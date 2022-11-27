Бег по полю. Отважный педераст с флагом Украины прервал матч ЧМ по футболу в Катаре

11:56 29.11.2022

Мужчина с флагом ЛГБТ и призывом "спасти Украину" на футболке прервал матч ЧМ



29 ноября 2022, Антон Антонов

Во время матча Португалии с Уругваем на чемпионате мира по футболу в Катаре на поле выбежал мужчина с радужным флагом и призывом "спасти Украину" на футболке, сообщают СМИ.



Инцидент произошел на 51-й минуте. Мужчина размахивал флагом ЛГБТ. На его футболке были надписи "Save Ukraine" и "Respect For Iranian Woman". Работники стадиона увели нарушителя. Иранский судья Алиреза Фагани унес с поля упавший флаг, пишет Sports.ru.



Напомним, ФИФА убедила Катар снять запрет на символику ЛГБТ на чемпионате. Сообщалось, что власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.