В Москве открывается Книжная ярмарка non/fictio№24. Анонс новых книг историка А.Ганина

12:03 30.11.2022

02.12

16:00 -16:45 Авторский зал

18+

Новые книги по истории офицерского корпуса в эпоху Гражданской войны

Спикеры: Доктор исторических наук Андрей Ганин

Доктор исторических наук Андрей Ганин представит свои новые книги "50 офицеров" и "Белый агент при Сталине". В первой книге прослежены судьбы десятков офицеров, оказавшихся втянутыми в Гражданскую войну в рядах различных армий: Красной, белых и национальных, а также ставших жертвами террора в то жестокое время. Кульминацией второй книги являются события обороны Царицына в 1918 г. и противостояния белых подпольщиков во главе с бывшим генералом Носовичем и красного комиссара Сталина. В основе работ прежде неизвестные материалы нескольких десятков архивов России и зарубежных стран.