Пост-Курултаевщина. Помогла ли Бишкеку и как этно-архаика? - 24.kg

20:04 29.11.2022 Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Достиг ли своих целей первый Народный курултай. Мнение экспертов



25-26 ноября в Бишкеке прошел первый Народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.



Форум стал собранием мужчин с высшим образованием. В составе делегатов почти не было ни молодежи, ни представителей нацменьшинств, ни трудовых мигрантов.



Женщины на курултае составили только седьмую часть представителей народа.



Почти две трети всех участников стали люди старше 50 лет - 709 человек. Делегатов в возврате от 18 до 30 лет оказалось всего 23 человека.



Несмотря на то что звучали критические замечания в адрес не только Садыра Жапарова, но и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, главы кабмина Акылбека Жапарова, формы правления в целом, часть аналитиков назвала курултай дежурным мероприятием. Прежде всего потому, что нет конституционного закона, регулирующего его деятельность. А значит, велика вероятность, что все озвученные рекомендации отправятся в корзину.



Эксперты рассказали 24.kg, есть ли у курултая в будущем перспектива превратиться в полноценный институт власти или он так и останется на уровне дежурных разговоров.



Медет Тюлегенов, политолог:



- Наверняка многие задаются вопросом, вот прошел курултай, а зачем это вообще было нужно? Если посмотреть с точки зрения консультаций с народом, то этого не было. Невозможно в таком формате обсуждать что-то серьезное. Ждали отчета госорганов? Тоже мимо. Они не прозвучали. Чтобы потешить самолюбие президента? Сомнительно. Потому что все-таки критические замечания, и довольно содержательные, раздавались. Но сам замысел неясен, что хотели созывом этого собрания сказать инициаторы?



Может, изначально планировалось Народный курултай организовать по аналогу с Беларусью, где тоже проходит подобный народный совет. На него за счет госбюджета съезжаются лояльные к власти деятели и громогласно выражают свою преданность режиму и Александру Лукашенко.



Прошедший курултай - это какой-то перфоманс на национальном уровне. Мол, есть президент, любимый народом, и вот этот самый народ на пару дней оказался в одном зале с властью. Одна из манифестаций популистского режима.



Медет Тюлегенов



Чего-то существенного и эффективного для маркировки фасада режима курултай не произвел.



Эмиль Джураев, политолог:



- Я слышал лишь отрывки выступлений отдельных делегатов курултая, которые были критического содержания. Но на общую повестку это не повлияло. Как я и ожидал, курултай не принес ничего нового, конструктивного, свежего. Был он дежурным? Скорее, да, чем нет. По крайней мере, выполнил миссию, заложенную в него властью.



По сути, вся идея курултая состояла в том, чтобы иметь альтернативный, более сильный, чем Жогорку Кенеш институт народовластия, через который можно легитимизировать какие-то инициативы, которые сложно протащить через нелояльный парламент.



Под видом реагирования на рекомендации делегатов курултая можно ожидать чего угодно, например дальнейшего укрепления вертикали власти президента через закручивание гаек и сужение рамок свободы слова, собраний и мнений.



Эмиль Джураев



Аида Алымбаева, политолог, профессор:



- Народный курултай можно расценить как псевдоинструмент. Это плохая попытка властей показать, что считаются с народом, учитывают интересы общественности. Он был созван, чтобы дискредитировать парламент, сделать более или менее значимым институтом. С помощью этого народного собрания власти хотели показать, что чтут традиции, прислушиваются к мнению простых жителей. Но это все декорации.



По существу толку от курултая не будет. Нет механизмов регулирования, на его проведение потратили огромное ресурсы и все ради показухи. Перспективы же встроить курултай в систему госуправления у этого форума нет.



Аида Алымбаева



Феликс Кулов, экс-премьер-министр:



- В соответствие с Конституцией Народный курултай дает рекомендации по направлению общественного развития по кадровым вопросам, по составу Совета правосудия. Так прописано, еще раз повторю, в Конституции. Но чтобы эти функции заработали, должен быть принят отдельный закон. Его нет.



Ожидать от этого курултая, что он будет решать насущные государственные вопросы, конечно, не стоило. Потому что нет нормативно-правового акта, который позволял бы это сделать.



Феликс Кулов



Созыв Народного курултая можно расценить как попытку выяснить общественный настрой. Этот первый опыт я считаю удачным. Было много острых вопросов. Но регламент очень жесткий и не все присутствующие смогли высказаться. Может, в будущем стоит проводить такие собрания три-четыре дня? И разбиться по секциям: образование, культура, региональный сектор, промышленный, здравоохранение. Но заранее предупредить, чтобы участники подготовили масштабные предложения. И, конечно, на курултае должны быть заслушаны отчеты глав кабмина, парламента. В целом да, курултая дает задел на будущее.



Игорь Шестаков, эксперт:



- Курултай можно рассматривать как попытку власти перехватить инициативу у оппозиции повлиять на общественное мнение. Поэтому Садыр Жапаров и сказал вначале, что в СМИ делегатов называют дежурными аксакалами и потребовал доказать, что это не так. Вероятно, по этой причине и звучала критика не только в адрес действующей власти, но и самой системы в целом. В частности, заявление о возвращении к президентско-парламентской форме правления. То есть курултай, фактически, ответил на вопрос, кто виноват. Теперь власть должна ответить, что делать. Поскольку пока еще на законодательном уровне механизмов реализации заявленных инициатив нет, как это все будет воплощаться в жизнь, не понятно.



Скорее всего, следует ожидать смены правительства. А может, и изменения системы правления. В этом случае объявят референдум. Что касается перспектив курултая как института, то вопреки некоторым прогнозам альтернативой Жогорку Кенешу он не станет.



Игорь Шестаков



Наталья Никитенко, экс-депутат Жогорку Кенеша



- Говоря о прошедшем Курултае, необходимо, на мой взгляд, понять, для чего он проходил? Какая была его цель? На его проведение было потрачено достаточно. И это при нашем дефиците бюджета - более 35 миллиардов сомов. Если отбросить конспирологию о борьбе наших башен власти, чем я заниматься не хочу, то цель курултая была только в том, чтобы показать: народ все еще любит наших вождей, что поддержка небывалая и власть имеет действенный механизм обратной связи, причем прямой и непосредственной. То есть, так сказать, "держит руку на пульсе".



Достигнуты ли цели? Я считаю, что нет. Курултай был очень похож на заседания советского партийного актива. Специально отобранные делегаты, сладкие речи. Такой механизм был анахронизмом 50 лет назад, а сейчас смотрится совсем уж странно.



Наталья Никитенко



Власть пыталась получить поддержку по самым основным вопросам: границы, борьба со свободой слова, НПО, громадный дефицит бюджета, проваленная борьба с коррупцией, о чем сказал и сам президент. Получила ли власть эту поддержку? Не думаю. Даже среди этих специально отобранных делегатов самые яркие и запоминающиеся выступления имели оппозиционную окраску. И самое интересное, что парламентская модель управления, за что боролась наша партия ("Ата Мекен". - Прим. 24.kg), сейчас как никогда актуальна и получает все большую поддержку среди людей. Даже тех, кто недавно еще был против.



Хочу отдельно поблагодарить тех нескольких делегатов Народного курултая, которые смогли высказать критику и мнение многих граждан в лицо власти, а также тех депутатов парламента, которые, несмотря на угрозы и давление, достойно защищают и представляют интересы народа.



И последнее, получился ли механизм обратной связи? Тоже думаю, что нет. Всем известна статистика курултая. Женщины составили менее 13 процентов, молодежи - единицы, столица, которая многочисленна по населению и во многом оппозиционна, представлена непропорционально. Представители этнических групп слабо представлены. В стране, где почти 22 процента населения составляют люди более 80 этносов, на курултае представлено их незначительное количество. Не думаю, что это можно было бы назвать представительством всего нашего народа. Больше половины наших граждан - это женщины, почти две трети - это молодые люди, и почти половина избирателей живет в городах. Где они? Уважаемых аксакалов было больше половины делегатов. "Жаштар келетат", так сказать. Таким образом мы и получили собрание пожилых людей в основном мужского пола из сельской местности. Но даже так эйфории и поддержки власть не получила.



Курултай не достиг целей, не был по-настоящему представительным, но даже в этом состоянии показал запрос в обществе на изменения. Этот запрос не остановить ни политическими репрессиями, ни выдворением граждан из страны, ни давлением на СМИ и гражданское общество.



Наталья Никитенко



А наиболее важные, острые вопросы на сегодня, по моему мнению, даже не были обсуждены. Тогда зачем было его проводить?



Тамерлан Ибраимов, директор Центра политико-правовых исследований:



- Курултай прошел так, как и предполагалось. Было много делегатов, приехавших со всех регионов страны. Поднималась масса вопросов. Подавляющее большинство этих вопросов касалось проблем местного значения. Иначе и быть не могло, так как сама природа курултая, организованного по региональному принципу, предполагает это.



Такие собрания тоже нужны, так как они играют роль некоей отдушины, возможности высказаться, пообщаться с делегатами из других областей, но в плане повышения эффективности государственного управления курултай мало что может изменить.



Тамерлан Ибраимов



Таким образом, можно констатировать, что нынешний курултай, как и все предыдущие при всех предыдущих президентах, играет роль некоего общественного собрания, где обсуждается все и ничего. Источник - 24.kg

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