Вступление Узбекистана в ЕАЭС даст новые возможности экономикам союза, - А.Сибирская

17:47 30.11.2022

Глубокая интеграция #Узбекистан'а с #ЕАЭС может стать драйвером инвестиционного и торгового сотрудничества #Ташкент'а с со странами-участницами. О плюсах, которые принесет республике наращивание экономического взаимодействия с Евразийским союзом, можно судить по уже имеющимся успехам белорусско-узбекистанского сотрудничества. Подробнее – в материале Альбины Сибирской, старшего научного сотрудника Института экономики НАН РБ.



Взаимная торговля



Сотрудничество между Республикой Беларусь и Узбекистаном осуществляется в различных сферах, но в основном это торговля. По данным официальной статистики Узбекистана, Республика Беларусь занимает первое место по импорту мяса КРС (17,1 тыс. тонн или 32,8% в 2021 году); второе место по импорту молока (3,8 тыс. тонн или 17% в 2021 году) и шестое – по импорту фруктов (17,4 тыс. тонн в 2021 году).



Самыми перспективными экспортными товарными группами остаются продукция машиностроения, черные металлы, пшеница, минеральные продукты, древесина, пластмассы и резина.



Общая доля во внешнеторговом обороте пока остается незначительной. Однако у нее есть заметный потенциал для роста (таблица 1).



Таблица 1. Доля во внешней торговле в 2021 году



Научное сотрудничество



Партнерство между странами углубляется не только во внешней торговле, но также в научной и промышленных сферах. В 2018 – 2019 годах был заключен ряд соглашений в этой области.



Так, на базе Белорусского национального технического университета и Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова сейчас действует совместный научно-технологический технопарк "Политехник" (Республика Беларусь). Благодаря созданию технопарка появилась возможность интегрировать научно-инновационный потенциал двух вузов, масштабировать опыт белорусской стороны в бизнес-инкубировании высокотехнологичных проектов, а также совместно развивать наукоемкие производства международного уровня.



Сегодня технопарк "Политехник" объединяет 17 научно-практических проектов по созданию производств промышленной продукции и бытовой техники.



Научно-инновационное сотрудничество осуществляют академии наук двух стран: белорусские и узбекистанские ученые ведут проекты в области медицины, информационно-коммуникационных технологий, био- и нанотехнологий, новых материалов и электротранспорта.



Одна из ведущих областей белорусско-узбекистанского научного сотрудничества – медицина. Среди наиболее перспективных можно выделить проекты:



изготовление титановых имплантатов с лечебным эффектом кальций-фосфатного покрытия для фиксации позвоночника;



разработка смарт-системы персонального мониторинга состояния здоровья человека;



внедрение мобильного приложения, оценивающего кардиоваскулярный риск у больных COVID-19;



создание упрочняющих наноструктурированных материалов на основе оксидов алюминия и тантала.



Общий объем экспорта наукоемкой продукции и услуг организаций НАН Беларуси в Узбекистан в 2021 году составил более $270 тыс. К концу 2023 года планируется увеличить этот показатель в 3 раза.



Диаграмма 1. Численность обучающихся студентов из Республики Беларусь в Республике Узбекистан



Активное сотрудничество в научной и инновационной сфере также увеличивает спрос на подготовку научных кадров. На диаграмме 1 можно увидеть значительный приток студентов с 2019/2020 учебного года, когда начал функционировать белорусско-узбекистанский технопарк. Специалисты из Республики Узбекистан приезжают в Республику Беларусь и для получения послевузовского образования. Только в 2020 году в белорусскую аспирантуру на контрактной основе поступили 8 молодых узбекистанских ученых.



Кроме того, для повышения качества высшего образования в Ташкенте был создан совместный Белорусско-Узбекистанский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций. В учебном заведении есть обширная программамагистратуры по техническим специальностям, среди которых есть тракторостроение, компьютерная мехатроника, транспортная логистика и множество других направлений.



Опыт совместной подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, накопленный между Ташкентом и Минском, впоследствии можно расширить в масштабах ЕАЭС.



Промышленное партнерство



Сегодня в Узбекистане действуют целый список совместных с Минском производств. Среди них – сборочное производство белорусской техники (с участием белорусского капитала) СП "Amkodor-Agrotexmash", обувное предприятие "UzShoes" (его учредителем выступил белорусский холдинг "Марко"), производство сварочных электродов с участием ООО "Светлогорский завод сварочных электродов". Кроме того, реализуются совместные проекты по производству лекарственных средств.



Ряд белорусских фармацевтических компаний в 2020 году создали совместные предприятия с узбекистанскими партнерами. На данных производствах будут выпускать востребованные антибиотики, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинскую технику.



Перспективным направлением для совместной работы остается производственная кооперация. Например, белорусские холдинги "Амкодор" и "Бобруйскагромаш" создали в Узбекистане совместные предприятия по производству дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники соответственно. В Ташкенте запущено и успешно функционирует совместное с ОАО "Минский тракторный завод" производство тракторов. Кроме того, белорусские предприятия наладили в Узбекистане выпуск реагентов, используемых в пищевой промышленности и ветеринарии.



Перенос опыта белорусско-узбекистанского сотрудничества на весь ЕАЭС может стать значимым драйвером экономического роста стран-участниц союза.



Для Республики Беларусь дальнейшее углубление интеграционного партнерства с Узбекистаном откроет масштабный рынок сбыта собственной продукции. Снятие торговых барьеров позволит активно поставлять Ташкенту грузовые автомобили, говядину, сахар, сыры, лекарства и вакцины, рентгеновские аппараты, газовые плиты и многие другие товары. Кроме того, это снизит для Минска импортные цены на товары, которые сам Узбекистан традиционно поставляет на внешние рынки.



Альбина Сибирская