Создается "Правоохранительная академия Узбекистана"

11:42 30.11.2022

Указом президента Узбекистана на базе Академии Генеральной прокуратуры будет создана Правоохранительная академия. С 2023/2024 учебного года в учреждении начнется обучение в бакалавриате и аспирантуре в сферах следственной деятельности и других направлениях правоохранительной деятельности.



На базе Академии Генеральной прокуратуры будет образована Правоохранительная академия Узбекистана, где будет организована система непрерывной подготовки кадров в сфере расследования преступлений с обеспечением тесной связи с практикой. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиеева от 28 ноября.



Специализированный филиал Ташкентского государственного юридического университета ликвидируется и его штатные единицы, учебная и материально-техническая базы передаются академии.



Согласно документу, Академия является специализированным высшим образовательным и научно-исследовательским учреждением со статусом юридического лица, входящим в организационную структуру Генпрокуратуры.



С 2023/2024 учебного года в академии должен быть организован полноценный учебный процесс по двухступенчатой системе - бакалавриат и магистратура в сферах следственной деятельности и других сферах правоохранительной деятельности.



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Срок обучения составляет три года - по программе бакалавриата и один год - по программе магистратуры по направлению следственной деятельности.



Ежегодные квоты приема по направлениям следственной деятельности составляют по программам бакалавриата - до 250 студентов, магистратуры - до 50 сотрудников уполномоченных государственных органов с высшим юридическим образованием.



Обучение будет доступно как по государственным грантам, так и на платно-контрактной основе. Параметры приема по направлению следственной деятельности ежегодно устанавливаются президентом с учетом предложения координационно-попечительского совета академии.



С 2023/2024 учебного года останавливается прием в бакалавриат Академии Министерства внутренних дел по направлению "Следственная деятельность". Учебно-методическая и информационно-ресурсная базы в данной сфере будут поэтапно переданы академии. В то же время будет увеличена ежегодная квота приема на учебную программу бакалавриата по направлению "Деятельность по профилактике правонарушений".