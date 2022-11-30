ЕС "подсел" на российский СПГ и платит миллиарды за его поставки, - Bloomberg

00:52 01.12.2022

Bloomberg

США

30 ноября 2022

ЕС "подсел" на российский СПГ и платит миллиарды за его поставки

Bloomberg: с января по сентябрь ЕС потратил на СПГ из России рекордные 12,5 миллиарда евро



Несмотря на все западные санкции, российский СПГ переживает бум продаж, сообщает Bloomberg. За последний год его импорт в страны ЕС вырос на 40%. По мнению экспертов, западный бойкот ему не грозит.



Елена Мазнева (ElenaMazneva), Анна Ширяевская (AnnaShiryaevskaya)

В этом году Европейский союз снизил зависимость от российских энергоносителей, введя запрет на импорт угля и подготовив нефтяное эмбарго. Но есть такой товар, который сейчас переживает бум продаж, и ему вряд ли грозит бойкот со стороны ЕС в ближайшее время.



Импорт российского сжиженного природного газа увеличился за год примерно на 40% на фоне того, как покупатели пытаются найти замену сокращающимся поставкам трубопроводного газа. Это горькая пилюля для многих членов блока, наложившего на Кремль свои жесткие санкции, чтобы лишить его ресурсов на ведение боевых действий на Украине. В период с января по сентябрь ЕС потратил рекордные 12,5 миллиарда евро (13 миллиардов долларов) на СПГ из России, что в пять раз больше, чем годом ранее.



Исходя из данных отслеживания судов и портов, растущий спрос в таких странах, как Франция и Бельгия, помог России стать в этом году вторым по величине поставщиком СПГ на северо-западе Европы. Пока она значительно уступает США, но уже опережает Катар.

До начала конфликта на Украине в феврале российский трубопроводный газ был крупнейшим в Европе источником топлива. Но с тех пор как Кремль начал ограничивать поставки, континент был вынужден импортировать больше СПГ, как из России, так и из других стран, чтобы не остаться без электричества и пополнить запасы на зиму.



"Российский СПГ должен продолжать поступать", - заявила исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо (Anne-Sophie Corbeau). По ее словам, "он нам нужен для глобального баланса СПГ: ситуация и без того достаточно напряженная. Я думаю, что многие европейские страны будут рады закрыть на это глаза".

Из всех европейских стран только Великобритания и страны Балтии перестали покупать российский СПГ. При этом многие покупатели в регионе воздерживаются от покупок российской нефти, а пятого декабря вступит в силу соответствующий запрет ЕС.



Полное эмбарго на российский газ никогда серьезно не рассматривалось, учитывая нехватку мировых поставок и вероятность того, что ситуация на рынке будет еще хуже в следующем году. Тем не менее ЕС попытался найти альтернативу. В марте блок пообещал заместить в этом году почти две третьих импорта российского газа, при этом большая часть новых объемов приходится на глобальный рынок СПГ.

Российский газ теперь составляет менее 10% от поставок в регион, что более чем на треть ниже, чем в прошлом году, но доля СПГ из России близка к половине.

Данные отслеживания судов показывают, что поставки в Европе распределяются далеко не равномерно. Если Великобритания отказалась от российского СПГ, то грузы находят пристанище в другом месте. С января по октябрь поставки в бельгийские порты увеличились более чем вдвое, а во Францию - на 60%.

Нет эмбарго

"Мы никогда не говорили о какой-либо работе по запрету российского газа, и ситуация осталась прежней", - заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер (Eric Mamer) на брифинге 25 ноября.



Многие мировые поставки СПГ осуществляются по долгосрочным контрактам, а покупателями часто являются крупные корпорации, которые в целом не контролируются правительствами.

Например, доля участия французской TotalEnergies SE в российском крупнейшем проекте "Ямал СПГ" составляет 20%. И хотя компания приостановила новые инвестиции в Россию и продала некоторые активы, она пообещала не уходить из "Ямала", чтобы обеспечить газовые поставки в Европу, по крайней мере пока санкции позволяют. Total также владеет 19% российского ПАО "Новатэк", который контролирует проект.

"В сложившихся условиях не может быть хороших и плохих СПГ-проектов", - сказал в октябре глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Компания также наращивает мощности: уже в следующем году будет запущен масштабный проект "Арктик СПГ-2".

Основной поставщик трубопроводного газа в Европу государственный энергетический гигант ПАО "Газпром" тоже начал снабжать регион СПГ. И хотя его крупный дальневосточный проект "Сахалин-2" занимается в основном азиатским направлением, на российском побережье Балтийского моря уже появился новый небольшой терминал, с которого уже осуществили первые поставки в Грецию.



Но это не значит, что Россия не будет ограничивать поставки СПГ в будущем, как она уже это делала с трубопроводным газом. Москва уже запрещала в этом году поставлять сверхохлажденное топливо бывшему торговому подразделению "Газпрома", национализированному Германией. Некоторые покупатели также выразили опасения, что российское правительство потребует оплачивать СПГ в рублях, как это уже было весной с трубопроводным газом, но такого решения пока не принимали.



Рост цен



Каким образом растущая торговля СПГ влияет на российский бюджет пока неясно, но правительство уже добивается повышения налогов на прибыль экспортеров этого топлива. И хотя трубопроводного газа из России в Европу теперь поступает меньше, Москва извлекает выгоду из заоблачных рыночных цен.

Кажется, что Европе пока не остается ничего другого, кроме как продолжать покупать российский СПГ. С учетом того, что потребители столкнулись с самым ужасным кризисом, ударившим по стоимости жизни, а высокие цены на топливо подстегивают инфляцию, правительства в регионе сейчас сосредоточились на энергетической безопасности.



Ситуация на газовом рынке, вероятно, "останется напряженной, пока не будут доступны новые поставки СПГ, что может произойти не раньше 2025 года", считает внештатный научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне Кейт Дуриан (Kate Dourian). Консультант сомневается в том, что "ЕС придет к консенсусу по поводу ужесточения санкций, чтобы включить в них российский СПГ".