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Кому в Казахстане жить хорошо? - Г.Илеуова
17:38 29.11.2022

Кому в Казахстане хорошо

Осенью 2022 года потребительский потенциал казахстанцев практически не изменился: в ноябре, как и в сентябре, самой большой по доле (58%) является группа тех, у кого хватает денег на покупку продуктов и одежды, но приобретение более дорогих товаров (прежде всего, бытовой техники) вызывает затруднения.

Каждый пятый опрошенный отнес себя к малообеспеченным или низкодоходным группам. И такое же число респондентов следует рассматривать как представителей высокодоходной группы (без труда могущих приобрести товары длительного пользования).

Таблица 1. ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА (сравнительные данные)

Самооценка 2019 г. 2020 г. 2021 г. сентябрь, 2022 г. ноябрь, 2022 г.
Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 1% 2% 13% 4% 3%
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения 10% 16% 35% 16% 17%
Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка товаров длительного пользования вызывает затруднения 54% 48% 31% 53% 58%
Мы можем без труда приобретать товары длительного пользования 30% 30% 16% 19% 18%
Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи - квартиры, машины 2% 1% 2% 3% 2%
Затруднились ответить 3% 3% 3% 5% 2%

Высшее образование рассматривается у нас как очень важный ресурс, который необходим для реализации успешных жизненных планов. Показалось интересным посмотреть на итоги опроса с этой точки зрения. Интересно, что среди собственников своих бизнесов высока доля тех, кто имеет высшее и среднее специальное образование, в то же время среди бизнесменов практически нет людей, получивших только среднее и ниже образование. При этом среди наемных работников частного сектора людей, не имеющих высшего образования, гораздо больше – на уровне половины опрошенных, только чуть более четверти (29%) имеют диплом о высшем образовании. Наиболее выраженной (по вполне понятным причинам) является представленность респондентов с высшим образованием среди наемных работников госсектора – каждый третий. Вместе с тем, обращает внимание, что пятая часть опрошенных из числа домохозяек/домохозяинов и безработных имеют образование среднее и ниже среднего, в то время как среди самозанятых наиболее представленной является категория тех, кто имеет средне специальное образование.

Таким образом, есть особенности в представленности казахстанцев с отличающимся уровнем образования в различных видах деятельности. Так, госсектор требует обязательного высшего или хотя бы средне специального уровня образования, в частном секторе оказывается достаточным среднее образование. Что касается безработных и домохозяек (по опросам 2022 года их доли составляют 5–6% и 7–8% соответственно), то невысокий уровень их образования может выступать причиной их особого (скорее, невысокого) социального статуса.

Таблица 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Виды деятельности Неполное среднее Среднее общее Среднее специальное Высшее, незаконченное высшее
Собственник, индивидуальная деятельность 3% 2% 7% 10%
Наемный работник частного сектора 50% 41% 43% 29%
Наемный работник государственного сектора (бюджетная сфера, госслужащие) 7% 12% 14% 33%
Самозанятый - 7% 11% 8%
Студент 7% 14% 5% 7%
Пенсионер 10% 6% 7% 5%
Домохозяйка/ домохозяин 10% 9% 7% 5%
Безработный 10% 9% 5% 2%

Если рассмотреть респондентов из различных видов деятельности в разрезе по потребительскому потенциалу, то отметим такие особенности респондентов. Наиболее обеспеченными, по самооценкам, являются собственники бизнесов, предприниматели: среди них более четверти сказали, что могут позволить себе без проблем купить авто и недвижимость. Сравнительно высоко оценивают свой потребительский потенциал работники госсектора, в то время как потребительский потенциал наемных работников частного сектора следует рассматривать, как средний. Обращают внимание самооценки в таких группах, как безработные и домохозяйки. Каждый третий безработный отнес себя к самой малообеспеченной категории – денег не хватает даже на питание, что вкупе с теми безработными, для которых покупка одежды вызывает затруднения, составляет почти половину этой группы. Среди домохозяек распределения совсем иные: в этой группе каждая десятая отметила, что денег не хватает даже на питание, и при этом пятая часть отнесла себя к категории с доходом выше среднего. Т.е., у домохозяек связь между занятостью, образованием и доходом довольно слабая.

Таблица 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ

Виды деятельности Денег не хватает даже на продукты Покупка одежды вызывает затруднения Покупка товаров длительного пользования вызывает затруднения Без труда приобретаем товары длительного пользования Мы можем позволить авто, недвижимость
Собственник, индивидуальная деятельность 1% 2% 4% 14% 28%
Наемный работник частного сектора 22% 41% 41% 35% 13%
Наемный работник государственного сектора (бюджетная сфера, госслужба) 6% 11% 22% 25% 22%
Самозанятый 16% 12% 9% 8% 11%
Студент - 7% 7% 7% 9%
Пенсионер 10% 8% 6% 6% 2%
Домохозяйка/ домохозяин 10% 8% 7% 5% 15%
Безработный 31% 10% 4% 1% -

Если подвести небольшой итог, то осенью т.г., несмотря на инфляцию, значимых колебаний показателей самооценок населения потребительского потенциала, полученных в результате опросов, не наблюдается. Казахстанцы, имеющие сравнительно высокий уровень образования (средне специальное и высшее), чувствуют себя вполне уверенно, занимая рабочие места в государственном и частном секторе. Вместе с тем, наиболее уязвимыми, с точки зрения потребительского потенциала, являются пенсионеры, те, кто назвал себя самозанятыми, и особенно безработные казахстанцы: в этих группах от 18 до 41% опрошенных не могут позволить себе полноценно питаться и покупать себе одежду.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Илеуова Гульмира

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669732680


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