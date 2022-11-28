О чем договорились Путин и Токаев

22:13 29.11.2022

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ПУТИН И ТОКАЕВ



Президенты России и Казахстана провели переговоры в Москве. Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в 11-й раз и впервые – в качестве вновь избранного главы государства. Об итогах саммита – в материале РИА Новости.



Укрепление в Азии

К 30-летию установления дипломатических отношений Россия и Казахстан подписали декларацию, обозначив ключевые геополитические позиции сторон.



"Российская Федерация и Республика Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-экономических отношений", – отмечается в документе.



Казахстан не присоединился к антироссийским санкциям. При этом тесно сотрудничает с Китаем, а Пекин тоже не против Москвы. Подобный "антиамериканский фронт" не может не беспокоить американцев, стремящихся усилить влияние в Азии.



Впрочем, российский и казахстанский лидеры не акцентировали внимание на внешнеполитических вызовах со стороны Запада. Они сосредоточились на поддержке нуждающихся государств.



"Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами", – говорится в декларации.



Кроме того, Москва и Астана займутся производственной специализацией и кооперацией во всех областях промышленности.



Приоритет внешней политики – Содружество Независимых Государств: "Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат активное взаимодействие по укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ".



Кроме того, обе стороны "отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года, соблюдения всех предусмотренных данной конвенцией принципов деятельности прибрежных государств на Каспийском море в целях повышения эффективности каспийского сотрудничества". В этой конвенции закреплены суверенные права прибрежных стран Каспия на его ресурсы, а также положение о неприсутствии там внерегиональных вооруженных сил. Документ не подписан лишь Ираном.



В целом декларация стала своего рода связующим звеном предыдущего президентского срока Токаева с новым, закрепив принципиальные основы российско-казахстанских отношений.



Демократизация по-казахски

На состоявшихся в ноябре внеочередных выборах за Касым-Жомарта Токаева проголосовали более 80 процентов избирателей. По словам президента, люди доверились ему – и это главное.



Путин назвал этот результат "удивительным" – в смысле оказанного доверия – и открывающим новые возможности для развития страны и отношений с Москвой.



Согласно недавно принятой конституции Казахстана, эти выборы – последние для Токаева. Через семь лет он переизбраться не сможет. Демократичность этой реформы очевидна. Но критики все равно недовольны: они опасаются, что президент в ближайшие годы опять поменяет основной закон.



Активные контакты

Визит в Москву – первый для Токаева после переизбрания. Так же было и в 2019-м. Тогда лидеры двух стран тоже обсуждали различные вопросы двусторонних отношений и перспективы интеграции в рамках Евразийского региона.



В октябре того же года Токаев по приглашению Путина принял участие в XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященном роли Востока в глобальной геополитике. Там президент Казахстана предложил трансформировать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию.



Месяц спустя Токаев приехал в Омск, на XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.



В июне 2020-го в он присутствовал на параде Победы на Красной площади и участвовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Через два месяца посетил Москву с рабочим визитом и на переговорах с Путиным подчеркнул, что Казахстан и Россия – полноценные союзники.



В 2021-м Токаев на неформальной встрече глав государств – участников СНГ поблагодарил Россию за помощь во время пандемии. В феврале 2021-го побеседовал в Москве с Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. В мае 2022 года был в российской столице на саммите ОДКБ, а в июне – в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме.



В августе были переговоры в Сочи, а 7 октября – неформальная встреча руководителей СНГ в Москве.



Казахстан остается одним их ключевых партнеров России в Азии. Количество достигнутых сегодня договоренностей свидетельствует о безальтернативности выбранного пути.