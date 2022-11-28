 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Экибастузе, как в Киеве, организованы пункты обогрева с горячим питанием
10:43 30.11.2022

АСТАНА, 30 ноя - Sputnik. В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории Экибастуза организованы пункты обогрева, где горожан обеспечивают горячим питанием и местами отдыха, сообщает пресс-служба акимата города.
Пункты обогрева находятся по следующим адресам:
СОШ №4 - улица Абая 84;
СОШ №18 - улица Бульвар Академика Марденова,7
СОШ №21 - улица Петренко 7;
ГЦК "Өнер" - улица Ауэзова 149;
Музыкальная школа - улица Ауэзова 55/1;
СОШ №36 - улица Сатпаева 23;
СОШ №23 - улица Сатпаева 24;
СОШ №5 - улица Павлова, 5;
ШГ №7 - улица Кеншилер, 20;
ОДК "Қайнар" - улица Абая, 121 А;
Дом Дружбы - улица Жусупа, 101;
Ресторан "Савой" - улица Жусупа, 121;
Банный комплекс Арасан - улица 40 лет Экибастузу, 52;
Кафе "Алтын дан" - улица Маметова, 70.
В ведомстве отметили, что при размораживании батарей либо отсутствия тепла в жилых помещениях жителям города необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата:
+7(7187)339187, +7(7187)338921, +7(7187)338941, +7(7187)740041, +77002997806;
WhatsApp: 87757100291, 87013387624, 87076279332;
телефон 112.
Граждане, получившие ущерб в случае чрезвычайной ситуации, могут обратиться с заявлением в произвольной форме, на имя акима Экибастуза, в которых указывают:
данные заявителя (копия удостоверения личности);
адрес фактического проживания;
причину ущерба.
Заявления принимаются ежедневно с 09.00 до 18.30 по следующим адресам:
СОШ №4 - улица Абая 84;
СОШ №23 - улица Сатпаева 24;
СОШ №36 - улица Сатпаева 23;
СОШ №21 - улица Петренко 7;
ГЦК "Өнер" - улица Ауэзова 149;
Музыкальная школа-улица Ауэзова 55/1.
В ведомстве отметили, что после регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.
Напомним, в Экибастузе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Сейчас в городе продолжается работа по восстановлению теплоснабжения.

Источник - ru.sputnik.kz
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