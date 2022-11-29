Соседей Афганистана захлестнула исламистская мобилизация, - Игорь Субботин

00:22 30.11.2022

29.11.2022



Пакистанские талибы разорвали сделку о перемирии с Исламабадом

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Пакистанский "Талибан" ("Техрик-е Талибан Пакистан", ТТП, запрещенная в России террористическая группировка) разорвал договоренности о прекращении огня с центральными властями в Исламабаде, обвинив тех в нарушении взятых на себя обязательств. Сделка действовала с июня, но не смогла остановить экстраординарный рост насилия в Исламской Республике. Эксперты связывают ухудшение ситуации в Пакистане с влиянием военного триумфа афганского движения "Талибан" (запрещен в России) в 2021 году и отмечают, что это не может не создавать рисков для постсоветского пространства.

О разрыве сделки с центральными властями ТТП уведомил в специальном заявлении. Группировка, зоной ответственности которой являются преимущественно северо-западные регионы страны и районы вдоль границы с Афганистаном, обратила внимание на то, что "демонстрировала неизменное терпение в интересах продолжения переговорного процесса", однако регулярная армия и спецслужбы Пакистана систематически нарушали условия, продолжая проводить операции с целью захвата и устранения боевиков. Именно этим полевые командиры объяснили решение отказаться от прекращения огня, дав своим соратникам зеленый свет на организацию террористических нападений "на всей территории Пакистана".



Денонсация соглашения стала увертюрой к состоявшемуся 29 ноября визиту в Кабул делегации из Пакистана во главе с государственным министром иностранных дел Хиной Раббани Кхар, прибывшей, чтобы обсудить проблемы региональной безопасности с "временными властями". Вполне очевидно, что активность ТТП волновала организаторов поездки больше всего. Афганские талибы неоднократно пытались заниматься посредничеством между своими пакистанскими собратьями и Исламабадом, однако, по-видимому, их способность влиять на тех лиц, в чьих руках сосредоточен механизм принятия решений, была переоценена.



Соответствующая тема поднимается и в контактах между властями Пакистана и администрацией президента Джозефа Байдена. Выступая на площадках вашингтонских аналитических центров, специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст фиксировал в этом году экстраординарный всплеск террористической активности ТТП. Другой вопрос, что после провальной эвакуации из Кабула в 2021 году власти США уже вряд ли так влиятельны в разрешении этих вопросов. Их стратегия на этой арене, если верить полуофициальным сообщениям, свелась к поиску дополнительных возможностей для проведения загоризонтных операций против афганских ветвей глобальных джихадистских организаций.



Но военная обстановка в Пакистане продолжает деградировать, уверяют местные аналитические центры. Пакистанский институт изучения мира (PIPS) опубликовал месяц назад итоги своих наблюдений, согласно которым количество терактов в республике подскочило на 51% после того, как в августе 2021 года "Талибан" одержал победу в соседнем Афганистане. В результате 250 атак, совершенных с 15 августа 2021 года по 14 августа 2022 года, 433 человека были убиты и 719 ранены, уточняли в PIPS. Исследователи для сравнения приводят данные, по которым с августа 2020 года по август 2021 года в стране произошло только 165 террористических нападений, которые, в свою очередь, привели к гибели 294 человек и ранениям 598 гражданских.



В PIPS напрямую связали ситуацию с мобилизационным эффектом прихода к власти талибов в Афганистане. "Пакистан вскоре может столкнуться с еще большим разгулом терроризма, к которому ведет нестабильная ситуация в Афганистане, находящемся под властью талибов", – резюмировали они.



Как заявил "НГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по религиозному терроризму и экстремизму Андрей Яшлавский, в решении ТТП разорвать соглашение с пакистанским правительством можно услышать отголоски и внутренних, и внешних факторов. "Чувствуется влияние процессов, происходящих в соседнем с Пакистаном Афганистане, – обратил внимание аналитик. – В частности, стоит вспомнить, что еще во второй половине прошлого года из Кабула, контролируемого афганскими талибами, поступали сигналы, что движение "Талибан" недовольно политикой Исламабада, и высокопоставленные талибские деятели заявляли, что действия пакистанского руководства не соответствуют нормам ислама".



С другой стороны, рассуждает собеседник "НГ", Исламабад в середине этого месяца сделал заявление, что Пакистан не собирается официально признавать талибское правительство Афганистана, во всяком случае, если по этому поводу не будет достигнут международный консенсус. "Следует иметь в виду: это не первый случай, когда пакистанские талибы объявляют о том, что они отказываются от соглашений с официальным Исламабадом, – напомнил Яшлавский. – Еще в декабре прошлого года ТТП заявил о том, что прекращает установленное за месяц до этого при посредничестве афганских талибов перемирие". После этого в июне ТТП удалось согласовать с Исламабадом сделку о прекращении огня, которая рухнула сейчас.



Собеседник "НГ" обращает внимание на то, что деятельность пакистанских талибов в последнее время была сосредоточена главным образом на зоне племен. "Заявив о разрыве соглашения, группировка отдала приказ своим боевикам о нападении на территории всего Пакистана, то есть ограничиваться какими-то определенными районами они не собираются, – пояснил эксперт. – Срыв договоренностей не поспособствует миру в и без того турбулентном регионе, каковым является Аф-Пак (термин для обозначения Афганистана и Пакистана как единой военной арены. – "НГ"), что не может не создавать известной напряженности и для стран Центральной Азии – постсоветских республик, граничащих с Афганистаном".