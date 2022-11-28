Россия нарастит льготные поставки нефтепродуктов в Таджикистан

10:41 30.11.2022

Профильные министерства России и Таджикистана договорились повысить количество нефтепродуктов, поставляемых в республику

ДУШАНБЕ, 30 ноя - Sputnik. Россия увеличит объем беспошлинных поставок нефтепродуктов в Таджикистан в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства энергетики республики.

Замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шарифа Худобахш и первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин по итогам встречи в Москве подписали документ о внесении изменений в график поставок нефтепродуктов.

"В соответствии с этим документом, увеличился общий объем индикативного баланса, в том числе объем поставок автомобильного бензина и дизельного топлива, по сравнению с прошлым годом, на внутренней рынок Таджикистана", - говорится в сообщении.



В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы, касающиеся поставок основных видов нефтепродуктов на 2023 год.

Таджикистан получает российские ГСМ на льготной основе (без оплаты экспортной таможенной пошлины) начиная с 2013-го.

Правительственные структуры двух стран до 1 октября согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий год и подписывают соответствующие документы.



Главным условием льготной поставки российских нефтепродуктов является исключение реэкспорта в третьи страны.

Отмечается, что согласованный на 2022 год объем льготных энергоносителей остался на показателях прежних лет - 830 тыс. тонн. Однако фактический импорт льготных российских ГСМ в предыдущие годы не превышал 600 тыс. тонн.