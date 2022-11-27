Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в китайские территориальные воды у острова Наньша

11:49 29.11.2022

Алиса Селезнева



Ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, пишет ТАСС.



"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", - заявил он.



В результате американский крейсер покинул воды у островов Наньша в сопровождении ВМС и ВВС НОАК. В свою очередь, американская сторона опровергла заявление Китая о нарушении крейсером границы. ВМС США назвали заявление Пекина "ложным" и "последним в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".



Ранее издание Financial Times сообщало о том, что США пытаются убедить страны НАТО ужесточить политику в отношении Китая. Так, источники утверждают, что за последние недели Вашингтон агитировал членов альянса, чтобы они ужесточили риторику по отношению к Китаю и начали работать над конкретными мерами по сдерживанию Пекина.