Казахстанского бизнесмена Абиева арестовали за организацию незаконного митинга в Астане

01:43 30.11.2022

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны арестовал бизнесмена Марата Абиева за организацию 26 ноября незаконного митинга в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба суда.



Бизнесмену вменяли организацию и проведение несанкционированного митинга, а также неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Его признали виновным по обоим правонарушениям и наложили взыскание "в виде административного ареста по 15 суток", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в законную силу.



Как пояснил сам Абиев в суде, он решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства.

Напомним, в день инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева 26 ноября полиция задержала участников несанкционированной акции, прошедшей в Астане. По данным ведомства, местный предприниматель собрал в ночном клубе около 300 человек и призвал их провести шествие, руководствуясь "личными противоправными целями". Сообщалось также, что участники шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам полиции и были доставлены в отделение. При этом, вечером в субботу в Астане и Акмолинской области возникли перебои с доступом к интернету.



Марату Абиеву сейчас 33 года. Он - казахстанский предприниматель, автор книги "Казахстанская мечта", является самым молодым миллионером, по оценке журнала Forbes Kazakhstan. Ведет бизнес-проекты, связанные с сельским хозяйством и производством труб. Неоднократно в различных интервью Абиев говорил, что работает "без покровителей", однако ряд казахстанских СМИ, в частности, Orda.kz, связывали его с родственниками первого президента Нурсултана Назарбаева.