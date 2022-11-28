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Казахстанского бизнесмена Абиева арестовали за организацию незаконного митинга в Астане
01:43 30.11.2022

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны арестовал бизнесмена Марата Абиева за организацию 26 ноября незаконного митинга в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Бизнесмену вменяли организацию и проведение несанкционированного митинга, а также неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Его признали виновным по обоим правонарушениям и наложили взыскание "в виде административного ареста по 15 суток", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в законную силу.

Как пояснил сам Абиев в суде, он решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства.
Напомним, в день инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева 26 ноября полиция задержала участников несанкционированной акции, прошедшей в Астане. По данным ведомства, местный предприниматель собрал в ночном клубе около 300 человек и призвал их провести шествие, руководствуясь "личными противоправными целями". Сообщалось также, что участники шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам полиции и были доставлены в отделение. При этом, вечером в субботу в Астане и Акмолинской области возникли перебои с доступом к интернету.

Марату Абиеву сейчас 33 года. Он - казахстанский предприниматель, автор книги "Казахстанская мечта", является самым молодым миллионером, по оценке журнала Forbes Kazakhstan. Ведет бизнес-проекты, связанные с сельским хозяйством и производством труб. Неоднократно в различных интервью Абиев говорил, что работает "без покровителей", однако ряд казахстанских СМИ, в частности, Orda.kz, связывали его с родственниками первого президента Нурсултана Назарбаева.

Источник - ИА Фергана
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