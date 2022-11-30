В Иране освободили двух известных футболистов (Гафури и Боруманда), арестованных за поддержку протестов

10:08 30.11.2022

30.11.22

В Иране по решению суда были освобождены два футболиста, арестованных ранее за поддержку антиправительственных протестов. Об этом пишет издание The Guardian.



Футболисты были освобождены всего за несколько часов до начала матча между национальными сборными Ирана и США на чемпионате мира по футболу в Катаре (игра состоялась поздним вечером 29 ноября).



Правый защитник Вурия Гафури был задержан на прошлой неделе, его обвинили в "очернении репутации национальной сборной и распространении пропаганды против государства". Бывшего вратаря Парвиза Боруманда арестовали почти две недели назад по обвинению в участии в митингах в Тегеране.



Оба спортсмена были освобождены судом 29 ноября под залог, что, как отмечает The Guardian, "является редкой уступкой со стороны властей, которая будет рассматриваться как попытка успокоить нарастающий протест в стране". Государственные СМИ Ирана сообщали также об освобождении за последние дни сотен других задержанных, не называя при этом причины.



Этнический курд Гафури, в свое время являвшийся капитаном тегеранского клуба "Истиклол", публично выступал в защиту иранских курдов, потребовав от правительства прекращения вооруженных операций в курдских районах Ирана, где было проведено множество антиправительственных митингов. На протяжении всей своей карьеры он был откровенным критиком иранских властей, в том числе говорил, что был унижен тем, что женщинам запретили смотреть мужские игры.



Когда Иран объявил состав своей команды на чемпионате мира по футболу в Катаре, многие иранцы и футбольные специалисты были удивлены тем, что имя 35-летнего Гафури, который был членом национальной сборной на мундиале 2018 года в России, не было названо. Высказывались предположения, что это могло быть связано с его политическими взглядами.

Недавно Гафури выразил сочувствие семье Махсы Амини, 22-летней девушки, смерть которой после задержания полицией нравов в сентябре спровоцировала антиправительственные протесты, продолжающиеся до сих пор.



Добавим, что из тюрем Ирана в связи с победой национальной сборной в матче против Уэльса 28 ноября на чемпионате мира по футболу освободили 715 заключенных. Среди освобожденных есть задержанные в связи с протестами в стране.



Матч между сборными Ирана и Уэльса закончился со счетом 2:0. В тот же день 715 заключенных были освобождены в 12 провинциях страны.



29 ноября из тюрем освободили еще 1156 задержанных в 20 провинциях Ирана. Как пишет Al-Ain News, амнистия была выдана на основе решения главного судьи, ее причины не уточняются.



* Следите за нашими новостями в