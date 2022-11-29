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Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне, - Давид Нармания
15:18 29.11.2022

29.11.2022

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Анкаре сообщило, что турецкая армия завершила подготовку к наземной операции в Сирии
"До начала операции осталось не так много. Теперь это зависит от решения президента", - приводятся в статье слова одного из собеседников агентства.
Строго говоря, новость о готовящейся наземной операции турецких войск в Сирии немного подзадержалась, пишет колумнист РИА Новости.
О планах ее проведения Реджеп Тайип Эрдоган заявлял еще в мае, и уже тогда она должна была начаться со дня на день, да все никак. Главная цель, которую декларирует Анкара, - борьба против курдских отрядов самообороны, которые, по словам турецкой стороны, очень серьезно угрожают ее безопасности.
Правда, за полгода ожидания ударов по сирийским курдам Турция успела провести наземную операцию против курдов иракских и даже едва не начала войну с Грецией и Кипром - ее вероятность, конечно, невелика, но не в 2022 году говорить о невозможности каких-либо сценариев.

Более того, турки даже успели провести воздушную операцию против курдов в Сирии - поводом для этого мероприятия послужил теракт в Стамбуле, в котором Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана.
Кстати говоря, после самой трагедии на улице Истикляль турецкие власти немного напоминали отвязавшееся в шторм корабельное орудие: вину за случившееся они косвенно возложили не только на РПК. Досталось также Дамаску и - внезапно - Вашингтону.
Дело в том, что организатора теракта - гражданку Сирии Ахлам аль-Башир, по данным турецких силовиков, готовили именно американские инструкторы и как раз на подконтрольной Сирийским демократическим силам территории.

В общем-то, именно поэтому совместная база международной коалиции и СДС, где также находились военные из США, оказалась в числе 89 объектов, по которым наносились удары. Что интересно, Белый дом особого возмущения по этому поводу не выразил.
США готовятся взорвать Турцию

Грядущая операция "на земле" на севере Сирии станет для турецких войск очередной - Анкара проводит их с завидной регулярностью, декларируя достижения поставленных целей каждый раз, но окончательно устранить "курдскую угрозу" отчего-то не удается.
Причин для переноса такой акции множество.

В первую очередь, Эрдоган не хотел бы организовывать подобное мероприятие вразрез с российскими интересами: Москва - надежный партнер Башара Асада, а ее поддержка едва ли не ключевой фактор, который позволил сирийскому лидеру остаться у власти.
В этой связи очень показательны заявления турецкого президента: в минувшее воскресенье он сказал, что не исключает восстановления и нормализации отношений с Дамаском в ближайшее время.
"В политике нет места для обид", - философски добавил Эрдоган.
Формально операция, конечно, будет нарушением сирийского суверенитета, но в реальности силы Башара Асада слабо контролируют территории, о которых идет речь. При этом российские власти тоже предупредили турецких партнеров, что такое решение Анкары едва ли поспособствует укреплению стабильности в регионе.
Однако подобные доводы едва ли утихомирят пыл своенравного султана - дело в том, что военная кампания в данном случае служит прологом к кампании предвыборной.
Уже в следующем году турецкие граждане будут выбирать себе президента, а успехами на внутренней арене похвастать не удается - затяжной экономический кризис, сопровождающийся рекордной инфляцией, создает благодатную почву для оппозиции.
Поэтому Эрдоган и вынужден компенсировать нехватку хлеба избытком гордости за державу.

Но даже здесь он старается быть аккуратным на виражах, осторожно дергая США за усы. Взять, например, эпопею с вхождением в НАТО Швеции и Финляндии. Уже сегодня в Бухаресте пройдет встреча министров иностранных дел трех стран.
Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной
Здесь важно обратить внимание на контекст: в Стокгольме недавно сменилось правительство, и новый премьер Ульф Кристерссон, комментируя в парламенте бомбардировки курдских формирований в Сирии, заявил, что "Турция имеет право на самооборону".
Затронул он и другой важный вопрос, который Анкара считает ключевым для принятия в Североатлантический альянс новых членов: Кристерссон подчеркнул, что Швеция не должна быть убежищем для террористических организаций.
Судя по всему, он имел в виду сторонников РПК, экстрадиции которых требуют турецкие власти. Его предшественница Магдалена Андерссон в этом вопросе проявляла куда меньшую покладистость.
Однако здесь время играет на руку Эрдогану, этим и объясняется щелчок по носу скандинавским политикам от главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который в преддверии встречи в Бухаресте заявил, что Швеции и Финляндии "необходимо еще предпринять новые шаги для вступления в НАТО".
Президент Турции очень хорошо умеет торговаться, и действия, которые идут вразрез с интересами его партнеров - как США, так и России, - он умело балансирует привлекательными уступками и перспективами.
Турция станет новым членом ШОС?
Главное в этой ситуации - понимать, что Москва и Анкара не союзники, но партнеры и соседи, у которых много пересекающихся интересов, которые необходимо учитывать, таков уж многополярный мир, который обе страны строят в меру своих сил.
И конечно, самостоятельная и хотя бы относительно стабильная Турция для России - вариант куда более предпочтительный, чем Турция, послушная Вашингтону.

Источник - Sputnik Таджикистан
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