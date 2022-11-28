Российский футбол хочет перебраться в Азиатскую лигу. Может лучше сразу в Океанию?

00:12 30.11.2022

Об азиатском пути российского футбола



Стоит ли РФС менять конфедерацию после снятия бана ФИФА



Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на ближайшем заседании исполкома организации будет обсуждаться "вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола". Дюков не уверен, что будет принято решение, "но ситуация требует обсуждения". По словам главы РФС, у России еще есть шанс "принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы", но он "больше теоретический".



Стоит напомнить, что жеребьевку отборочного турнира на Евро-2024 (он пройдет в Германии) уже провели – без России. Старт квалификации – в марте 2023 года, то есть время еще есть, и именно это, видимо, позволяет Александру Дюкову говорить о теоретическом шансе. На практике же сложно себе представить, как можно было бы задним числом вписать Россию в отбор на Евро.



Шансы России скоро вернуться в европейский и – шире – мировой футбол, конечно, во многом зависят от политической конъюнктуры. УЕФА и ФИФА могут действовать самостоятельно, но по большому счету ждут четких сигналов. Если они не поступят, эти организации просто не захотят нести репутационные, бюрократические, финансовые издержки. Большие игроки – такие как США или Британия – уже показали на примере дела экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера, что могут очень эффективно вмешиваться в деятельность глобальных спортивных организаций. У нынешних руководителей УЕФА и ФИФА нет личного желания исключить Россию из футбольного и футбольно-экономического процессов, но и бороться с системой они не станут.



Призрак Азиатской конфедерации бродит по российским футбольным кабинетам с весны. Но здесь важно понимать, что Россия не может вступить в эту организацию прямо сейчас, пока действует бан ФИФА. РФС приходится согласовывать даже товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном, об участии в каких-либо отборах и говорить не приходится. Азиатский вариант – это ответ на вопрос, что делать, когда ФИФА и УЕФА снимут бан. Оставаться в Европе? Уходить?



Сценарий ухода в Азию рассматривается из-за того, что снятие бана вовсе не открывает России все европейские дороги. Понятно, что жизнь после СВО уже не будет такой, как прежде, в том числе и в футболе. Но неясна степень этой новизны. Некоторые национальные футбольные организации могут продолжать бойкотировать матчи с российскими командами. УЕФА очень сложно справляться с этим движением. Она может разводить команды из России и Украины, из Армении и Азербайджана, из Сербии и Косово, но с более сложными, политически проблемными конфигурациями едва ли справится – не хватит веса.



Это заставляет РФС искать путь в Азию. Там тоже для России не все гладко. Япония, Южная Корея, Австралия (она входит в Азиатскую конфедерацию) присоединились к антироссийским санкциям, это касается и спорта. Вариант отдельного и группового бойкота существует и обессмысливает азиатский путь. Есть ли смысл принимать новую страну, если ее сборная не может играть с тремя лидерами из конфедерации? Если то же самое касается ее клубов? И можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: а зачем такой переход России, если выбор сильных соперников ограничен?



Вероятно, предполагается (и может обсуждаться на исполкоме РФС), что уговорить японцев, корейцев и австралийцев будет проще, чем десятки европейских стран. Кто-то может заодно подумать и о том, что пробиваться на чемпионаты мира из Азии России будет проще, тем более что и количество участников уже со следующего турнира увеличат с 32 до 48. Однако такой ход мысли кажется наивным. В ведущих сборных Азии играют футболисты из сильнейших европейских лиг, а во внутренние чемпионаты Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии приезжают, пусть и возрастные, но мировые звезды. Ни наша сборная, ни наши клубы сейчас этим похвастаться не могут.



28.11.2022