В Москве загадочно скончалась молодая актриса Наталья Семаго, в прошлом "Мисс Павлодар"

17:30 29.11.2022

В Москве нашли мертвой участницу "Мисс Казахстан – 2000"



В Москве найдена мертвой участница "Мисс Казахстан – 2000" Наталия Семаго, сообщает Zakon.kz.



По информации telegram-канала 112, 28 ноября сын обнаружил Наталью без сознания в квартире. Мальчик позвал соседей на помощь, которые и вызвали скорую. Но спасти женщину не удалось, она скончалась до приезда медиков.



Как сообщает издание, видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина будет установлена после судмедэкспертизы.



Наталия Семаго родилась 3 декабря 1984 года в Павлодаре, окончила музыкальную и математическую школу, а также ВГИК (мастерская Мирзоева и Соловьева).



