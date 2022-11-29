С полей в рестораны. Четверть миллиона кыргызстанцев ушли из сельского хозяйства

17:44 30.11.2022

Анастасия БЕНГАРД



По данным Нацстаткома, около 250 тысяч кыргызстанцев ушли из сельского хозяйства за последние восемь лет. Почему это происходит и чем они стали заниматься?



Мы проанализировали статистику за период с 2012 по 2020 год. Ситуация на рынке труда оказалась такой:



Аграрный сектор больше не привлекателен?



Кыргызстан считается аграрной страной. При этом число занятых в сельском хозяйстве по республике упало в 2020 году на 35 процентов по сравнению с 2012-м.



Эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по земельным и водным вопросам в Кыргызстане Матраим Жусупов связывает сокращение числа занятых в сельском хозяйстве в первую очередь с внутренней и внешней миграцией.



"В период с 2012 по 2020 год как раз были решены многие вопросы в сфере миграции в России, поэтому кыргызстанцы стали массово уезжать на заработки. Сельское хозяйство же в последние годы было неэффективным и малодоходным. Повлияло несколько факторов в комплексе, начиная от низких вложений для обработки земель, внедрения технологий сельхозпроизводства, заканчивая проблемами с кредитами и самое главное - с переработкой и сбытом сельхозпродукции", - говорит он.



Еще одна из важных причин, по его словам, это малые земельные наделы, особенно на юге республики. В больших семьях работы на всех нет, на площади в полгектара справится и один человек. На севере земельные наделы крупнее.



Матраим Жусупов также отмечает незначительное уменьшение пахотных земель и ухудшение их качества. Многие земли деградируют из-за глобального изменения климата, засухи и нехватки водных ресурсов. Заметно снизилась урожайность богарных земель. Интереса заниматься растениеводством это не добавляет.



Неудачный опыт



В Таласской области фасоль давно стала главной сельскохозяйственной культурой. В наиболее удачные годы местные сельхозпроизводители покупали машины и строили дома.



Семья Исманкуловых тоже решила заняться этим делом. Примерно в 2014 году они купили поле площадью 2,5 гектара. Глава семейства и его младший сын взяли для этих целей кредиты, а старший сын вложил имеющиеся средства. Купили семена, вспахали землю, вовремя обрабатывали посевы. А как пришло время полива, поняли, что в их краях с этим большие проблемы. Дежурили мужчины по очереди днями и ночами, лишь бы догнать воду.



В итоге осенью убирать комбайну было нечего, фасоль вся скрючилась, собирали скромный урожай вручную большой семьей. "Сколько посадили, столько и собрали - всего несколько мешков. Поле с тех пор не сажено, и продать его не могут. Из-за проблем с поливом никто не покупает землю. А нам пришлось помогать родственникам с выплатой кредитов", - вспоминает о неудачной попытке жена старшего сына Исманкулова.



Рабочих рук не хватает



По словам сельхозпроизводителей Чуйской области, те, у кого есть свои земли и хозяйство, дело не бросают, насколько бы рисковым оно не было. Многие сдают свои наделы в аренду, а вот наемных рабочих стало меньше. Это тяжелый, малооплачиваемый труд. Быть на поле нужно и в дождь, и под палящим солнцем. Если подворачивается какая-то другая работа, то люди сразу уходят.



Фермер Виталий Какштыкс имеет одно из крупных хозяйств в Сокулукском районе, держит коров, выращивает кукурузу, заготавливает сено. Он сетует на нехватку рабочих рук.



"Местные работать не хотят. Ни доярками, ни механизаторами. Хотя зарабатывать можно нормально. Наш комбайнер за 20 дней заработал на уборке кукурузы 180 тысяч сомов, - говорит фермер. - В прошлом году уже думал все распродать, самому физически невозможно все успеть. Старики уходят на пенсию, а новых кадров нет, молодежь в этот сектор не идет. Сына своего пытаюсь увлечь уже пять лет. Работал он на тракторе, комбайне, но терпения ему хватает всего на пару месяцев".



Проблема, по словам Виталия Какштыкса, стала особенно актуальной в последние пять лет. Приходится нанимать на работу граждан Узбекистана.



Повод для беспокойства



Согласно статистике, больше всего число занятых в сельском хозяйстве уменьшилось в Джалал-Абадской и Чуйской областях. Лишь в Ошской области отмечен незначительный рост числа занятых в сельском хозяйстве.



"Что касается областей, там имеются разные тенденции. К примеру, в Ноокенском и Базар-Коргонском районах Джалал-Абадской области многие выращивали хлопок. Начиная с 2012-2013 годов хлопковые площади уменьшались по разным причинам. Хлопок стал нерентабельным. Земельные ресурсы истощались и меньше давали урожай, были проблемы со сбытом, низкие закупочные цены. В результате фермеры перешли на другие культуры - зерновые, овощные, кормовые, - поясняет Матраим Жусупов. - Испокон веков Кыргызстан был животноводческой страной, наиболее рентабельным считается выращивание кормовых культур. Можно прокормить свой домашний скот, а излишки продать. Плюс цены на корм в стране в последние годы выросли".



Постепенно сельхозпроизводство меняется и развивается в сторону технологичности, автоматизации, уменьшается применение ручного труда. Это еще одна из причин сокращения числа занятых в секторе.



"Такая тенденция, связанная с развитием технологий, отмечается по всему миру, особенно в развитых странах - Японии, Китае, Южной Корее, Турции, США, Европе. В Кыргызстане также в последние годы наблюдаются улучшения в этом направлении", - подчеркивает эксперт.



Но совсем без рабочих, особенно молодых, не обойтись. Возраст труженика сельского хозяйства стареет с каждым годом, поэтому обеспечение продовольственной безопасности стран является поводом для переживания в будущем.