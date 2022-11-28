Эффектный выход: казахстанская газовая компания готовится к публичной продаже акций

17:50 30.11.2022

Что предложит "КазМунайГаз" частным инвесторам после IPO



Анастасия Ершова



В декабре 2022 года казахстанская национальная компании "КазМунайГаз" проведет первые публичные продажи акций. К IPO акционерное общество готовилось с сентября. Чем выход на первичное публичное предложение компании из сопредельного государства может заинтересовать, в том числе российских розничных инвесторов, - в материале "Известий".



В этом году выходить на первое публичное размещение акций компании не спешат. Так, в США в 2022 году, по данным Stock Analysis на 23 ноября, вышли на биржу всего 173 компании, а в прошлом году их было 1035. Тем интереснее в этом смысле решение о выходе на IPO АО НК "КазМунайГаз" (КМГ). Крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана с 9 ноября по 2 декабря этого года принимает заявки на участие в IPO от розничных инвесторов.



Планы на IPO

Разместить на бирже планируется 5% совокупных акций; стоимость одной - около 1100 рублей.



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- Объем размещения достаточно большой: 256 млрд тенге (почти 33,5 млрд рублей. - Ред.) для локального рынка является рекордной цифрой, - отмечает аналитик брокерской компании Freedom Finance Global Данияр Оразбаев. - Также надо учитывать, что количество ликвидных акций на казахстанском рынке невелико, поэтому появление любого нового эмитента дает толчок к развитию, особенно когда речь идет о крупнейшей национальной компании Казахстана.



"КазМунайГаз" - не первая и не единственная казахстанская компания, решившая стать публичной. С 2006 года IPO провели 11 крупных казахстанских организаций. Среди них - представители добывающей отрасли (KAZ Minerals и KazakhGold), финансового сектора (Казкоммерцбанк, Kaspi.kz и Halyk Bank), нефтетранспортная компания "КазТрансОйл", электроэнергетическая KEGOC, производитель урана "Казатомпром".



Кому интересно предложение?



На российском фондовом рынке в последние годы наблюдался значительный рост числа частных инвесторов, линейка инвестиционных инструментов тоже расширялась, однако доступ к IPO для российских розничных инвесторов - все еще почти диковинка.



- Размещение может привлечь россиян, которые захотят увеличить долю нефтегазовых акций в портфеле, - сообщил Данияр Оразбаев в беседе с "Газетой.ру".



По словам аналитика, IPO может вызвать интерес у тех инвесторов, кто хочет диверсифицировать валютный риск: выручка компании по большей части является долларовой.



Эксперты также полагают, что акции КМГ привлекут консервативных инвесторов, которым больше интересен рост финансовых и операционных показателей компании, чем ее крупные дивидендные выплаты. Есть и еще один важный фактор, который компания может использовать на российском рынке, - отсутствие санкционных запретов на экспорт со стороны ЕС и США.



По мнению аналитиков Freedom Finance Global, интерес российских инвесторов к этому размещению может подстегиваться тем, что это возможность купить иностранные, но "дружественные" бумаги. При этом такое вложение позволит улучшить диверсификацию портфелей по странам и отраслям.



Чего ждать после IPO



Аналитики Freedom Finance Global оценивают потенциал роста акций компании после выхода на IPO на уровне 52% на горизонте 6–12 месяцев. Волатильность цен на нефть уже учтена в этой оценке.



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Стоимость активов "КазМунайГаза" составляет $32,2 млрд, объем запасов углеводородов - 645 млн т нефтяного эквивалента. Согласно последним финансовым отчетам, прибыль и выручка компании демонстрируют рост (на 16 и 47% соответственно за первые девять месяцев года). КМГ активно развивает бизнес, осваивая и открывая новые месторождения в Прикаспийском регионе, на который сейчас приходится около 90% от всех нефтегазовых запасов Казахстана. Недавно компания купила доли в месторождениях Кашаган, Исатай и Женис.



Как заявляют в компании, цели IPO - снижение доли участия государства в экономике, открытие доступа к нефтегазовым активам страны для населения и повышение финансовой грамотности. Это размещение - часть программы "Народное IPO".



Дивидендная политика



"КазМунайГаз" заранее объявила о планах в ближайшие три года выплачивать акционерам минимальную гарантированную сумму 200–250 млрд тенге (26,18–32,7 млрд рублей по курсу на 28.11.2022), то есть на одну акцию придется около 330–410 тенге, или 43–53 рублей.



- КМГ может выплачивать от 30 до 50% от свободного денежного потока в зависимости от долговой нагрузки, - считает эксперт инвестиционной компании EXANTE Дмитрий Сочин. - В потенциале могут быть достаточно неплохие цифры.



По планам компании денежный поток будет увеличиваться за счет доли в Кашагане.



Оценки перспектив



- Мои предположения, что за счет маркетинга и хорошей работы местных инвестиционных компаний и БВУ размещение будет осуществлено успешно. На крайний случай в таких историях на выручку приходит ЕНПФ (надеюсь, этого не будет), - дает оценку предстоящему размещению бывший председатель казахстанского банка "ЦентрКредит" Галим Хусаинов.



По словам главы Казахстанской фондовой биржи Алины Алдамберген, пишет казахстанское издание "Курсив", KASE уделяет большое внимание IPO "КазМунайГаза", потому что это крупная национальная компания, которая активно участвует в формировании экономики Казахстана.



- Если размещение состоится, то оно привлечет внимание инвесторов - физических лиц и будет способствовать росту ликвидности рынка акций, - подчеркивает Алдамберген.