Китай хочет гарантий увеличения поставок газа из Казахстана

18:01 30.11.2022

Президент Токаев распорядился сократить экспорт, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Казахстан (наряду с Узбекистаном) также рассматривает возможность импорта газа из России.

Nov 30, 2022

Китай заявляет, что надеется на готовность Казахстана увеличить объем поставок природного газа в течение зимы, хотя власти в Астане пообещали ограничить экспорт ради удовлетворения внутреннего спроса.



"Надеемся, что Казахстан в соответствии с контрактом обеспечит стабильные поставки газа в Китай и их максимально увеличит их в зимнее время", - сказал китайский премьер-министр Ли Кэцян своему казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в ходе видеоконференции, прошедшей 29 ноября.



Высказывание Ли транслировалось по китайскому государственному телевидению и было процитировано новостным агентством ТАСС.



В июне президент Касым-Жомарт Токаев приказал своему правительству сократить объемы экспорта газа и обеспечить выделение дополнительных 2 миллиардов кубометров топлива для потребителей внутри Казахстана.



"Обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом", - сказал президент на конференции иностранных инвесторов.



В то время Токаев заявил, что дополнительный газ, выделенный для внутреннего потребления, поступит с месторождения Тенгиз, которое разрабатывает консорциум, возглавляемый гигантской американской энергетической компанией Chevron.



Хотя экспорт газа в долгосрочной перспективе сокращается, внутренний спрос на него растет. Это отчасти связано с переводом крупной электростанции в Алматы с угольного топлива на газовое. В августе министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сказал, что конверсия угольной теплоэлектроцентрали в Алматы должна уменьшить ее вредные выбросы на 80 процентов.



Об опасности хронической нехватки газа в ближайшие годы первым заговорил еще в июне Санжар Жаркешов, председатель правления газопроводной компании QazaqGaz. Выступая перед депутатами парламента, Жаркешов сказал, что если не будут приняты срочные меры, стране грозит серьезный кризис.



К 2024 году годовой дефицит газа на внутреннем рынке может достичь приблизительно 1,7 млрд кубометров, сказал он. По его прогнозам, к 2023 году экспорт газа может полностью прекратиться.



В то же время 28 ноября Токаев и российский президент Владимир Путин обсуждали создание так называемого "тройственного газового союза", в который также должен войти Узбекистан. Цель этого союза - координировать поставки российского газа в Центральную Азию, сказал Токаев в выступлении во время своего визита в Москву.



Утверждается, что Казахстан изучает это предложение, но еще не принял никакого окончательного решения.



Узбекистан, как и Казахстан, сталкивается с проблемой усиливающегося дефицита газа, хотя и является его крупным производителем.



16 ноября замминистра энергетики Шерзод Ходжаев объявил, что ежедневный объем экспорта газа упал с 10 миллионов кубометров до 1 миллиона кубометров в связи с всплеском внутреннего спроса, произошедшим с началом холодов. Объем импорта возрос на 20 процентов, сказал он, не уточняя, откуда именно Узбекистан получает газ.



Ранее Министерство энергетики прогнозировало, что в 2022 году экспорт газа достигнет 3,3 млрд кубометров. Основная часть этого объема предназначалась для Китая, а также других стран Центральной Азии.