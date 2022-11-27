 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кудрин сменил Палату. В России зачистили фронт-мена демо-либерализма
11:41 29.11.2022

Кудрин заявил о планах работать в "больших проектах" с частным бизнесом
Кудрин заявил, что намерен работать в "больших проектах" после ухода из Счетной палаты
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил, что покидает свой пост. По его словам, после 25 лет на госслужбе хотелось бы сосредоточиться на проектах, которые влияют на жизни многих людей

Алексей Кудрин сообщил, что после ухода из Счетной палаты планирует работать в "больших проектах", связанных с частным бизнесом.

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в телеграм-канале.

Кудрин добавил, что уже подал заявление об уходе с должности главы Счетной палаты президенту.

Представление президента об освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты уже поступило в Совет Федерации, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Кудрин перейдет в "Яндекс" на фоне раздела ИТ-бизнеса
Технологии и медиа

О том, что глава Счетной палаты согласовал с президентом свой переход в "Яндекс", РБК сообщил на прошлой неделе. По словам собеседника РБК, при этом для российских активов "Яндекса" будет создано новое юридической лицо, в котором Кудрин получит "некую должность", а также опцион на 5% акций.

В тот же день "Яндекс" подтвердил планы по разделу компании, сообщив, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. уже изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией.

Источник - rbc.ru
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