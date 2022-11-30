В Ташкенте после выступления блогера приостановили работу инфекционной больницы

20:41 30.11.2022

30.11.22

Специализированную инфекционную больницу, расположенную в Чиланзарском районе Ташкента, временно закроют. С 1 декабря медперсонал и пациентов начнут переводить в Республиканскую специализированную больницу №2 в Зангиате. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.



Таким образом Минздрав отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что уже восемь месяцев в инфекционной больнице нет горячей воды и отопления, часто отключается электричество. Об этом ташкентскому блогеру Исламу Капарзо рассказали пациенты медучреждения. По словам одного из врачей больницы, восемь месяцев назад лопнула канализационная труба, но доступа к ней нет. У руководства были планы временно перевести пациентов в Зангиату, однако решение вопроса затянулось.



Пост блогера, точнее - прямой эфир из больницы - был размещен в соцсетях 28 ноября, на следующий день пресс-служба Минздрава сообщила о долгожданном переводе.



В пресс-службе рассказали, что больница построена в 2012 году, и всего за десять лет "система отопления медучреждения пришла в полную негодность".

"В частности, в последнее время выходят из строя водопроводные трубы, что вызывает различные проблемы с обеспечением горячей водой пациентов, проходящих лечение в больнице. Кроме того, некоторые помещения находятся в аварийном состоянии, и провести лечебные процедуры в полном объеме не представляется возможным", - говорится в сообщении пресс-службы.



Ситуацию изучили сотрудники Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, после чего было решено временно приостановить работу инфекционной больницы в Чиланзарском районе. На этом объекте уже идут строительно-ремонтные работы, добавили в Минздраве.