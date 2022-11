New York Times: Украинский конфликт стал самым главным экономическим вызовом для Байдена

08:44 30.11.2022 The New York Times

США

30 ноября 2022



Украинский конфликт стал самым главным экономическим вызовом для Байдена, пишет NYT. Он должен искать способы защитить американский рынок от его последствий. Успех этих планов повлияет на дальнейшую политическую судьбу Байдена.

Ход военных действий и их последствия для мировых рынков будут определять политическую судьбу президента в предстоящие месяцы и годы.

Джим Тэнкерсли (Jim Tankersley)



Российская военная операция на Украине стала самым серьезным экономическим вызовом для Байдена за все время пребывания на президентском посту. Она грозит столкнуть мир в рецессию, а это поставит под угрозу и без того неустойчивое восстановление американской экономики.



Карательные санкции, инициатором которых стал Байден вместе со своими союзниками, и ответные действия России нанесли удар по мировым продовольственным и энергетическим рынкам, усилив и без того высокую инфляцию и ослабив экономический рост во всем мире. Из-за спровоцированного этим конфликтом нефтяного шока средние цены на бензин в июне превысили пять долларов за галлон по всей стране (примерно 80 рублей за литр – прим. ИноСМИ), а в июле и августе начали постепенно снижаться.



На этой неделе Евросоюз должен окончательно доработать план по сдерживанию экономического ущерба за счет введения потолка цен на экспортируемую Россией нефть. Эта непроверенная идея, выдвинутая министром финансов Байдена, нацелена на то, чтобы сохранить поставки российского сырья на мировой рынок, хотя Европа вводит все новые ограничения на его продажу.



В новом году этот ценовой порог и прочие усилия по ограничению глобальных последствий вооруженного конфликта должны оказаться в центре внимания Байдена. После утраты Демократической партией большинства в палате представителей вариантов с законодательными инициативами очень мало. Байдену в такой ситуации придется искать способы для защиты американских рынков от последствий военных действий. Среди прочего, он должен будет выдвинуть новые международные инициативы по наращиванию поставок продовольствия и недопущению череды финансовых кризисов в развивающихся странах.



Большую часть времени на саммите "Группы 20" в Индонезии Байден со своей экономической командой посвятил формированию фундамента для реализации таких действий. Они вели переговоры с богатыми странами о том, как наилучшим образом увеличить производство продовольствия в мире, чтобы восполнить дефицит поставок с Украины. При этом переговорщики надеялись ослабить нехватку продовольствия, которая особенно больно бьет по странам с низкими доходами. Они также попытались добиться успехов в создании системы, позволяющей эффективнее помогать странам с низким уровнем доходов и с высоким уровнем долга, таким как Шри-Ланка и Чад. Этим странам грозит финансовый и бюджетный кризис, так как из-за роста цен, вызванного военными действиями, центробанки вынуждены повышать процентные ставки, а вместе с ними и стоимость кредитов.



Но самые важные экономические решения Байдена в предстоящие месяцы будут связаны с вооруженным конфликтом: как наилучшим образом помочь Киеву, оказывающему сопротивление российскому натиску, и как настоять на прекращении боевых действий.

Российско-украинский вооруженный конфликт вызвал гуманитарный кризис на Украине и очень дорого обходится всему миру. Об этом рассказала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат (Gita Gopinath), участвовавшая в заседаниях G20. "Мы оказались в весьма сложной ситуации даже без драматической эскалации", – заявила она.

По словам Гопинат, во время саммита "все говорили о том, что с военными действиями надо заканчивать, потому что последствия для экономики очень тяжелые".



Чиновники из администрации согласны, что оптимальный способ укрепления мировой экономики в предстоящие месяцы – это скорейшее прекращение вооруженной борьбы, которая, как неоднократно заявлял Байден, должна закончиться на украинских условиях. Они отмечают, что в центре их усилий по минимизации экономического ущерба план, предусматривающий введение ограничений на нефтяные цены для российского экспорта. Правда, еврочиновники пока не договорились, каким должен быть потолок цен. Байден проталкивал эту идею на протяжении нескольких месяцев, когда шли переговоры между США и Европой. Цель плана – сохранить миллионы баррелей российской нефти для мирового рынка даже в условиях новых европейских санкций, но при этом существенно сократить доходы Москвы, необходимые ей для продолжения боевых действий.



По сути дела, такой план нацелен на недопущение катастрофического нефтяного шока мирового масштаба. Байден вполне мог спровоцировать такие потрясения в этом году, когда призывал Европу последовать примеру Америки и ввести запрет на импорт российского черного золота. Чиновники из администрации уверены: потолок цен сделает свое дело, сохранив топливо на рынке. Правда, если он будет высоким, российские доходы пострадают не очень сильно.



"Можно с уверенностью и оптимизмом сказать: успешно введенный потолок цен позволит избежать крупных ценовых потрясений на рынке энергоресурсов, – заявил в интервью заместитель министра финансов по экономической политике Бен Харрис (Ben Harris). – Это тот случай, когда заблаговременное планирование позволяет избежать кризиса".



Если эти планы потерпят неудачу, вариантов действий у президента почти не останется. Его партия утратила контроль в палате представителей, и возможности Байдена по продвижению новых экономических мер через конгресс в предстоящие два года будут очень ограниченны.



Международный валютный фонд и Организация экономического сотрудничества и развития понизили свои прогнозы мирового роста на будущий год, сославшись на последствия российской военной операции.



В конце саммита на Бали лидеры G20 выступили с декларацией, в которой отмечается, что военные действия "причиняют людям неисчислимые страдания и усиливают уязвимость мировой экономики, сдерживая рост, увеличивая инфляцию, разрывая цепочки снабжения, ослабляя энергетическую и продовольственную безопасность и повышая риски финансовой дестабилизации".

Самостоятельно Байден не сможет прекратить эти военные действия. Но он может попытаться уменьшить экономический ущерб.

Начинать надо с ценового потолка. Запрет ЕС на импорт российской нефти вступит в силу в следующем месяце. Из-за этих санкций миллионы российских баррелей могут уйти с мировых рынков, и тогда цены на топливо резко взлетят вверх.



Ценовой потолок призван исключить такую возможность посредством новаторского, но непроверенного плана, позволяющего России продолжать поставки нефти на мировой рынок, но по сниженным ценам. Это уменьшит ее нефтяные доходы, за счет которых Москва финансирует свои боевые действия. Кроме того, такой потолок стабилизирует цены и исключит подорожание бензина в США до семи долларов за галлон (больше 110 рублей за литр – прим. ИноСМИ), о чем говорят авторы некоторых прогнозов. Кроме того, он снимет часть нагрузки на развивающиеся страны, которые испытывают экономические трудности, так как они получат возможность покупать российскую нефть с большой скидкой по сравнению с рыночными ценами.



Торговцы нефтяными фьючерсами разделяют уверенность администрации в том, что этот план сработает. Они не включают в цену на ближайшие месяцы никакие перебои на рынке.

Россия может дать ответ на этот план и уйти с нефтяного рынка, из-за чего цены снова резко пойдут вверх. Но тем самым она лишит себя доходов. Она может также усилить экономические риски для всего мира, активизировав военные действия.



В последнее время Москва все чаще наносит ракетные удары по украинским целям. Случайный, по всей видимости, взрыв украинской ракеты в Польше напомнил всему миру, насколько опасна эскалация конфликта – ведь он может выйти за пределы Украины, охватив всю Европу и распространившись еще дальше. Таким образом, Байдену пока удается предотвращать эскалацию, поскольку конфликт сегодня не отражается непосредственно на натовских союзниках, таких как Польша. Но если будет больше заблудившихся ракет или провокаций со стороны Москвы, все его усилия могут пойти прахом.



Байден утверждает, что американская экономика, отличающаяся бурным ростом количества рабочих мест, выдержит любые новые испытания и проблемы, с которыми сталкивается мир из-за конфликта на Украине. Его помощники отмечают, что Соединенные Штаты, будучи крупным производителем энергоресурсов, страдают намного меньше Европы, которая лишается доступа к российской нефти и газу.

Внутри страны Байден не испытывает особого политического давления из-за принимаемых по Украине решений. Вооруженный конфликт приковал внимание средств массовой информации и отнимает много времени у Байдена, включая то, которое он тратит на речи. Однако пока противостояние на Украине не стало предвыборным яблоком раздора. Киев не попал в список из 60 главных предвыборных тем на промежуточных выборах, о чем свидетельствуют данные компании AdImpact.



Но если Байден захочет переизбраться, экономика может сыграть с ним злую шутку. Могут подняться цены на бензин, а это неизменно влияет на мнение общества о президенте. Упрямый рост цен на продовольствие и энергоресурсы может подтолкнуть Федеральный резерв к ускоренному повышению процентных ставок, причем на более длительный период, чем сегодня прогнозируют официальные лица. Это станет тормозом для роста и увеличит вероятность рецессии.

Байден неоднократно заявлял, что такие угрозы не помешают ему делать на Украине то, что он считает правильным. На пресс-конференции в Испании этим летом ему задали вопрос, как долго американцам придется покупать бензин по более дорогой цене. Байден дал резкий и прямой ответ: "Столько, сколько нужно". "Чтобы Россия не могла разгромить Украину и пойти дальше. Это важная, очень важная позиция для всего мира. Вот так", – продолжил он.



В этом месяце во время пресс-конференции на Бали (после неожиданного успеха на промежуточных выборах и нескольких дней бесед с иностранными лидерами на экономические темы), Байден не сказал ничего нового о том, как долго будет длиться процесс разгрома России, и какое воздействие это окажет на экономику.

Он ответил всего на пять вопросов, причем ни один из них не был про экономику.

Свой материал для статьи предоставил Алан Раппепорт (Alan Rappeport). Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669787040





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Вопросы судебной реформы обсудили в Сенате

- Алихан Смаилов указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности

- Полный технический аудит энергетических объектов в регионах проведут в Казахстане

- Порядка 400 комфортных школ построят в ближайшие годы в Казахстане

- Концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы одобрило Правительство РК

- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2022 года

- Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили Алихан Смаилов и Ли Кэцян

- Наталья Годунова поставила новые задачи перед коллективом Высшей аудиторской палаты

- Казахстан и Россия обсудили вопросы взаимодействия по снятию ограничений в торговых отношениях