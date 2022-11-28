В Экибастузе, как в Киеве, организованы пункты обогрева с горячим питанием

10:43 30.11.2022

АСТАНА, 30 ноя - Sputnik. В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории Экибастуза организованы пункты обогрева, где горожан обеспечивают горячим питанием и местами отдыха, сообщает пресс-служба акимата города.

Пункты обогрева находятся по следующим адресам:

СОШ №4 - улица Абая 84;

СОШ №18 - улица Бульвар Академика Марденова,7

СОШ №21 - улица Петренко 7;

ГЦК "Өнер" - улица Ауэзова 149;

Музыкальная школа - улица Ауэзова 55/1;

СОШ №36 - улица Сатпаева 23;

СОШ №23 - улица Сатпаева 24;

СОШ №5 - улица Павлова, 5;

ШГ №7 - улица Кеншилер, 20;

ОДК "Қайнар" - улица Абая, 121 А;

Дом Дружбы - улица Жусупа, 101;

Ресторан "Савой" - улица Жусупа, 121;

Банный комплекс Арасан - улица 40 лет Экибастузу, 52;

Кафе "Алтын дан" - улица Маметова, 70.

В ведомстве отметили, что при размораживании батарей либо отсутствия тепла в жилых помещениях жителям города необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата:

+7(7187)339187, +7(7187)338921, +7(7187)338941, +7(7187)740041, +77002997806;

WhatsApp: 87757100291, 87013387624, 87076279332;

телефон 112.

Граждане, получившие ущерб в случае чрезвычайной ситуации, могут обратиться с заявлением в произвольной форме, на имя акима Экибастуза, в которых указывают:

данные заявителя (копия удостоверения личности);

адрес фактического проживания;

причину ущерба.

Заявления принимаются ежедневно с 09.00 до 18.30 по следующим адресам:

СОШ №4 - улица Абая 84;

СОШ №23 - улица Сатпаева 24;

СОШ №36 - улица Сатпаева 23;

СОШ №21 - улица Петренко 7;

ГЦК "Өнер" - улица Ауэзова 149;

Музыкальная школа-улица Ауэзова 55/1.

В ведомстве отметили, что после регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.

Напомним, в Экибастузе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Сейчас в городе продолжается работа по восстановлению теплоснабжения.