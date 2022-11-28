Цена нефти ждет решения ОПЕК+

09:55 30.11.2022

4 декабря состоится очередное заседание министров стран-участниц ОПЕК+. Рынок ждет, что альянс решит сократить добычу еще больше. Цена нефти начала расти.



Цена нефти сорта Brent продолжает неспешный рост. Сегодня ее котировки достигли почти $ 85. На этой неделе котировки снижались до уровня и в $ 81.



Рынок ждет решения ОПЕК+. Виртуальная встреча министров стран участниц состоится 4 декабря. Ожидается, что ОПЕК+ может продолжить снижение добычи нефти.



"Хотя мы можем наблюдать положительную реакцию на любые признаки дальнейшего ограничения предложения со стороны альянса, может потребоваться гораздо большее, чтобы убедить рынки в устойчивом развороте курса в сторону повышения", - сказал Bloomberg аналитик IG Йеп Джун Ронг.



Ранее страны-участницы сделки решили сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.



С одной стороны, ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи и над рынком висит неопределенность с поставками после того, как ЕС остановит импорт сырья из России, и введут потолок цен на российскую нефть. С другой, рынок ожидает глобальную рецессию, а Китай вводит новые карантинные ограничения.