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Россия нарастит льготные поставки нефтепродуктов в Таджикистан
10:41 30.11.2022

Профильные министерства России и Таджикистана договорились повысить количество нефтепродуктов, поставляемых в республику
ДУШАНБЕ, 30 ноя - Sputnik. Россия увеличит объем беспошлинных поставок нефтепродуктов в Таджикистан в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства энергетики республики.
Замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шарифа Худобахш и первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин по итогам встречи в Москве подписали документ о внесении изменений в график поставок нефтепродуктов.
"В соответствии с этим документом, увеличился общий объем индикативного баланса, в том числе объем поставок автомобильного бензина и дизельного топлива, по сравнению с прошлым годом, на внутренней рынок Таджикистана", - говорится в сообщении.

В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы, касающиеся поставок основных видов нефтепродуктов на 2023 год.
Таджикистан получает российские ГСМ на льготной основе (без оплаты экспортной таможенной пошлины) начиная с 2013-го.
Правительственные структуры двух стран до 1 октября согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий год и подписывают соответствующие документы.

Главным условием льготной поставки российских нефтепродуктов является исключение реэкспорта в третьи страны.
Отмечается, что согласованный на 2022 год объем льготных энергоносителей остался на показателях прежних лет - 830 тыс. тонн. Однако фактический импорт льготных российских ГСМ в предыдущие годы не превышал 600 тыс. тонн.

Источник - tj.sputniknews.ru
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