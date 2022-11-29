Москва - Пекин: сотрудничество между КНР и РФ растет

17:42 30.11.2022 Товарооборот по итогам года может составить $180-190 млрд



Софья Смирнова



В ходе IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума прозвучала потенциальная оценка товарооборота между странами за уходящий год. "По итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнеров России. При сохранении темпов по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки $180–190 млрд", - сказал в ходе выступления глава "Роснефти" Игорь Сечин. Как идет процесс переориентации на Восток, насколько в отношениях между странами вырастет роль юаня и какие еще рынки перспективны для России - в материале "Известий".



Прогноз оправдан



В начале ноября Главное таможенное управление Китая сообщило, что по итогам десяти месяцев 2022 года товарооборот между РФ и КНР составил $153,938 млрд (+33% к аналогичному периоду 2021 года), приводит данные статистики руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.



- Экспорт в Россию из Китая увеличился за этот период на 12,8%, а импорт - на 49,9%. Исходя из этого, оценка по выходу на товарооборот $180–190 млрд по итогам года выглядит достижимой. В этом году Россия резко сократила товарооборот со странами Запада, переориентируясь на Юг и Восток. Помимо Китая, наиболее заметно это происходит с Индией, Турцией (за девять месяцев товарооборот вырос почти в два раза), странами ЕАЭС, - заключает она.



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Непаханое поле



Нередко в отношениях между двумя странами бывали ситуации, когда представители властей и бизнес-кругов Китая говорили и заявляли одно, а делали противоположное, - но это, к счастью, не тот случай, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- Товарооборот по итогам прошлого 2021 года достиг рекордных $146,88 млрд, что на 35,8% выше предыдущего 2020 года. При цифрах $190 млрд рост составит около 30% в годовом отношении. То есть рост два года подряд - на треть ежегодно. Это очень высокие темпы. Таким образом, очевидна анонсируемая переориентация.



Эксперт отмечает, что торговые отношения между Китаем и США более масштабны.



- Товарооборот между этими странами по итогам 2021 года составил более $755 млрд. Но отношения ухудшаются на фоне обоюдной критики и геополитической ситуации. Рост по итогам первых семи месяцев составил 9,5%, то есть темпы роста уступают российско-китайским, и есть тенденция к сокращению динамики. А вот сотрудничество между Россией и Китаем очень перспективно, - утверждает собеседница издания.



По ее словам, Китай - не единственный перспективный рынок сбыта.



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- Так, уже несколько лет подряд широко обсуждается наращивание отношений со странами Ближнего Востока (в частности, об этом заявляли в РФПИ): Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и так далее. Что касается, например, ОАЭ, то российские компании сейчас массово открывают там филиалы, адаптируясь к новым реалиям рынка, - подытоживает Юлия Макаренко.



Новые отношения



Товарооборот между Россией и Китаем интенсивно растет, согласен заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.



- Это позитивное явление говорит о том, что Россия постепенно находит способы приспособиться к санкциям. Но здесь я бы отметил некоторую проблему: быстрее растет все-таки экспорт из России. И это, как правило, нефть и другие сырьевые ресурсы. За 10 месяцев 2022 года экспорт в Китай составил $94 млрд, в то время как импорт из Китая составил $60 млрд. Хотелось бы, чтобы импорт рос быстрее и выстраивалось более плотное прямое взаимодействие между нашими странами. Сейчас многие китайские товары поступают в российскую экономику в виде реэкспорта через третьи страны.



С точки зрения спикера, особенности российской экономики в 2022 году вызвали рост торговли с дружественными странами: Арменией, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном.



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- Во многом это произошло благодаря тому, что эти страны выступают партнерами, обеспечивающими реэкспорт продукции из разных стран мира, - продолжает он. - Помимо этого, Россия очень активно выстраивает взаимоотношения с Ираном и Турцией. Мы видим много достижений в области переориентации нашей торговли. Не скажу, что все проблемы решены, но во всяком случае успешное выстраивание отношений с перечисленными странами - это очень важно.



По словам собеседника издания, юань стал одной из наиболее торгуемых валют на Московской бирже.



- Оборот сделок с юанем сопоставим с оборотом сделок с евро. Для российских инвесторов юань становится привычной валютой. Но мне кажется, что говорить о популярности юаня среди внутренних инвесторов немного рано, потому что в большей степени инвесторов юань привлекает как способ защиты от потенциальной волатильности рубля. При этом внутренние инвесторы и физические лица, организации не всегда понимают, где можно использовать юань. Пока население массово не ездит в Китай и существуют некоторые ограничения в торговых взаимоотношениях с китайскими компаниями, спрос на юань остается умеренным. Поэтому говорить о том, что юань стал альтернативой доллару или евро, на сегодняшний день было бы преждевременно, - рассуждает Александр Абрамов.



Новый рынок для новых стран



Экономика должна работать: выпадение ЕС из торгового оборота с РФ приводит к росту доли торгового оборота с Китаем, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



- Китай, как известно, "мировая фабрика", и большинство товаров, которые продавались европейскими поставщиками, производились в Китае. В связи с этим выход напрямую на производителя был лишь вопросом времени.



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По мнению эксперта, 2/3 мира охотно сотрудничают с РФ в вопросах покупки ресурсов и в поставке товаров.



- Глобализация привела к тому, что у производителей часто нет новых рынков, на которые они могли бы поставлять свою продукцию, - а тут освободился рынок на 150 млн человек. Процесс переориентации на другие рынки идет полным ходом.



Инфраструктура не поспевает



Судя по опубликованным данным, товарооборот между Россией и Китаем действительно вырос и обещает стать рекордным, полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.



- Два года подряд товарооборот между нашими странами рос примерно на 35% в год. Это очень неплохие показатели. Проблема роста торговли с Китаем упирается в невозможность расширить в среднесрочной перспективе транспортный коридор с Дальнего Востока. Для этого нужны огромные вложения в железнодорожную инфраструктуру и несколько лет для ее реконструкции. В этих условиях перспективными торговыми партнерами России могут выступать Иран (через Каспий) и Турция (через Черное море). Казахстан имеет экономическую структуру, сходную с российской, и поэтому не сможет обеспечить приток товаров, интересных России.



Еще одной проблемой в торговле России, отмечает эксперт, будут выступать ограничения на трансакции в основных мировых валютах - долларе и евро.



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- Подавляющий объем мировых торговых сделок проходит именно в этих валютах. У юаня пока еще нет серьезной финансовой истории, к тому же курс юаня не определяется рынком, а контролируется Китаем в своих интересах, - подытоживает собеседник "Известий".



Взаимопроникновение валют



Сейчас пара CNY/RUB торгуется возле отметки 8,44 - это примерно соответствует уровням предыдущей недели, комментирует аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.



- Торговые обороты по юаню на Московской бирже в ноябре прекратили рост и даже немного снизились относительно средних значений октября. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 ноября валютные сбережения россиян в банках обновили минимальный уровень десятилетней давности. Сейчас остатки накоплений на счетах и депозитах в валюте опустились ниже $60 млрд. Можно сказать, что россияне сокращают вложения в доллары и евро. Но важно, что при этом есть тенденция на рост вложений в китайских юанях. По всей видимости, в ближайшие месяцы она сохранится.



По информации аналитика, российские банки продолжают активно открывать новые продукты в юанях для физлиц.



- Крупные банки открыли линейки вкладов в китайской валюте для населения и бизнеса. Ранее "Коммерсантъ" провел анализ 50 крупных российских кредитных организаций (не считая тех, кто попал под блокирующие санкции) и выяснил, что у почти подавляющего большинства российских банков есть корсчета в юанях, у половины - в тенге. К началу осени почти 90% российских банков имели счета в китайских юанях, в долларах - только 63%. Это позволяет предпринимателям более активно применять юань по внешнеторговых операциях. Источник - Известия

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