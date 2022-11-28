Французская академия Le Cordon Bleu откроет в Ташкенте "Институт кулинарного искусства"

01:45 30.11.2022

Французская академия Le Cordon Bleu и хокимият (мэрия) Ташкента подписали соглашение о создании Института гостиничного хозяйства и кулинарного искусства. Об этом сообщила пресс-служба администрации узбекской столицы.



Документ был подписан в Париже, где делегация ташкентского хокимията побывала на минувшей неделе в рамках визита президента Узбекистана. Стороны договорились о сотрудничестве во внедрении в сферу туризма и гостиничного хозяйства центральноазиатской республики образовательных программ мирового уровня.



В Ташкенте ожидают, что деятельность созданного совместно с Le Cordon Bleu института поможет продвижению туристического потенциала Узбекистана на международных выставках, семинарах и конференциях по туризму, кулинарии и гостиничному хозяйству.



ℹ️ Le Cordon Bleu основана в Париже в 1895 году. Считается крупнейшей сетью школ кулинарии и гостиничного сервиса в мире. Насчитывает более 35 институтов в 20 странах, в них ежегодно обучаются 20 тысяч студентов. Среди преподавателей - шеф-повара Le Cordon Bleu, большинство которых работают в ресторанах, отмеченных звездами Michelin, или являются победителями таких престижных конкурсов, как Meilleur Ouvrier de France.