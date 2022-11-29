США признали: Китай выиграл мировую ракетную гонку

17:06 30.11.2022

Вашингтон считает Поднебесную самой "ракетоносной" страной планеты

Константин Ольшанский



Американцы настолько пристально следят за китайскими ВВС, что даже создали Институт аэрокосмических исследований, специализированный на Китае. На днях этот институт опубликовал 255-страничный отчет, в котором подробно проанализирована мощь китайских ракетных войск. С потрясающей точностью приведены координаты абсолютно всех ракетных баз и пусковых комплексов.



Вдоль Тайваньского пролива выстроена неприступная линия обороны из ракет и дронов



Американские эксперты делают вывод, что, начиная с 2017 года, Ракетные войска Китая получили не менее 10 ракетно-пусковых бригад. Такие темпы роста, уверены американцы, могут быть предварительной подготовкой к массовому производству ядерных бомб.



Ракетная армия НОАК ранее была известна как Второй артиллерийский корпус. В конце 2015 года в ходе военной реформы, проводимой по инициативе Си Цзиньпина, армия была преобразована в четвертую ветвь НОАК. И это продемонстрировало значимость ракет в высокотехнологичных войнах будущего.



Китайцы проводили техническое перевооружение Ракетных войск, поставляя в войска новые баллистические ракеты - противокорабельную Dongfeng-21D и межконтинентальную Dongfeng-41, а также гиперзвуковые ракеты Dongfeng-17.



Численность войск также быстро увеличивалась. В американском отчете отмечается, что только с 2017 по 2019 год ракетная армия Китая увеличилась с 29 до 39 бригад.



Каждая бригада Ракетных войск Китая состоит из 4−6 дивизионов - это в общей сложности 36 ракет-носителей на каждую машину. Таким образом, каждая бригада имеет на боевом дежурстве от 112 до 116 ракет.



Американцы уверены, что такими темпами Китай уже к 2027 году будет иметь не менее 1 тысячи ядерных боеголовок. Одна из потенциальных угроз, которую видит Китай, - это, конечно же, Тайвань, накачиваемый американским оружием.



В Хуаншане - на юго-востоке Китая - расположена легендарная 61-я база Ракетных войск НОАК. Здесь расположено большое количество баллистических ракет малой дальности вблизи Тайваньского пролива.



В американском отчете также говорится, что с 61-я базы может командовать одной из крупнейших в Китае станцией беспилотных летательных аппаратов, она находится в Дунъяне. Вероятнее всего, эти дроны используются для тактической разведки в Тайваньском проливе.



Хуаншанская база 6также получила баллистическую ракету средней дальности Dongfeng-21A с увеличенной дальностью и ядерными боеголовками. Скорее всего, в ближайшее время она будет оснащена усовершенствованной ракетой Dongfeng- 31.



Американцы признали: Китай выиграет "ракетную войну" за Тайвань



Крупная военная база находится в Куньмине, и в основном отвечает за Юго-Восточную Азию и Южно-Китайское море. К ней приписана 627-я бригада, которая станет первой бригадой гиперзвуковых баллистических ракет в истории не только Китая, но и планеты.



624-я бригада еще в 2018 году была перемещена на остров Хайнань - значит, она готова накрыть "антиамериканским" зонтиком все Южно-Китайское море. В потенциальном конфликте действовать бригада будет против самых тяжелых типов вооружения, таких как авианосцы. Бригада уже может быть оснащена самыми совершенными ракетами типа Dongfeng-21E или Dongfeng-26.



В докладе подчеркивается, будто бы вся информация взята из открытых источников, координаты указаны на Google Maps.



Однако из-за китайских законов и правил координаты, отображаемые Google, координаты могут иметь погрешность около 100 километров. Ограничение китайцы, конечно, ввели не зря. Заранее знали, что американцы будут использовать даже свои гражданские спутники для наблюдения за Китаем.



Кроме того, американцы для наблюдения за Китаем развернули группировку из самолетов-разведчиков RC-135 и почти 450 военных спутников.



Американцы даже просчитали сценарий возможно войны в Тайваньском проливе. Если НОАК запустит первую волну ракет, то американцы сумеют перехватить не более 70% ракет класса "земля-воздух".



США могут нанести второй удар (немедленная контратака), однако у Китая сохраняется высокий шанс начать вторую волну атак. На смену позиции и перезарядку в Ракетных войсках уйдет около 30 минут.



Поэтому угроза неминуемого уничтожения и останавливает США отудара со стороны Тайваня.



Умный китайский радар прикроет даже космос



Китай постоянно совершенствует и свою систему ПВО. Новые системы вооружения представили на выставке Airshow China 2022, проходившей в Чжухае.



Что происходит в Поднебесной сегодня

На авиашоу показали системы зенитно-ракетного вооружения FK-3000, HQ-16FE и Red-11 (она же HQ-11 по натовской классификации). Такие системы позволяют создавать радиопомехи, сбивая ракеты с цели, и перехватывать и сбивать самые разные виды боеприпасов - крылатые ракеты, дроны и даже вертолеты. Системы ПВО могут работать в любых погодных условиях.



Показали на китайском авиашоу и радар космического наблюдения, который можно использоваться для отслеживания противоракетной обороны (ПРО). Американское оборонное агентство Janes указывает, что антенна имеет конструкцию твердотельной активной электронно-сканирующей матрицы (AESA) и функционирует в диапазоне 250−500 МГц радиочастотного спектра.



Радар используется для наблюдения за верхними слоями атмосферы и космическим пространством и может искать, обнаруживать и отслеживать такие объекты, как баллистические ракеты и спутники на низкой околоземной орбите.



Система оснащена искусственным интеллектом: она сама может каталогизировать спутники и определять оптимальный режим поражения цели.