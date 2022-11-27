Проект глобальной перестройки. Мир на пути к зомби и "Планете обезьян", - Андрей Фурсов

10:23 29.11.2022

Проект глобальной перестройки. Мир на пути к зомби и "Планете обезьян". Андрей Фурсов



Борьба за мировую гегемонию всегда предполагала и включала в себя борьбу и за то, что Антонио Грамши назвал "культурной гегемонией". Очень хорошо осознал необходимость борьбы в области культуры уже Николай Первый. Именно он сделал заказ на создание такой русской идеологии – "Православие. Самодержавие. Народность". Но из этого ничего не получилось - создать ответ на "Свободу. Равенство. Братство" не удалось.



В XX веке, по крайней мере с 20-х по 60-е годы включительно, Советский Союз лидировал в сфере культурной гегемонии по целому ряду направлений. Речь шла о строительстве социально справедливого общества, и до конца 60-х годов западная интеллигенция (не только левая, но либеральная) признавала приоритет Советского Союза в этой области. Кроме того, Советский Союз нес высокую культуру. Если посмотреть послевоенное кино, театр, балет – это была очень мощная культура. Советское кино было альтернативой американскому кино.



"Цивилизация чаще всего отторгает любое культурное благо, которое угрожает одной из ее структур. Этот отказ заимствовать, эта скрытая враждебность относительно редки, но они всегда ведут нас в самое сердце цивилизации… На это указал Марсель Мосс: не может существовать цивилизации, достойной так называться, если она что-то не отвергает, от чего-то не отказывается. При этом каждый раз отказ наблюдается после долгих колебаний и попыток ассимилирования." Фернан Бродель

Однако в 70-е годы все это начинает ломаться. Финал – горбачевщина, принятие буржуазных ценностей под видом универсальных, то есть полная капитуляция в сфере культуры, принятие худших западных образцов массовой культуры. Вот это и есть финал схватки за культурную гегемонию. Советский Союз ее проиграл, так же как он проиграл холодную войну.



Голливуд – это интегральная совершенно система власти в США. Ну, например, представители крупнейших кинокомпаний Голливуда, включая даже мультфильмы, Дисней, раз в год встречаются с представителями Госдепа и ЦРУ. Ну, естественно, ЦРУ-ки и Госдеп не говорят, "снимать то-то", но говорят: "Хорошо бы осветить эту тему". А люди это прекрасно понимают, как освещать.



"Успешный сериал - это такая завуалированная форма проговаривания модели поведения в изменившемся времени. Людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитием и за коллизиями какой-то чужой история, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации." Константин Эрнст

В свое время… Это было в 2003 году. Я был на конференции, в Родосе. И там был бывший премьер-министр Индии. И мы разговорились с ним… И он мне сказал. Он говорит: "Вот, знаете, мы никогда не допускали ту ошибку, которую вы допустили при Горбачеве. Мы никогда широко не пускали Голливуд на наши экраны, у нас есть Болливуд. И еще у нас есть много очень локальных таких фирм, крупных… Наше кино – это на сотни миллионов человек. Голливуд на кинорыноке Индии представлен ограниченно, потому что Голливуд – это смысл… Вы сделали большую ошибку в 80-е годы". Так что ушел Голливуд, очень хорошо. Вообще, чем больше уходит отсюда гнили, тем лучше.



Москва 1991 / Москва 2022 (Shaun Walker)

Нам надо очень хорошо понимать, какой план реализуют "хозяева мировой игры". Они крушат образование и науку, уводя первое и вторую в закрытые структуры, стремясь превратить население в вечных подростков, которым культуру заменяют комфорт и чувство глубокого физического удовлетворения.. В свое время журналист Д. Робинсон в газете "Таймс" написал следующее: "1985 год войдет в историю как самый мрачный период в американском кино. Именно в этом году Голливуд после почти семидесятилетнего господства в кинопромышленности отбросил всякие претензии на то, чтобы служить здоровому интеллекту взрослого человека".



"В американском кино последние 40 лет явно доминируют две темы - зомби и планеты обезьян, по которым сняты уже десятки фильмов, смотря которые американцы видят себя настоящих и будущих. Тема зомби отражает африканские корни значительной части американцев с их культами и страхами и современные методы психосоциального манипулирования массами урбанизированного общества. Западное сознание все больше походит на сознание насекомых-индивидуалистов типа тараканов, т.е. американцы любят тему зомби потому, что все больше на них похожи.



Последние два фильма планеты "Восстание планеты обезьян" и "Планета обезьян: революция" - представляют нам результаты этого манипулирования на большом экране." az118.livejournal.com

Превращение взрослых людей в недоразвитых подростков, живущих не интеллектом, а гормонально-инстинктивными программами преследует простую цель: воспитать абсолютно несамостоятельную личность, которую будет легко подключить к глобальной коммуникационной сети в качестве полностью управляемой "клетки". Творческого, минимально интеллектуального человека в "клетку" электронного мозга, контролируемого неожрецами и техно-магами, не превратишь.