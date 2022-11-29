Премьер Франции заявила о новой волне COVID-19 и призвала носить маски

15:40 30.11.2022

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что каждый день выявляется более 40 тыс. новых случаев коронавируса, и выразила обеспокоенность тем, что эпидемия возобновилась.



"Эпидемия возвращается. Эта новая волна напоминает нам: вирус не исчез, эпидемия снова ударяет по нам, убивает", - сказала Борн.



Премьер сообщила, что количество госпитализаций среди заболевших коронавирусом за неделю выросло на 10%, а число госпитализаций в реанимации на 22%. Она указала, что на прошлой неделе впоследствии заражения COVID-19 скончалось 400 человек.



Премьер также сообщила, что в ближайшие недели больнице снова придется "справляться с дополнительным давлением" в связи с возобновлением ковида, а также эпидемией бронхиолита, "самой высокой за последние десять лет".



"Эта ситуация оказывает давление на педиатрические службы, и она усугубляется особенно сильной эпидемией сезонного гриппа в этом году", - сказала она.



Борн призвала к применению различных профилактических мер, в том числе ношению масок в людных местах и в транспорте.



"В этом году уровень вакцинации против гриппа очень низкий", - предупредила она, добавив, что только 10% населения, входящего в группу риска, получили вакцину от COVID-19