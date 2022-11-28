Трубадур-3. Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России

12:49 29.11.2022

Путин и Токаев обсудили возможность построения "тройственного газового союза" с Узбекистаном



29 ноября 2022, Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана при транспортировке российского газа, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.



По его словам, представители Казахстана собираются изучить тему, чтобы подойти к нужным результатам и соглашениям. Так, лидеры России и Казахстана согласились начать подробные переговоры с участием экспертов всех участников (трех стран) для принятия решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон, передает РИА "Новости".



Ранее стало известно, что Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами.



Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.