Как исчезновение архитектурной истории Бишкека отражается на здоровье города

19:58 29.11.2022

Юрий КОПЫТИН



За последнее десятилетие Бишкек лишился ряда памятников истории и архитектуры. С лица города стерты рестораны "Нарын" и "Адмирал", гостиницы "Иссык-Куль" и "Ала-Тоо", чайхана "Аксакал" и многие другие объекты, которые придавали ему особый вид и атмосферу.



В интервью 24.kg заместитель председателя Союза архитекторов, кандидат архитектуры Белек Сарымсаков рассказал, как исчезает история, какие памятники могут исчезнуть в ближайшие годы и почему сохранение облика столицы важно не только с точки зрения истории и культуры, но и здоровья горожан.



Без пяти минут снесенные



Совсем скоро, по словам специалиста, печальная участь упомянутых выше объектов постигнет типографию "Эркин-Тоо" на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Киевской. Здание построили в 1931 году. Тогда оно называлось Домом печати. Многие газеты и журналы в советское время печатали именно здесь. В 2015-м типографию № 1 без объяснений лишили статуса памятника архитектуры. В Минкультуры заявили, что объект утратил архитектурную, градостроительную и историко-культурную ценность и восстановлению не подлежит. Его пытались снести.



"Здание вернули в государственный список памятников истории и архитектуры в начале 2021 года в раках расследуемого ГКНБ уголовного дела. Вопрос сноса повис в воздухе. Но это до поры до времени.



Посмотрите, что от него осталось сегодня. Один фасад, который разрушается от непогоды.



Когда осадки и время сделают свое дело, о типографии вновь вспомнят и за нее вновь возьмутся", - уверяет Белек Сарымсаков.



Той же участи дожидается и здание ипподрома "Ак-Кула", спроектированного в 1953-м заслуженным архитектором республики Владимиром Нусовым. При прошлом президенте шла речь о строительстве на его месте нового ипподрома с сохранением и реконструкцией исторической части комплекса.



"Каждый глава государства должен оставить после себя какой-то след. Алмазбек Атамбаев инициировал реконструкцию ипподрома в Чолпон-Ате. Сооронбай Жээнбеков, будучи президентом, распорядился построить новый ипподром в Бишкеке.



Союз архитекторов проводил конкурс. Из пяти работ отобрали те, которые максимально подходили под поставленные задачи - сохранение исторической, узнаваемой части проекта Владимира Нусова и строительство инфраструктуры нового ипподрома. Жээнбеков ушел с поста главы государства и реконструкцию отложили в долгий ящик. Над памятником вновь нависла угроза разрушения и сноса. Очевидно, что его судьбой больше заниматься не будут", - говорит собеседник.



Откровенно безучастное отношение к памятникам истории демонстрирует не только государство, но и частники. Наглядный пример - бывший городской планетарий, несмотря на попытки гражданских активистов, вернуть в собственность столицы уникальное строение не удалось. Или магазин сувениров "Улитка", расположенный за ЦУМом, и павильон "Соки-Воды" в центре Бишкека. Все эти объекты во владении частников, и все они доживают последние годы.



"А в каком состоянии когда-то гордость республики - главное здание Выставки достижений народного хозяйства, как сейчас говорят - бывшая ВДНХ, в свое время одно из лучших мест отдыха горожан, проведения познавательного досуга и приема гостей столиц, авторами которого были архитекторы Владимр Лызенко и Анатолий Нежурин? Да, приставка "бывшая" очень точно подмечает ее сегодняшнее состояние. Были достижения народного хозяйства страны, но они уже в прошлом", - подчеркивает Белек Сарымсаков.



Нет ни прозрачности, ни системной работы



Сегодня никто не может сказать, сколько памятников истории и архитектуры вывели из государственного или муниципального реестра. Такой статистики, по мнению Союза архитекторов, нет.



"Последняя комиссия по внесению в реестр исторических памятников и исключению из него прошла в середине 1990-х. Сейчас мы пользуемся этим откровенно устаревшим списком и не знаем даже, насколько он соответствует реальности. Прошло больше 20 лет.



Согласно Закону "Об охране и использовании историко-культурного наследия", комиссия, состоящая из историков, архитекторов, экспертов, общественников и прочих, должна созываться ежегодно для внесения корректив, изменений и дополнений.



Инициатором созыва по закону должен выступать государственный орган по охране памятников, им является Министерство культуры. Ничего этого не делают. Сейчас точечно и выборочно выносят решения на внутреннюю комиссию министерства об исключении того или иного памятника архитектуры. Профессиональное сообщество, как и граждане, узнает об этих решениях на этапе, когда повлиять на них уже невозможно", - говорит собеседник редакции.



Один из недавних и наиболее нашумевших примеров - снос гостиницы "Иссык-Куль". В 2019 году чиновники от мира культуры и мэрии уверяли Союз архитекторов, что гостиницу готовят к реконструкции. Те дали согласие. По итогу выяснилось, что вместо восстановления объект подготовили к сносу.



"Была ли необходимость сноса здания, проект которого в свое время получил международные и советские дипломы и грамоты, отмечен и республиканскими наградами?



Как известно, с восточной стороны проспекта Чингиза Айтматова еще в 2000-е зарезервировали территории для будущего возведения республиканских административных зданий и гостиница "Иссык-Куль" после реставрации могла бы прекрасно вписаться в общую структуру будущего правительственного ансамбля.

Белек Сарымсаков



Ветхость - не аргумент в пользу демонтажа, уверяет архитектор. "Иссык-Куль" построили в советское время с большим запасом прочности. К примеру, нынешнее здание торгового центра "Азия Молл" около 15 лет простояло заброшенным долгостроем - под дождем и снегом. И никто его сносить не стал. Достроили. Торговый центр стал частью архитектурного облика столицы.



Вместе с историей уничтожают и экологию



План детальной планировки Бишкека - это тоже часть истории и архитектуры. Такой же памятник, требующий защиты, говорит Белек Сарымсаков. В отличие от сноса отдельно взятых объектов, его градостроительные нарушения ведут к более тяжелым последствиям.



"ПДД центра города в советское время разрабатывала кафедра градостроительства Московского архитектурного института. Улицы проектировали с так называемыми карманами - зонами отдыха для горожан - скверы, зеленые насаждения и так далее. Это делали, чтобы придать городу воздушность - не только визуально-эстетическую, но и вполне ощутимую. Город должен продуваться ветрами. Такие же площади обязаны иметь все культурные и общественные здания.



Сейчас их стали называть свободными участками и застраивать. Но они не свободные - это часть градостроительного планирования, обязательные для общественных зданий и сооружений курдонеры. Есть нормы проектирования с указанием расчетов размеров территорий общественного пользования и процента озеленения.



Одной из первых подобных застроек стало строительство торгового цента "Вефа" на пересечении улиц Абдрахманова и Горького, застроены места общего пользования кинотеатров "Россия", "Манас" и "Октябрь", фронт улиц Токтогула, Киевской, Боконбаева и другие. Уплотнение застройки общественных территорий и площадей в центре города приводит к закупорке кварталов и районов. Это отражается и на ситуации с качеством воздуха", - уверяет специалист.



Чтобы изменить ситуацию, необходимо внести поправки в закон о сохранении памятников архитектуры, считает он. Общая историко-культурная экспертиза должна проводиться постоянно с участием профессиональных общественных организаций и специалистов, следует обновить реестр памятников архитектуры, в первую очередь в Бишкеке и Оше, исключить монополию на проектирование охранных зон и зон регулирования застроек.



"Необходимы здоровая конкуренция, конкурс и отбор. Кроме Кыргызреставрации, у нас есть профессиональные организации - Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры и другие проектные институты и мастерские, которые могут и имеют право делать экспертную оценку, проектирование, реставрацию. В конце концов монополия - это и коррупционный риск", - подчеркивает Белек Сарымсаков.



Важно обратить внимание на столь необходимые сейчас для Бишкека правила проектирования и застройки в центральной исторической части города, провести все-таки заседание комиссии, рассмотреть и утвердить актуальный реестр памятников истории и архитектуры, определить бюджет для их содержания и реставрации.



Стоит ли ожидать, что эта работа будет сделана, - вопрос риторический. Чтобы ответить на него, достаточно посмотреть, как ведомство, напрямую ответственное за состояние исторического облика столицы, относится к собственному зданию, - к слову, тоже памятнику истории и архитектуры.