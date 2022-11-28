 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.11.2022
15:18  Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне, - Давид Нармания
13:24  Долог ли премьерский век Фумио Кисиды? - А.Кошкин
13:23  Санкционная война – что делать? - В.Катасонов
13:08  Третье человечество. Открытие Homo naledi переворачивает всю историю нашей эволюции
12:49  Трубадур-3. Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
11:56  Бег по полю. Отважный педераст с флагом Украины прервал матч ЧМ по футболу в Катаре
11:49  Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в китайские территориальные воды у острова Наньша

11:41  Кудрин сменил Палату. В России зачистили фронт-мена демо-либерализма
10:57  В Киеве погас свет. Совсем
10:33  Мэром кыргызского Оша стал "северянин" Жетигенов - год назад обвинявшийся в госперевороте
10:23  Проект глобальной перестройки. Мир на пути к зомби и "Планете обезьян", - Андрей Фурсов
10:17  Financial Times: Грядет развал мирового рынка нефти
10:04  Bloomberg: Байден начинает аккуратно "сливать" Украину
09:58  Современная Европа - Союз Отмороженных, - Владимир Винников
09:46  Тайваньский принц Ванань. К власти в Формозе рвется правнук! Чан Кайши
09:44  США: открыт сезон массовой охоты на китайских шпионов, - В.Овчинский
09:42  Путин предложил "некий трехсторонний союз" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном - Токаев
09:30  Неформальным правителем Пакистана становится генерал Асим
09:26  Америка доигралась: Китай оставит фанатов Apple без новых iPhone, - И.Рыбин
08:22  Прекратите проституцию! – предупреждение Армении, Казахстану, Киргизии и Таджикистану
01:33  Китайцы устали от трехлетней нулевой терпимости, - Юрий Паниев
00:28  Разделение мира на Север и Юг становится все более очевидным, - В.Попов
00:26  Казахстан выстраивает новые логистические коридоры, - в.Панфилова
Понедельник, 28.11.2022
20:26  В боях на Украине погибло более 1,2 тысячи граждан Польши, - Niezalezny Dziennik Polityczny
20:20  Римский папа критикует чеченцев и бурят за кровожадность и жестокость к украинцам
20:16  Депутат Росдумы Новиков критикует КырВласти за антисоветизм и скрытую русофобию
19:40  Тотальная дерусификация в Киргизии начинается вслед за Казахстаном и Украиной, - Айнур Курманов
18:51  Бордеризация XXI века: новая граница Армении и Азербайджана
18:41  Избрано новое руководство академии наук Кыргызстана
17:42  Спор о епископе: Ватикан ждет "объяснений" от Пекина
17:39  Китай и КНДР создают новый военно-политический союз?
16:20  Как на Западе культивируют русофобию: от кино до видео-игр
16:19  Китай-Центральная Азия: "win-win" или не совсем? - Eurasianet.org
16:12  Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
15:19  Как русская река Березина обогатила французский язык (история), - Тимур Шерзад
14:51  Как приток россиян изменил экономику Казахстана, - РБК
14:44  Миллеровский "Газпром" возобновил качку газа в Украину. Мерзнут бандер-"братушки"
13:13  Есть ли общая центральноазиатская повестка? - Гульмира Илеуова
12:20  Грязный карлик. К власти в Британии пробралась мафия педофилов, - А.Игнатьев
11:14  В Иране арестовали племянницу аятоллы Хаменеи - Фариде Морадхани. За поддержку оппозиции
10:34  Казахстан и Узбекистан создадут новый союз
10:17  Начало агонии Организации Объединенных Наций, - А.Веселов
09:34  Американская агентура провалилась на Тайване. Итоги выборов, - В.Павленко
09:22  Al Hadath: Россия аккуратно выдавила Францию из Африки
09:18  Al Arabiya: США ищут конфликт, а не здоровой конкуренции в мире
09:15  Близкий к семье Елбасы рос-олиграх Клебанов добил энергетику Северного Казахстана. В замерзающем Экибастузе объявили режим ЧС
09:12  Русская Годунова переназначена главой реформированного СчетКома Казахстана. Теперь это "Высшая аудиторская палата"
09:07  Хокиматы Узбекистана начали выдавать "охранные ордера" женщинам, которые убегают из семей мужа
01:04  Визит Токаева в Россию пройдет на фоне нестабильности в Казахстане, - В.Панфилова
00:31  Процесс 22-х. В Нукусе начался суд над каракалпакскими "хулиганами"
00:20  США и Китай: идти или жевать жвачку? - Александр Лукин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Узбекистан   | 
Трубадур-3. Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
12:49 29.11.2022

Путин и Токаев обсудили возможность построения "тройственного газового союза" с Узбекистаном

29 ноября 2022, Александра Юдина
Российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана при транспортировке российского газа, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

По его словам, представители Казахстана собираются изучить тему, чтобы подойти к нужным результатам и соглашениям. Так, лидеры России и Казахстана согласились начать подробные переговоры с участием экспертов всех участников (трех стран) для принятия решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами.

Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669715340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенат дал согласие на назначение Председателя КНБ РК
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Государственный советник РК обсудил с учеными ход подготовки академического издания по истории Казахстана
- Рейтинг активности депутатов Сената по числу депутатских запросов в 2022 г.
- Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
- Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года
- Насколько теория о высокой технологичности казахстанской экономики отличается от реального положения
- Казахстан-Россия: торговые отношения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  