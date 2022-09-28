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КазДепутаты требуют раскулачить заморозившего Север страны олигарха-хищника Клебанова
18:23 30.11.2022

Клебанов и другие олигархи должны возместить ущерб народу и государству – мажилисмен

Астана. 30 ноября. КазТАГ – Алена Субботина. Александр Клебанов и другие олигархи должны возместить ущерб народу и государству, считает депутат мажилиса Ерлан Саиров.

"Если Клебанов будет возвращать ТЭЦ, то он должен возместить причиненный ущерб народу и государству. Два дня назад в акимате было собрание, там был Клебанов, мы поставили перед ним этот вопрос. Он нам заявил, что готов продать объект (Экибастузскую ТЭЦ – КазТАГ) за Т1. Мы сказали: "Нет, так не пойдет. В первую очередь, вы должны выяснить и оплатить разницу между степенью изношенности объекта на момент его принятия вами и текущей степенью изношенности. Во вторых, разумеется, народ Казахстана сейчас страдает, поэтому, хотя бы населению Экибастуза должны заплатить за моральный ущерб". За Т1 – они сейчас выходят с таким предложением, их предложение находится в силе", - сказал Саиров в среду в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что проблема изношенности теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) и коммунальных сетей является глобальной для Казахстана.

"Большинство из этих сетей находятся в частной собственности, в основном у представителей олигархических групп. Поэтому мы считаем, что олигархические группы – конкретно олигархи должны на сегодняшний день с большой ответственностью относиться к судьбам как жителей, так и тех магистральных сетей, и раскошелиться. Если какие-то группы надумают вернуть в лоно государства эти стратегические объекты, то они должны возместить ущерб государству. Это очень легко считается, нужно провести аудит – когда они брали это предприятие, какая была степень изношенности, и сейчас какая степень изношенности этих предприятий. И вот эту вот разницу они должны вернуть государству. Я считаю, что они должны еще выплатить народу за моральный ущерб. Сегодня вот в Экибастузе народ страдает, народ несчастлив и вот эти вот эти вот олигархи должны еще заплатить за моральный ущерб народу нашей страны", - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что государство выделило Т183 млрд на магистральные сети в Казахстане.

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"Они были выделены в том числе представителям этих олигархических групп, поэтому я попросил, чтобы генеральная прокуратура проверила эти все факты – насколько адресно были использованы эти народные средства", - пояснил Саиров.

Отметим, что Клебанов контролирует ТЭЦ в Экибастузе, Павлодаре, Петропавловске и Астане. Еще один олигарх – Динмухамет Идрисов, который приходится сватом экс-спикеру мажилиса Нурлану Нигматулину, контролирует ТЭЦ в Караганде и Усть-Каменогорске, где накануне тоже произошел сбой.

Напомним, в ночь на 27 ноября Экибастуз в Павлодарской области в 30-градусный мороз остался без тепла из-за остановки котлов на ТЭЦ. Объект контролирует олигарх Александр Клебанов – с начала года это вторая крупная авария на подконтрольных ему ТЭЦ. 28 ноября в Экибастузе был введен режим чрезвычайной ситуации. В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возврат проблемных энергетических активов в государственную собственность. По факту аварии на ТЭЦ начато расследование. На ликвидацию аварии решили перебросить специалистов из Астаны и еще трех городов. Премьер-министр Алихан Смаилов на фоне аварии поручил провести полный технический аудит энергетических объектов регионов Казахстана. По данным местных властей, к полудню 29 ноября из 10 котлов Экибастузской ТЭЦ работают шесть. При этом, в городе продолжают выявлять прорывы на теплосетях, местные власти подсчитывают ущерб и обещают компенсацию горожанам, а власти республиканские – анонсировали возможную национализацию предприятия. На фоне происходящего общественность требует привлечь олигарха Клебанова к уголовной ответственности. В то же время, международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" поделился опасениями, что власти региона скрывают информацию о ситуации в Экибастузе.

Источник - zonakz.net
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