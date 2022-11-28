В Киеве погас свет. Совсем

10:57 29.11.2022

В Киеве пропал свет в связи с экстренными отключениями электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК "Киевские электросети".



"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - сказано в сообщении. Кроме того, стало известно об экстренных отключениях электричества в Киевской области.



Утром 29 ноября под энергетические ограничения также попала Одесская область. Днем ранее национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" заявила, что на Украине снова начал расти дефицит электроэнергии. Это произошло спустя три дня снижения нехватки электричества. Уточняется, что за один день дефицит увеличился на семь процентов. По данной причине во всех украинских областях ввели аварийные отключения электроэнергии.



Ранее председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов рассказал о восстановлении свыше 300 поврежденных объектов теплоснабжения в стране. По его словам, это превышает половину от их общего количества. Он подчеркнул, что в настоящее время работают 99,7 процента котельных.