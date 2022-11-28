Токаев из Москвы перелетел в Париж

17:34 29.11.2022

Токаев встретился с Макроном в Елисейском дворце. Видео



CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает пресс-служба Акорды.



