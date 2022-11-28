 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.11.2022
22:13  О чем договорились Путин и Токаев
20:04  Пост-Курултаевщина. Помогла ли Бишкеку и как этно-архаика? - 24.kg
20:00  Чиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже женского чемодана
19:58  Как исчезновение архитектурной истории Бишкека отражается на здоровье города
18:13  За драку в баре Ахмет Гельдымурадов (кузен президента) лишился поста замдиректора "Туркменгаза"
17:38  Кому в Казахстане жить хорошо? - Г.Илеуова
17:34  Токаев из Москвы перелетел в Париж

17:30  В Москве загадочно скончалась молодая актриса Наталья Семаго, в прошлом "Мисс Павлодар"
15:18  Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне, - Давид Нармания
13:24  Долог ли премьерский век Фумио Кисиды? - А.Кошкин
13:23  Санкционная война – что делать? - В.Катасонов
13:08  Третье человечество. Открытие Homo naledi переворачивает всю историю нашей эволюции
12:49  Трубадур-3. Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
11:56  Бег по полю. Отважный педераст с флагом Украины прервал матч ЧМ по футболу в Катаре
11:49  Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в китайские территориальные воды у острова Наньша
11:41  Кудрин сменил Палату. В России зачистили фронт-мена демо-либерализма
10:57  В Киеве погас свет. Совсем
10:33  Мэром кыргызского Оша стал "северянин" Жетигенов - год назад обвинявшийся в госперевороте
10:23  Проект глобальной перестройки. Мир на пути к зомби и "Планете обезьян", - Андрей Фурсов
10:17  Financial Times: Грядет развал мирового рынка нефти
10:04  Bloomberg: Байден начинает аккуратно "сливать" Украину
09:58  Современная Европа - Союз Отмороженных, - Владимир Винников
09:46  Тайваньский принц Ванань. К власти в Формозе рвется правнук! Чан Кайши
09:44  США: открыт сезон массовой охоты на китайских шпионов, - В.Овчинский
09:42  Путин предложил "некий трехсторонний союз" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном - Токаев
09:30  Неформальным правителем Пакистана становится генерал Асим
09:26  Америка доигралась: Китай оставит фанатов Apple без новых iPhone, - И.Рыбин
08:22  Прекратите проституцию! – предупреждение Армении, Казахстану, Киргизии и Таджикистану
01:33  Китайцы устали от трехлетней нулевой терпимости, - Юрий Паниев
00:28  Разделение мира на Север и Юг становится все более очевидным, - В.Попов
00:26  Казахстан выстраивает новые логистические коридоры, - в.Панфилова
Понедельник, 28.11.2022
20:26  В боях на Украине погибло более 1,2 тысячи граждан Польши, - Niezalezny Dziennik Polityczny
20:20  Римский папа критикует чеченцев и бурят за кровожадность и жестокость к украинцам
20:16  Депутат Росдумы Новиков критикует КырВласти за антисоветизм и скрытую русофобию
19:40  Тотальная дерусификация в Киргизии начинается вслед за Казахстаном и Украиной, - Айнур Курманов
18:51  Бордеризация XXI века: новая граница Армении и Азербайджана
18:41  Избрано новое руководство академии наук Кыргызстана
17:42  Спор о епископе: Ватикан ждет "объяснений" от Пекина
17:39  Китай и КНДР создают новый военно-политический союз?
16:20  Как на Западе культивируют русофобию: от кино до видео-игр
16:19  Китай-Центральная Азия: "win-win" или не совсем? - Eurasianet.org
16:12  Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
15:19  Как русская река Березина обогатила французский язык (история), - Тимур Шерзад
14:51  Как приток россиян изменил экономику Казахстана, - РБК
14:44  Миллеровский "Газпром" возобновил качку газа в Украину. Мерзнут бандер-"братушки"
13:13  Есть ли общая центральноазиатская повестка? - Гульмира Илеуова
12:20  Грязный карлик. К власти в Британии пробралась мафия педофилов, - А.Игнатьев
11:14  В Иране арестовали племянницу аятоллы Хаменеи - Фариде Морадхани. За поддержку оппозиции
10:34  Казахстан и Узбекистан создадут новый союз
10:17  Начало агонии Организации Объединенных Наций, - А.Веселов
09:34  Американская агентура провалилась на Тайване. Итоги выборов, - В.Павленко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже женского чемоданаЧиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже женского чемодана
20:00 29.11.2022

Алиса Селезнева

Заместитель помощника секретаря по утилизации ядерного топлива в Управлении ядерной энергетики США и ЛГБТ-активист Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Alpha News.

"Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса", - говорится в публикации.

Заявление о пропаже чемодана было получено службой безопасности аэропорта в Миннеаполисе 16 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бринтон забирает чемодан из зоны выдачи. Потерпевшая подтвердила, что это ее багаж. По ее словам, общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около $2,3 тысячи.

Дикий скандал с трансгендером в американском школьном волейболе – девочки отказались переодеваться рядом с мальчиком

После того, как с Бринтоном связались сотрудники полиции, он далеко не сразу признался в содеянном. Отмечается, что он заявил, что по ошибке взял чужой багаж, потому что устал. Свой чемодан женщина до сих пор не получила. Судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря.

Напомним, Сэм Бринтон стал первым открытым гендерфлюидным сотрудником в правительстве США и прославился своим внешним видом, используя макияж и женскую одежду.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669741200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенат дал согласие на назначение Председателя КНБ РК
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Государственный советник РК обсудил с учеными ход подготовки академического издания по истории Казахстана
- Рейтинг активности депутатов Сената по числу депутатских запросов в 2022 г.
- Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
- Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года
- Насколько теория о высокой технологичности казахстанской экономики отличается от реального положения
- Казахстан-Россия: торговые отношения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  