Токаев из Москвы перелетел в Париж

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17:34 29.11.2022
Токаев встретился с Макроном в Елисейском дворце. Видео
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает пресс-служба Акорды.
После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств. На встрече обсудят перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Кроме того, Токаев проведет несколько встреч с представителями французских деловых кругов.