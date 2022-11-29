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У мелкого кыргызского депутата изъяли 50 кг наркотиков
21:20 30.11.2022

В Баткенском областном суде проходят судебные разбирательства по делу членов семьи из Кадамжайского района. Женщину и ее сына обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления. Следственные органы предъявили Кариме [имя изменено К.О.] и ее сыну Кабылу [имя изменено К.О.] обвинения по ст. 367 ч.2 ("Укрывательство преступления") УК. Приговор Кадамжайского районного суда был оспорен защитой фигурантов дела.

Карима и Кабыл - мать и брат депутата Халмионского айыльного кенеша Кадамжайского района, которого суд отправил в Республиканскую психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар Жалал-Абадской области.

Пресс-служба ГКНБ сообщала, что организаторами наркоОПГ являются таджикские наркодельцы и депутат местного кенеша Кадамжайского района Баткенской области О.М.Б. Последний наладил канал сбыта и переправку наркотиков из Таджикистана в Узбекистан через Кыргызстан.

Во время спецоперации 7 июня 2021 года в городе Кадамжай О.М.Б. был задержан при попытке сбыта очередной партии наркотиков, которые должны были уйти в Узбекистан.

Кроме этого, силовики провели обыск машины и места жительства депутата и его брата. В результате были обнаружены 37,5 кг марихуаны, 9 кг опия сырца, 4 кг гашиша, гладкоствольное оружие (без разрешительных документов), 232 тыс. долларов, 42 млн 299 тыс. 500 узбекских сумов и 106 тыс. сомов.

Общий вес изъятых наркотиков составили более 50 кг.

В ИВС ОВД Баткена были водворены О.М.Б., О.К.М., и О.К.А.



Проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению организатора наркоканала из числа граждан Таджикистана.

Фигуранту дела Омату [имя изменено О.М.Б.], 30 мая 1966 года рождения, были предъявлены обвинения по ст. 267 ч.3 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта"), ст. 253 ч.2 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов") и ст. 215 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") Уголовного кодекса (редакция 2017 года).

Задержанный депутат был избран в Халмионский местный кенеш на выборах, прошедших 11 апреля 2021 года. По своему избирательному округу он вошел в четверку кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Кадамжайский районный суд 26 июля 2022 года постановил направить Омата на стационарное лечение в Республиканскую психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар. Материалы по уголовному делу и показания суд постановил отделить в отдельное производство.

Источник - Turmush
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