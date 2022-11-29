Долог ли премьерский век Фумио Кисиды? - А.Кошкин

13:24 29.11.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 29.11.2022 |



Глава японского кабинета может дорого заплатить за русофобию



В Японии бывало не раз, когда премьеру из-за неосторожных высказываний или коррупционных скандалов приходилось расставаться со своими ставленниками в Кабинете министров. Бывало, что под удары влиятельных СМИ попадали и сами премьер-министры, что, как правило, вело к их отставке.



Похоже, не избежать этой участи и Фумио Кисиде, который после летнего успеха Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в палату советников парламента вновь столкнулся с существенным падением своего рейтинга. Кстати, многие японские избиратели отдали свои голоса ЛДП в память о погибшем бывшем ее руководителе и главе государства Синдзо Абэ.



Произошедшая в последнее время череда вынужденных отставок ряда министров добавила недовольства по поводу того, как Кисида управляет страной.



Анализ происходящего дает популярный в стране еженедельник "Сюкан бунсюн". Все началось с разоблачения ненадлежащего обращения с политическими фондами министра внутренних дел Минору Тэрады, принадлежащего к возглавляемой Кисидой фракции в ЛДП. Тэрада заплатил около 40 000 иен (285 долларов) в качестве вознаграждения шести членам местного собрания в его избирательном округе в префектуре Хиросима за их поддержку в его избирательной кампании в октябре 2021 года. Казалось бы, такая мелочь… Однако и такие выплаты запрещены законом о выборах в государственные учреждения.



До ухода из кабинета Тэрады подали в отставку два других министра. Дайсиро Ямагива покинул в конце октября пост министра по восстановлению экономики из-за его тесных связей с "церковью объединения", основанной в 1954 году в Южной Корее антикоммунистом Муном и не без поддержки верхушки ЛДП распространившей свое влияние в Японии. Критики называют эту религиозную группу тоталитарной сектой, которая выманивала у адептов большие суммы "пожертвований". За подобную поддержку поплатился жизнью Синдзо Абэ, убитый японцем, мать которого в результате таких "пожертвований" обрекла семью на нищету.



А министр юстиции Ясухиро Ханаси, также член внутрипартийной фракции Кисиды, подал в отставку в начале ноября из-за негативной реакции на его легкомысленные высказывания о собственной роли как министра.



Сообщают, что на очереди еще один кандидат на увольнение – министр реконструкции Кэнъя Акиба, которого подвергли допросу тоже по поводу скандала с политическими фондами.



ЛДП в народе давно именуют "партией денежного мешка", а ее члены не мыслят быть избранными в депутаты парламента, не обладая, как говорят японцы, набитым иенами толстым портфелем – "кабан". При этом формы подкупа избирателей весьма разнообразны.



Серьезным звонком для Кисиды стала публикация в журнале "Сюкан бунсюн" информации о предполагаемых нарушениях в финансовой отчетности о его избирательной кампании в 2021 году. Еженедельник опубликовал статью, в которой утверждалось, что к отчету Кисиды о его избирательной кампании перед прошлогодними октябрьскими выборами в нижнюю палату парламента были приложены чеки, в которых, вопреки требованиям закона, не были указаны получатель платежа и его назначение. И хотя суммы и в этот раз относительно невелики, речь идет о подозрении в нарушении премьером избирательного законодательства.



Уже несколько последних месяцев рейтинг одобрения кабинета Кисиды колеблется вокруг 30 процентов, что в Японии считается "уровнем опасности". А по опросам центральных агентств и изданий, он уже упал за нижние пределы этого уровня.



Вскоре часть депутатов ЛДП может начать опасаться, что при таком рейтинге непопулярного премьера и партии в целом они не смогут победить на выборах в местные органы власти в апреле. Попытки Кисиды успокоить ситуацию, провести в августе перестановки в кабинете, исключив из него имеющих связи с "церковью объединения" министров, как показывают события, результатов не дали.



Некоторые японские эксперты допускают, что теряющий поддержку Кисида может распустить нижнюю палату для проведения внеочередных выборов в попытке выйти из тупика, но вряд ли такие политические авантюры принесут плоды, считает "Киодо цусин".



Причины недовольства японцев правительством Кисиды не сводятся к грехам министров его кабинета и возможным нарушениям избирательного законодательства самим премьером. Жители Страны восходящего солнца все громче предъявляют претензии по поводу неспособности правительства справиться с инфляцией и ростом цен на топливо и продукты питания. Большинство граждан (67%) считают неудовлетворительными те меры, которые предпринимают власти. В поддержку мер правительства по обузданию роста цен высказывается только один из пяти – 21% опрошенных. И число недовольных правительством растет.



Не одобряют японцы и то, что им все настойчивее предлагают согласиться с политикой "пушки вместо масла". Кисида превышает градус враждебности к соседним государствам – КНДР, Китаю и России. Даже бывший премьер-министр Японии, в недалеком прошлом дон ЛДП Есиро Мори был вынужден открыто подвергнуть критике Кисиду за его покорное следование линии США и НАТО в осуждении России.



Мори осуждает подход японских СМИ, которые односторонне преподносят информацию о ситуации вокруг Украины. Бывший глава правительства возмущен, почему "никто не критикует Владимира Зеленского", который "причинил страдания многим украинцам". "Как так вышло, что все осуждают президента России Путина, но никто не критикует господина Зеленского?" – цитирует газета деловых кругов "Нихон кэйдзай симбун" слова бывшего премьера.



Недоволен Мори и позицией Кисиды, который занял "жесткую позицию по вопросу отношений с Россией". Он считает, что Кисида берет пример с Вашингтона, практикующего "односторонний подход" к происходящему на Украине.



О пагубности курса Кисиды в отношении России начинают писать и ведущие японские газеты. "Майнити симбун" опубликовала статью своего политического обозревателя Такаси Таникавы "Северные территории, рыболовство и безвизовые обмены: Японии нужно проявить изобретательность в поддержании связей с Россией". В статье признается, что следование антироссийским курсом США больно бьет по Японии. Автор призывает Токио взглянуть на вещи с точки зрения Москвы и продумать новую стратегию.



"Военная спецоперация на Украине изменила международную ситуацию. Япония вместе с Европой и США выстроила "осадную сеть" против России с помощью экономических санкций. Раскол мира углубился. Негативное воздействие конфликта на мировую экономику не ограничивается только глобальным скачком цен, например резким ростом цен на энергоресурсы и продукты питания. В Японии, которая граничит с Россией по морю, оно распространяется на рыбную промышленность, традиционно процветавшую вокруг северных островов, а также на существовавшие почти 20 лет безвизовые обмены с северными территориями", – сетует автор статьи.



Немалые опасения высказываются по поводу заключенного в 1998 году "Соглашения о безопасном лове", позволяющего японцам добывать рыбу и морепродукты… в российских территориальных водах. До СВО и объявления Японии недружественным государством российские власти замалчивали тот факт, что это соглашение рассматривается в Токио как косвенное признание Москвой притязаний Японии на южнокурильские острова и омывающие их воды. "Соглашение было заключено путем откладывания вопроса о юрисдикции четырех островов. Однако Такэси Хамада, профессор университета "Хоккай гакуэн", хорошо разбирающийся в "рыбной дипломатии", подчеркнул: "Существование соглашения стало одной из важных "зацепок" японского правительства для отстаивания своего суверенитета на северных островах. Однако украинский конфликт сильно ударил и по обменам людьми, и по рыболовству. Более того, он затронул и энергетические интересы Японии", – пишет "Майнити симбун".



Тучи над Фумио Кисидой сгущаются…