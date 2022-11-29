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"На дне"... Мажоры Старого Казахстана против Токаева, - В.Юрицын
18:19 30.11.2022

29.11.2022 Владислав ЮРИЦЫН
В день инаугурации президента пыталась митинговать очень специфическая публика
Самое интересное в митинге против Касым-Жомарта Токаева, который пытались организовать в Астане 26 ноября, это фигура главного организатора. Им оказался Марат Абиев, основатель проекта "Архитекторы будущего" и по совместительству миллионер. Г-н Абиев своим состоянием и безнаказанностью обязан Старому Казахстану, поэтому ему вполне естественно не нравится в Новом Казахстане. А вот кончился ли его затяжной фарт – мы скоро узнаем.

Январские события напрочь "отшептали" алматинцев от участия в несанкционированных митингах, поэтому ход несогласных через Астану вполне закономерен. Но если в Алматы горючим материалом выступали жители депрессивных "спальников", чье социально-экономическое положение находится между тяжелым и отчаянным, то в столице на митинг отправились сразу из ночного клуба.

Организатором фигурирует Марат Абиев, фигура во многих отношениях примечательная. Одно время он был самым молодым долларовым миллионером в Казахстане. Его бизнес-карьера пошла в гору после создания ТОО, где одним из учредителей выступала Анипа Назарбаева, родная сестра Нурсултана Назарбаева.

В 2011 году, будучи никому неизвестным предпринимателем, г-н Абиев основал ТОО "Торговый дом KSP Steel" для увеличения объемов сбыта продукции ТОО "KSP Steel" ­­– единственного производителя стальных бесшовных труб для недропользователей и предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли на территории Республики Казахстан. Казахстанскую трубную продукцию вдруг начали признавать и покупать почти 80% недропользователей РК, которые ранее производили закупку товаров только у зарубежных поставщиков. Возможно, у менеджмента нефтегазовых компаний резко открылись глаза, но куда более правдоподобным объяснением выглядит применение административного ресурса.

Марат Абиев в интервью называл себя "человек без "крыши". Однако в его биографии слишком большое количество фактов, которые противоречат подобной самопрезентации. Начать хотя бы с того, много ли в Казахстане людей 1989 года рождения, которые к 2013-му сколотили состояние в $11 млн, а годом позже – $18? Кроме фигуранта таких нет.

Знаете ли вы журналистов, например, которые могут себе позволить публично назвать министра сельского хозяйства предателем, специально разрабатывавшим в свое время законопроект, чтобы иностранцы могли скупать землю Казахстана, а им за это ничего потом не было? Таких тоже нет. А вот г-н Абиев в период "двоевластия" Акорды и Библиотеки "наезжал" на главу Минсельхоза жестко и безнаказанно.

В свое время в СМИ печаталось много разоблачений о незаконной деятельности таможенной службы. Пусть коррумпированных таможенников после этого периодически "чистили", но и бизнесменам-разоблачителям возможности вести предпринимательскую деятельность с экспортно-импортными операциями перекрывали наглухо. Своего рода корпоративная месть от лица организации. А вот у Марата Абиева после двух "посадок" таможенных чиновников никаких проблем с таможней не возникло даже после публичной похвальбы своей "крутизной".

Например, Арман Агубаев из таможенной службы требовал с него $150 тысяч за экспертизу нефтепродуктов, но в сотрудничестве с Антикором был взят с поличным. Суд дал 8 лет, хотя г-н Абиев требовал 12. Канатбек Сафинов в бытность ответственным секретарем министерства энергетики мешал Марату Абиеву торговать трубами с завода Рашида Сарсенова. Наш герой собрал против Сафинова массу компромата и тому пришлось от уголовного преследования бежать за границу. Сейчас Канатбек Сафинов является сенатором.

Но самый звездный час на информационном поле к г-ну Абиеву пришел после создания компании TDFA. Наш герой с группой единомышленников из "Архитекторов будущего" хотел получить от государства 5 млн га пахотных угодий (23% посевного клина всей страны), чтобы 1200 молодых ребят стали мультимиллионерами. "Мне нужен просто кусок моей земли, чтобы мы с друзьями там зарабатывали, – раскрывает г-н Абиев свою мотивацию. – Но я не могу реализовать свой бизнес, потому что система коррумпированная".

TDFA не собиралась получать от государства субсидии, но в ответ не хотела платить налоги. Журналисты пытались выяснить, кто тот благодетель, который дает на проект $7 млрд? На это Марат Абиев говорил про европейскую инвестиционную компанию, чье название он "светить" не может, но в администрации президента весь пакет документов имеется.

Как сказал один из героев художественного фильма "Лицо со шрамом", нельзя недооценивать жадность других. Стоящие за TDFA "большие люди" замахнулись на чрезвычайно обширный кусок земли, который уже поделен между другими весьма небедными игроками. Государству пришлось бы пойти на чудовищно жесткий конфликт с собственниками сельскохозяйственных угодий, чтобы удовлетворить впечатляющие аппетиты конкурирующей властно-финансовой группировки. Поскольку государственного интереса в подобном переделе ресурсов нет, озвученные Маратом Абиевым "увлекательные" идеи с помощью чудовищно тупых по исполнению роликов были оставлены без внимания и удовлетворения.

Г-н Абиев несколько раз участвовал в дебатах на различных каналах, где рекламировал свой проект. Попутно много раз высказывал обиды на критику в свой адрес, сделанную кем бы то ни было как персонально, так и в отношении "Архитекторов будущего" совокупно. Сам при этом запросто называл всех работников АПК неудачниками. На предложение не выискивать 1200 "эффективных менеджеров", а обучить действующих фермеров эффективной и продуктивной работе по якобы имеющимся у него технологиям, Марат Абиев ответил: "Я не хочу обучать неудачников. У них за 30 лет ничего не получилось". Самого "Архитектора будущего" при этом обижало указание на то, что продвигаемые им методы "противоречат логике, математике и здравому смыслу".

Теперь этот человек в день инаугурации президента Токаева организовал несанкционированный митинг. Даже если Новый Казахстан на смену Старому Казахстану – это всего лишь смена декораций, то г-ну Абиеву места в новом раскладе уже не будет, поскольку меняются персоналии. Вот человека и прорвало.

Тот факт, что оспаривать легитимность избранного главы государства вызвался только один более-менее "весовой" человек сильно облегчает для власти вопрос наведения порядка. Марат Абиев слишком долго пользовался благосклонностью Фортуны на самых разнообразных поприщах и на этой почве явно попутал берега. Теперь его должны примерно наказать в назидание всем остальным. Ну и что из того, что ты заслуженный мажор Старого Казахстана? Как сказал один из героев пьесы Максима Горького "На дне", в карете прошлого никуда не уедешь.

Источник - zonakz.net
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