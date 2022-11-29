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Focus: США задумали разорить ЕС и "задушить" Китай
01:17 30.11.2022

Американские клещи: США берут в них Германию, а наш министр Хабек – немецкую промышленность
FOCUS: США прибегают к протекционизму в нечестной конкуренции с ЕС и Китаем

США давно уже не руководствуются своей старой теорией "свободной торговли", пишет Габор Штайнгарт в статье для журнала FOCUS. Вашингтон оказывает политическую поддержку своему бизнесу. Он не считается с интересами ЕС и вовсю "душит" Китай.
Американцы дезорганизуют международный рынок новых технологий миллиардными субвенциями. От этого страдает и немецкая экономика. Недавно министр экономики Роберт Хабек заявил, что впредь политика будет активнее вмешиваться в свободный рынок.
Немецкая экономика угодила в опасные клещи. Невероятно, но обе рукоятки этих клещей держат не русские и не китайцы, а американцы, явно настроенные на то, чтобы организовать свое будущее благосостояние за счет китайцев и европейцев.
Трамп ушел, но его девиз живет: America First!
Так как заниматься подобным протекционизмом - в особенности при президенте-демократе - не совсем прилично, то в качестве причин для него называют, во-первых, американские интересы в области безопасности, а, во-вторых, борьбу с инфляцией.

При этом клещи состоят из двух совершенно разных элементов.
Первым элементом является американский Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act/IRA), он формально соответствует своему названию, но в действительности это гигантская программа субвенций в новые технологии.
Данный пакет законов предусматривает, что в следующие десять лет на программы по укреплению энергетической безопасности и по борьбе с изменениями климата должно быть израсходовано 369 миллиардов долларов. Это ставит европейскую промышленность перед дилеммой: ей уходить сразу или остаться ненадолго?
По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэра (Bruno Le Maire) в некоторых случаях предложенные правительством США субвенции в 4-10 раз больше, чем максимальная разрешенная Европейской комиссией государственная поддержка.

Нам нужно учиться у этих людей маскировке: на американской программе написано "Борьба с инфляцией", но на самом деле за этим скрывается индустриальная политика. США хотят вновь укрепить свою промышленную базу.
Вторым элементом являются санкции правительства США против полупроводниковой промышленности Китая. Так американцы давят на Поднебесную. С начала октября Вашингтон ограничивает импорт производственных технологий, которые используются Китаем для развития собственного производства чипов. Американские производители Nvidia и AMD должны теперь получать разрешение от правительства для экспорта некоторых полупроводников в Китай.
США чинят препятствия Китаю и в научных разработках, их внедрении в производство, а также в поддержании на должном уровне уже существующих китайских заводов, изготовляющих полупроводники. Прилагается масса усилий, чтобы помешать Китаю догнать Запад в производстве самоуправляемых автомашин, развитии 5G-Интернета, разработке облачных сервисов и в создании искусственного интеллекта.

Американцы оказывают давление на промышленность Европы
Но неслучайно и немецкая промышленность страдает от этих ограничений. Пятая часть мирового производства полупроводников приходится на китайских производителей, чьих клиентов и поставщиков в Европе принуждают следовать политике США. Так Bloomberg сообщает о том, что на голландскую фирму ASML "американскими официальными лицами" было оказано давление с целью принудить ее прекратить продажу в Китай некоторых машин для производства чипов. Например, еще в этом месяце из США в Нидерланды должен отправиться человек по имени Алан Эстевез (Alan Estevez) - заместитель министра торговли по промышленности и безопасности. Цель визита - обсудить с голландским правительством меры по надзору за экспортом.

Одновременно с этим США предлагают себя в качестве более близкой западным партнерам альтернативы Китаю. Экспорт в Китай был прекращен через два месяца после того, как президент Джо Байден подписал так называемый Закон о чипах. США намерены инвестировать 280 миллиардов доллар из госбюджета в развитие полупроводникового производства у себя дома. Американцы охотно приглашают и европейские фирмы принять участие в финансирование этого проекта.
А как реагируют на это представители экономических и политических кругов в Германии?

Шольц объявил об изменениях в политике по отношению к Китаю
Ответим: реагируют неоднозначно.
Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), наконец, отреагировал на многомиллиардные субвенции Америки в рамках Закона о снижении инфляции, хотя и с некоторым опозданием.
"Протекционизм парализует инновации. Речь идет не столько об опасности утратить наше индустриальное сердце, сколько о риске, что следующая волна технологических инноваций поднимется не в Европе. Потому что Закон о снижении инфляции предполагает создание новых классных вещей".

Однако в то самое время, как США противодействуют Китаю, немецкая промышленность стоит в стороне. Хабек и Шольц следуют так называемой "стратегии минимизации рисков". Для канцлера принцип Business as Usual по отношению к Китаю больше не актуален. Он заявил: "Если Китай меняется, то и наше отношение к Китаю должно меняться".
Впрочем, глава Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm) решительно отвергает все измышления об отказе Германии от китайского рынка. "Я не вижу причин для сокращения нашего экспорта в Китай".

VW и BASF наращивают инвестиции в Китае

Фирмы-члены его союза оказывают на него давление, чтобы он старался ладить как с американцами, так в случае необходимости и с собственным, пока еще непонятливым правительством:
Так, дочерняя фирма концерна Volkswagen, а именно компания Traton, не обращая внимания на американскую политику в отношении Китая, расширяет там свой бизнес. В городе Жугао под Шанхаем строится завод по производству грузовиков, который начнет работать уже в 2025 году. Представители СДПГ и профсоюза IG-Metall в Наблюдательном совете компании одобрили строительство.
Генеральный директор концерна BASF Мартин Брудермюллер (Martin Brudermüller) считает оправданными инвестиции концерна в Чжаньцзяне в размере 10 миллиардов евро. Там будет производиться ежегодно 60 тысяч тонн технических пластмасс для клиентов в Китае. Брудермюллер советует мыслить реалистично: "Думаю, что нам нужно прекратить третировать Китай. Вместо критики Китая нам неплохо бы самокритично посмотреть на самих себя".
В целом немецкие фирмы, по данным Немецкого института экономических исследований, инвестировали в Китае в первом полугодии 2022 года более 10 миллиардов евро. Это - рекордный показатель.

Напомним: после США Китай - второй по величине экспортный рынок для немецкой экономики. Немецкая промышленность продает там преимущественно автомобили и промышленное оборудование. Особенно активно в Китае работают машиностроительные компании земли Баден-Вюртемберг.
Хабек заявляет об усилении вмешательства политики в свободный рынок

В лице США - а Белый дом защищает политическими средствами экономические интересы богатых американцев - немецкая экономика имеет сейчас могучего и напористого противника. Годами пропагандируемая левыми американскими демократами концепция "регулируемой политикой торговли" заменила в Вашингтоне старую доктрину свободной торговли, про которую американцы столько песен спели иностранцам.

На "зеленого" министра экономического развития немецкая экономика в ее борьбе за открытые рынки рассчитывать в полной мере не может. "Зеленый" согласен с американцами: политизация торговых отношений полностью соответствует его представлениям. Об этом Хабек заявил вчера в Париже: "Время, когда многие думали, что всем должны разруливать рынки, а политика не должна вмешиваться, определенно прошло. Эта идея изначально была неверной".

Focus
Германия
29 ноября 2022

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669760220


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