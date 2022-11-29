Весь атомный сектор Франции не смог обойтись без одного уральского завода, - Le Monde

02:04 30.11.2022

Le Monde

Франция

29 ноября 2022

В России есть единственный в мире завод по переработке отработанного урана с французских АЭС

Le Monde: уникальный российский завод поставил в зависимость французские АЭС



Атомная промышленность Франции оказалась крайне зависима от Москвы, пишет Le Monde. Парижу необходим единственный в мире завод по переработке ядерного топлива - сибирский. Он готов вести торговлю ураном даже с учетом антироссийской повестки.

Французская группа Orano до октября месяца продолжала отправлять отработанный уран в Сибирь, где находится завод по переработке ядерных отходов. Украинский конфликт ставит под сомнение будущее перерабатывающей промышленности.



В отличие от стран Восточной Европы, Франция не зависит от России в плане эксплуатации своих 18 АЭС. Импортируемый природный уран поступает в страну из Нигера, Казахстана, Узбекистана и Австралии. Затем его обогащают на предприятиях группы Orano в Мальвези и Трикастене, при этом топливо производится на заводах французской Framatome или американской Westinghouse.

Но конфликт на Украине, обнажающий европейскую и мировую зависимость от российской атомной отрасли, имеет последствия и для французской промышленности. Потому что на сегодняшний день только одно предприятие позволяет "утилизировать" уран, полученный в результате использования топлива в 56 ядерных реакторах: Северский завод в Томской области, который принадлежит "Росатому".



Окончательное прекращение торговли ураном между Парижем и Москвой неизбежно окажет эффект на и без того ослабленную перерабатывающую промышленность и может в конечном итоге привести к тому, что уран из отработанного топлива будет рассматриваться как дополнительный отход, подлежащий обращению, а не как материал, который можно использовать повторно.



В последние два года уран отправлялся из Франции в Россию. Организация Greenpeace задокументировала не менее пяти поставок в период с января 2021 года по январь 2022 года: 11 контейнеров, загруженных в порту Гавра 12 февраля 2021 года, 20 контейнеров, загруженных в Дюнкерке 29 октября 2021 года, и 13 контейнеров в том же порту в ноябре 2021 года... 28 сентября 2022 года, через семь месяцев после начала спецоперации на Украине, организация вновь выявила присутствие российского грузового судна "Михаил Дудин" в порту Дюнкерка.



"Непрерывные рейсы этого грузового корабля между Санкт-Петербургом и Дюнкерком свидетельствуют о том, насколько зависимой от России оказалась французская атомная промышленность", - заявила Полин Буайе, активистка Greenpeace в области энергетики и атома. Париж должен срочно прекратить всю торговлю ядерной энергией с Москвой. Атомный сектор не подпадает под европейские санкции.



Авторы: Перрин Мутерд (Perrine Mouterde), Маржори Сесак (Marjorie Cessac)