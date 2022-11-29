 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.12.2022
00:52  ЕС "подсел" на российский СПГ и платит миллиарды за его поставки, - Bloomberg
00:31  Сложная игра Алиева с иранскими азербайджанцами, - Ст.Тарасов
00:10  Супердержавник: скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Среда, 30.11.2022
21:20  У мелкого кыргызского депутата изъяли 50 кг наркотиков
20:41  В Ташкенте после выступления блогера приостановили работу инфекционной больницы
19:55  Почему Запад так боится победы России на Украине? - "Взгляд"
18:23  КазДепутаты требуют раскулачить заморозившего Север страны олигарха-хищника Клебанова

18:19  "На дне"... Мажоры Старого Казахстана против Токаева, - В.Юрицын
18:17  "АрселорМиттал Темиртау" возглавил г-н Яблонский
18:01  Китай хочет гарантий увеличения поставок газа из Казахстана
17:50  Эффектный выход: казахстанская газовая компания готовится к публичной продаже акций
17:47  Вступление Узбекистана в ЕАЭС даст новые возможности экономикам союза, - А.Сибирская
17:44  С полей в рестораны. Четверть миллиона кыргызстанцев ушли из сельского хозяйства
17:42  Москва - Пекин: сотрудничество между КНР и РФ растет
17:06  США признали: Китай выиграл мировую ракетную гонку
15:40  Премьер Франции заявила о новой волне COVID-19 и призвала носить маски
15:16  В Шанхае скончался экс-председатель КНР и экс-генсек КПК в 1993-2003 гг. Цзян Цзэминь
13:37  Президентская команда Токаева: кто кого и с кем..., - Данияр Ашимбаев
13:11  Кашкадарьинские аферы. Трехдневная фирма выиграла конкурс на установку теплиц на 2,6 млрд сумов
12:03  В Москве открывается Книжная ярмарка non/fictio№24. Анонс новых книг историка А.Ганина
11:42  Создается "Правоохранительная академия Узбекистана"
10:43  В Экибастузе, как в Киеве, организованы пункты обогрева с горячим питанием
10:41  Россия нарастит льготные поставки нефтепродуктов в Таджикистан
10:18  Патриотизм или предательство. Об элитах стран в период распада глобализации, - Андрей Школьников
10:08  В Иране освободили двух известных футболистов (Гафури и Боруманда), арестованных за поддержку протестов
09:55  Цена нефти ждет решения ОПЕК+
09:48  "Поднявшийся" на аферах с российским зерном г-н Султанов назначен послом Киргизии в Швейцарии
08:44  New York Times: Украинский конфликт стал самым главным экономическим вызовом для Байдена
02:04  Весь атомный сектор Франции не смог обойтись без одного уральского завода, - Le Monde
01:45  Французская академия Le Cordon Bleu откроет в Ташкенте "Институт кулинарного искусства"
01:43  Казахстанского бизнесмена Абиева арестовали за организацию незаконного митинга в Астане
01:17  Focus: США задумали разорить ЕС и "задушить" Китай
00:22  Соседей Афганистана захлестнула исламистская мобилизация, - Игорь Субботин
00:12  Российский футбол хочет перебраться в Азиатскую лигу. Может лучше сразу в Океанию?
Вторник, 29.11.2022
22:13  О чем договорились Путин и Токаев
20:04  Пост-Курултаевщина. Помогла ли Бишкеку и как этно-архаика? - 24.kg
20:00  Чиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже женского чемодана
19:58  Как исчезновение архитектурной истории Бишкека отражается на здоровье города
18:13  За драку в баре Ахмет Гельдымурадов (кузен президента) лишился поста замдиректора "Туркменгаза"
17:38  Кому в Казахстане жить хорошо? - Г.Илеуова
17:34  Токаев из Москвы перелетел в Париж
17:30  В Москве загадочно скончалась молодая актриса Наталья Семаго, в прошлом "Мисс Павлодар"
15:18  Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне, - Давид Нармания
13:24  Долог ли премьерский век Фумио Кисиды? - А.Кошкин
13:23  Санкционная война – что делать? - В.Катасонов
13:08  Третье человечество. Открытие Homo naledi переворачивает всю историю нашей эволюции
12:49  Трубадур-3. Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
11:56  Бег по полю. Отважный педераст с флагом Украины прервал матч ЧМ по футболу в Катаре
11:49  Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в китайские территориальные воды у острова Наньша
11:41  Кудрин сменил Палату. В России зачистили фронт-мена демо-либерализма
10:57  В Киеве погас свет. Совсем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Супердержавник: скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
00:10 01.12.2022

Его считали одним из создателей китайского экономического чуда

Екатерина Милицкая

В Шанхае в 96-летнем возрасте скончался бывший председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь. Он простоял у руля Поднебесной десять лет, за которые Китай превратился в седьмую экономику мира и начал всерьез претендовать на статус сверхдержавы. Именно при нем страна стала членом Всемирной торговой организации, чего безуспешно пытались добиться его предшественники. О значении личности Цзян Цзэминя в истории Китая рассуждают "Известия".

Назад для будущего: зачем в Китае принимают "историческую резолюцию"
И как документ связан с перспективами Си Цзиньпина

От практиканта до директора

Цзян Цзэминь родился в интеллигентной семье. Его дед был врачом, практикующим традиционную китайскую медицину, и увлеченным живописцем-любителем. Дядя и приемный отец будущего генсека Цзян Шанцин писал стихи, а в годы японской оккупации издавал патриотические журналы по заданию подполья. Сам Цзян Цзэминь пошел по его стопам - участвовал в подпольной работе, еще будучи студентом факультета электрических машин Шанхайского университета транспорта и связи; а в 1946 году вступил в Коммунистическую партию Китая. Таким образом, к моменту образования КНР в 1949 году он уже был коммунистом со стажем, что впоследствии сыграло не последнюю роль в его политической карьере.

Сам Цзян Цзэминь, однако, на своем карьерном пути опирался исключительно на профессионализм. После университета он начал свой трудовой путь помощником инженера на заводе пищевых продуктов, быстро пошел в гору, дослужившись до первого заместителя генерального директора предприятия. В 1955 году его как перспективного специалиста отправили на стажировку в Советский Союз, на Московский автозавод имени Сталина - будущий ЗИЛ. Здесь он не только осваивал технику, но и старательно изучал русский язык и по возвращении в Китай уже прилично говорил по-русски. Эту тягу к получению знаний, освоению любого полезного опыта он демонстрировал на протяжении всей своей многолетней карьеры в промышленности. Так, во время командировки в Румынию, куда он поехал как глава группы китайских специалистов, он вполне прилично освоил румынский. Всего же бывший руководитель КНР знал шесть иностранных языков - в дополнение к вышеперечисленным он вполне сносно владел японским, английским, французским и немецким.

Здесь наших нет: россияне переходят на китайские машины
Продажи автомобилей снова снизились из-за дефицита полупроводников

После возвращения из СССР Цзян Цзэминь работал на первом в Китае машиностроительном заводе в Чанчуне, построенном при содействии СССР. Перспективный специалист быстро продвигался по карьерной лестнице. Он получает все более ответственные посты в структурах министерства машиностроения, а в начале 1980-х занимает пост заместителя председателя и ответственного секретаря Государственной административной комиссии по делам импорта и экспорта, в 1982-м становится первым заместителем министра, а в 1983-м - министром электронной промышленности страны. Его главная задача - обеспечить скорейшее промышленное развитие Китая, в первую очередь за счет освоения передовых промышленных технологий.

На линии партии

За время работы в министерстве электронной промышленности Китая Цзян Цзэминь побывал в зонах экономической торговли более чем десяти стран мира, активно изучая передовой зарубежный опыт и устанавливая связи с потенциальными инвесторами. В стране открывались свободные экономические зоны: только в 1984 году они появились в 14 прибрежных городах страны. Впоследствии территории, ориентированные на свободный рынок и демонстрировавшие ударное развитие промышленности, разрастались, их число увеличивалось. В Китай потекли зарубежные инвестиции, на китайских предприятиях внедрялись передовые зарубежные технологии. Жесткий и эффективный чиновник, говоривший с западными инвесторами на их языке, Цзян Цзэминь стал одним из главных лиц экономических реформ, которые разворачивались в Китае под руководством лидера страны Дэн Сяопина, выдвинувшего знаменитый лозунг "одна страна - две системы". Новая стратегия была призвана обеспечить Китаю эффективный капиталистический базис при сохранении коммунистической идейной надстройки.

За все сто: чего добились Китай и Компартия и что дальше
Си Цзиньпин пообещал гражданам современное социалистическое государство, а недругам страны - разбитые головы

Впрочем, ориентация на Запад была сугубо прагматической позицией. В политике Цзян Цзэминь был максимально далек от либеральных взглядов. Когда в 1989 году в Пекине начались студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь, он, будучи на тот момент мэром и руководителем горкома КПК в Шанхае, остановил в зародыше политические брожения в городе, закрыв главный рупор оппозиции - газету World Economic Herald и решительно заявив о полной поддержке курса китайского правительства. Смелость и эффективность Цзян Цзэминя произвели впечатление на Дэн Сяопина - лидера страны; после событий на площади Тяньаньмэнь он ушел с официальных постов, но сохранил непререкаемый авторитет в китайской внутренней политике. В июне 1989 года на IV пленуме ЦК КПК 130-го созыва Цзэминя по предложению Дэн Сяопина избрали генеральным секретарем ЦК.

Поначалу многие воспринимали нового главу как компромиссную фигуру, задачи которой не простираются дальше поддержки Дэн Сяопина в условиях внутренних брожений и внешнего давления на Китай в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь. Но опытный политик быстро доказал, что противники его недооценили. Используя налаженные связи во всех ветвях власти, он сумел привлечь на свою сторону партийных чиновников, правительственные круги и армию, после отставки Дэн Сяопина со своей обычной эффективностью сосредоточив в своих руках центральную власть. В 1993 году Цзян Цзэминь занял пост председателя КНР.

Догнал и перегнал

Цзян Цзэминь оказался у руля страны в сложный для Китая момент. Развал СССР посеял страх и неуверенность, стремление к радикальным политическим экономическим переменам во всех странах социалистического лагеря - как на Западе, так и на Востоке. Но новый лидер Китая твердой рукой удерживал курс Дэн Сяопина на сосуществование двух экономических концепций внутри страны под единой политической волей и властью.

С ноты Си: в Китае проходит ХХ съезд КПК
Что ожидать России от встречи членов Компартии

В развитие идей товарища Дэна, как почтительно именовали Сяопина даже после ухода его из политики, новый руководитель КНР провозгласил идею "тройного представительства", уравняв в политических правах рабочих, крестьян, интеллигенцию и предпринимателей. Технические специалисты стали основной опорой стремительно обновлявшейся экономики Китая. Экономическая активность населения росла, и правительство это только приветствовало: в условиях приватизации, закрытия ряда государственных предприятий и, как следствие, отказа от политики "гарантированной миски риса" предпринимательство стало спасательным кругом для миллионов китайцев.

Расчет оказался верным. Стремление руководства страны обеспечить ее стремительный экономический рост принесло плоды для многомиллионного населения Китая. Именно в десятилетие правления Цзян Цзэминя китайское экономическое чудо явило себя миру во всей полноте. Китай уверенно занимал мировые рынки, очень скоро превратившись в седьмую экономику мира.

В 2001 году, после 15 лет напряженных переговоров, Китай был официально принят в члены ВТО. А после того как Китай впервые принял саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Шанхае, он официально утвердился в статусе лидера Азиатско-Тихоокеанского региона. Победа в напряженной борьбе за право проведения Олимпиады-2008, одержанная Пекином, еще более укрепила его в этом статусе.

Москва - Пекин: сотрудничество между КНР и РФ растет
Товарооборот по итогам года может составить $180-190 млрд

Впрочем, Олимпиаду-2008 Цзян Цзэминь встречал уже в статусе пенсионера: в 2002 году 76-летний политик покинул пост генерального секретаря ЦК КПК, а в 2003-м ушел в отставку с поста председателя КНР. Тем не менее он еще не один год оставался влиятельной фигурой в китайской политике, присутствуя на всех значимых политических мероприятиях.

Руководитель Китая третьего поколения славился своей любовью к музыке. На саммите АТЭС на Филиппинах в 1996 году китайский лидер виртуозно исполнил песню Элвиса Пресли Love Me Tender, а год спустя, будучи с визитом в США, 71-летний китайский лидер, умевший играть на китайской бамбуковой флейте, фортепиано и губной гармошке, в хорошем смысле огорошил публику игрой на укулеле. Говорят, что итальянский тенор Лучано Паваротти утверждал, что Цзян Цзэминь вполне мог бы стать оперной звездой.

Сегодня Цзян Цзэминь очень популярен в Китае, в первую очередь - среди молодежи. У него даже есть собственный фан-клуб в интернете, члены которого внимательно изучают его наследие. Образный язык товарища Цзяна, его многочисленные яркие цитаты из выступлений, знание иностранных языков импонируют китайской молодежи - будущим лидерам страны. А значит, экономическое развитие страны - главная цель многолетней государственной работы Цзян Цзэминя - будет продолжаться.

После кончины бывшего китайского лидера интернет-версии ведущих китайских газет убрали цветной интерфейс, сделав его черно-белым.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669842600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы судебной реформы обсудили в Сенате
- Алихан Смаилов указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности
- Полный технический аудит энергетических объектов в регионах проведут в Казахстане
- Порядка 400 комфортных школ построят в ближайшие годы в Казахстане
- Концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы одобрило Правительство РК
- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2022 года
- Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили Алихан Смаилов и Ли Кэцян
- Наталья Годунова поставила новые задачи перед коллективом Высшей аудиторской палаты
- Казахстан и Россия обсудили вопросы взаимодействия по снятию ограничений в торговых отношениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  