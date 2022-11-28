|В Москве загадочно скончалась молодая актриса Наталья Семаго, в прошлом "Мисс Павлодар"
17:30 29.11.2022
В Москве нашли мертвой участницу "Мисс Казахстан – 2000"
В Москве найдена мертвой участница "Мисс Казахстан – 2000" Наталия Семаго, сообщает Zakon.kz.
По информации telegram-канала 112, 28 ноября сын обнаружил Наталью без сознания в квартире. Мальчик позвал соседей на помощь, которые и вызвали скорую. Но спасти женщину не удалось, она скончалась до приезда медиков.
Как сообщает издание, видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина будет установлена после судмедэкспертизы.
Наталия Семаго родилась 3 декабря 1984 года в Павлодаре, окончила музыкальную и математическую школу, а также ВГИК (мастерская Мирзоева и Соловьева).
В 2000 году участвовала в "Мисс Казахстан".
Наталия Семаго работала в Театре Луны, также сыграла главную роль в комедии "Лига обманутых женщин".
Актрисе было 37 лет.
Анастасия Стативкина
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Наталья Семаго состояла в браке с известным российским политиком
Владимиром Семаго (1947 г.р.), депутатом Госдумы РФ 1,2 и 4 созывов. У них сын 10 лет.