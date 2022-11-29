Германия забыла о своих "ценностях" и клянчит газ у Катара, - As-Sabeel

01:12 01.12.2022

As-Sabeel

Иордания



Интересы снова возвращают Германию на катарский стадион

As-Sabeel: Катар согласился поставлять Германии СПГ в течение 15 лет начиная с 2026 года



Запад затянуло "нравственное болото", пишет As-Sabeel. Сначала он критиковал Катар за мусульманские взгляды и навязывал ему ЛГБТ-ценности, а теперь власти Германии "прибежали в Доху ради газового соглашения". Катар же поступил зрело, отделив политику от торговли, считает автор статьи.



Запад колеблется между заявлениями о защите прав человека и своими интересами. Надо сказать, что все его слова не заслуживают доверия из-за политики двойных стандартов и пренебрежения правами палестинцев. Одни были изгнаны со своей исторической родины, а те, кто решил остаться, сталкиваются с чудовищным колониальным и экспансионистским давлением.



Германия, например, является одной из стран, которая больше всех критиковала чемпионат мира в Катаре. Немецкие министры неоднократно резко высказывались по поводу проведения футбольного турнира в этой арабской стране. Министр экономики Германии Роберт Хабек перешел черту, заявив, что предоставление Дохе организации кубка мира по футболу было "глупой идеей и может быть объяснено только коррупцией".



Но это не помешало немецким властям прибежать в Доху ради газового соглашения. Они мгновенно забыли, что ранее выступали в защиту ЛГБТ и пытались навязать свои западные ценности этой мусульманской стране.



Катар согласился подписать с Германией соглашение о поставках двух миллионов тонн сжиженного природного газа с 2026 года сроком на 15 лет. Эта сделка является частью альтернативы российскому газу, которую Берлин упорно искал на Ближнем Востоке.



Газ будет поступать из Рас-Лаффана в Катаре на немецкий СПГ-терминал в Брунсбюттеле.



Катарское правительство показало себя политически зрелым. Оно не пыталось использовать потребность Германии в газе для решения других спорных вопросов.



На сотрудничество с немецкими компаниями не повлияет политическая напряженность, связанная с критикой, которая вызвала недовольство официальных лиц Катара, в отношении предоставления Дохе организации чемпионата мира по футболу.



Запад угодил в "нравственное болото". С одной стороны, он пытается навязать свои ценности другим народам, с другой - преследует мусульман, проживающих на территории западных стран, вне зависимости от того, кем они являются: гражданами или иммигрантами.