За драку в баре Ахмет Гельдымурадов (кузен президента) лишился поста замдиректора "Туркменгаза"

18:13 29.11.2022

С поста заместителя председателя государственного концерна "Туркменгаз" негласно уволен Ахмет Гельдымурадов (также Гелдимырадов), сообщает Turkmen news.



По информации издания, Гельдымурадов является племянником Гурбангулы Бердымухамедова и двоюродным братом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.



Своего поста он лишился за драку в баре Ашхабада, во время которой разбил бутылку о голову прокурора. Инцидент, пишет Turkmen news, произошел около месяца назад и попал на камеры видеонаблюдения. Запись драки передали Бердымухамедовым, после чего их родственник был уволен.



Имя Ахмета Гельдымурадова в официальных туркменских СМИ не упоминалось и когда он был назначен на пост замглавы "Туркменгаза", неизвестно.