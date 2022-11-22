"АрселорМиттал Темиртау" возглавил г-н Яблонский

18:17 30.11.2022

У "АрселорМиттал Темиртау" сменилось руководство



Астана. 30 ноября. ­– У "АрселорМиттал Темиртау" сменилось руководство, передает корреспондент агентства.



"Господин Яблонский Владимир Иванович назначен исполняющим обязанности генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау", а господин Гафиулов Виктор Викторович – исполняющим обязанности Главного исполнительного директора горнорудного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" с немедленным вступлением их в должности", – сообщает пресс-служба компании.



Компания утверждает, что решила пойти на такие изменения из-за отчета госкомиссии по расследованию аварии на шахте Ленина 3 ноября.



Теперь Биджу Наир и Джелсон Батиста назначены советниками Вице-президента АрселорМиттал, генерального директора АрселорМиттал СНГ Виджая Гояла с немедленным вступлением их в должности.



"Это позволит им полностью сосредоточиться на текущей ситуации и расследовании причин аварии на шахте Ленина 3 ноября", – считают в АМТ.



Договорились договариваться дальшеДоговорились договариваться дальше

22.11.2022 09:001557

Яблонский начал свою профессиональную карьеру на Карагандинском металлургическом комбинате (сейчас "АрселорМиттал Темиртау") в 1989 году. Имеет 33-летний опыт работы в металлургической отрасли.



vne-ramok.ru

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Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске произошел выброс газа, в результате погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело. Работа шахт АМТ приостановлена на сутки. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Список погибших уже известен и доступен на сайте агентства КазТАГ. Спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя ситуацию, заверил, что парламент готов ужесточить законодательство в области охраны труда. По данным агентства КазТАГ, за 16 лет на мощностях АМТ погибло уже около 100 человек. Примечательно, что на брифинг в связи с очередной массовой гибелью рабочих 3 ноября представители АМТ даже не явились. 7 ноября Токаев поручил проверить инвестиционные возможности владельцев АМТ, а 9 ноября депутат мажилиса Юрий Жулин сообщил, что правительство Казахстана только в 2014-2015 годах поддержало АМТ на сумму порядка $50 млн. 10 ноября премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что АМТ обязали ежегодно вкладывать Т150 млрд в модернизацию.



23 ноября правительственная комиссия возложила ответственность за взрыв на руководство АМТ. Подозреваемыми по делу проходят около 30 человек. Как заявил Ильин, правоохранительные органы имеют право привлечь ключевого инвестора АМТ Лакшми Миттала к ответственности в случае установления его вины. Также он сообщил, что руководство АМТ неделю скрывало выбросы метана в шахте Ленина.



29 ноября власти Казахстана выдвинули требования индийским инвесторам.