 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.12.2022
01:16  Коронавирус стал работать на китайскую власть
01:12  Германия забыла о своих "ценностях" и клянчит газ у Катара, - As-Sabeel
00:52  ЕС "подсел" на российский СПГ и платит миллиарды за его поставки, - Bloomberg
00:31  Сложная игра Алиева с иранскими азербайджанцами, - Ст.Тарасов
00:10  Супердержавник: скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Среда, 30.11.2022
21:20  У мелкого кыргызского депутата изъяли 50 кг наркотиков
20:41  В Ташкенте после выступления блогера приостановили работу инфекционной больницы

19:55  Почему Запад так боится победы России на Украине? - "Взгляд"
18:23  КазДепутаты требуют раскулачить заморозившего Север страны олигарха-хищника Клебанова
18:19  "На дне"... Мажоры Старого Казахстана против Токаева, - В.Юрицын
18:17  "АрселорМиттал Темиртау" возглавил г-н Яблонский
18:01  Китай хочет гарантий увеличения поставок газа из Казахстана
17:50  Эффектный выход: казахстанская газовая компания готовится к публичной продаже акций
17:47  Вступление Узбекистана в ЕАЭС даст новые возможности экономикам союза, - А.Сибирская
17:44  С полей в рестораны. Четверть миллиона кыргызстанцев ушли из сельского хозяйства
17:42  Москва - Пекин: сотрудничество между КНР и РФ растет
17:06  США признали: Китай выиграл мировую ракетную гонку
15:40  Премьер Франции заявила о новой волне COVID-19 и призвала носить маски
15:16  В Шанхае скончался экс-председатель КНР и экс-генсек КПК в 1993-2003 гг. Цзян Цзэминь
13:37  Президентская команда Токаева: кто кого и с кем..., - Данияр Ашимбаев
13:11  Кашкадарьинские аферы. Трехдневная фирма выиграла конкурс на установку теплиц на 2,6 млрд сумов
12:03  В Москве открывается Книжная ярмарка non/fictio№24. Анонс новых книг историка А.Ганина
11:42  Создается "Правоохранительная академия Узбекистана"
10:43  В Экибастузе, как в Киеве, организованы пункты обогрева с горячим питанием
10:41  Россия нарастит льготные поставки нефтепродуктов в Таджикистан
10:18  Патриотизм или предательство. Об элитах стран в период распада глобализации, - Андрей Школьников
10:08  В Иране освободили двух известных футболистов (Гафури и Боруманда), арестованных за поддержку протестов
09:55  Цена нефти ждет решения ОПЕК+
09:48  "Поднявшийся" на аферах с российским зерном г-н Султанов назначен послом Киргизии в Швейцарии
08:44  New York Times: Украинский конфликт стал самым главным экономическим вызовом для Байдена
02:04  Весь атомный сектор Франции не смог обойтись без одного уральского завода, - Le Monde
01:45  Французская академия Le Cordon Bleu откроет в Ташкенте "Институт кулинарного искусства"
01:43  Казахстанского бизнесмена Абиева арестовали за организацию незаконного митинга в Астане
01:17  Focus: США задумали разорить ЕС и "задушить" Китай
00:22  Соседей Афганистана захлестнула исламистская мобилизация, - Игорь Субботин
00:12  Российский футбол хочет перебраться в Азиатскую лигу. Может лучше сразу в Океанию?
Вторник, 29.11.2022
22:13  О чем договорились Путин и Токаев
20:04  Пост-Курултаевщина. Помогла ли Бишкеку и как этно-архаика? - 24.kg
20:00  Чиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже женского чемодана
19:58  Как исчезновение архитектурной истории Бишкека отражается на здоровье города
18:13  За драку в баре Ахмет Гельдымурадов (кузен президента) лишился поста замдиректора "Туркменгаза"
17:38  Кому в Казахстане жить хорошо? - Г.Илеуова
17:34  Токаев из Москвы перелетел в Париж
17:30  В Москве загадочно скончалась молодая актриса Наталья Семаго, в прошлом "Мисс Павлодар"
15:18  Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне, - Давид Нармания
13:24  Долог ли премьерский век Фумио Кисиды? - А.Кошкин
13:23  Санкционная война – что делать? - В.Катасонов
13:08  Третье человечество. Открытие Homo naledi переворачивает всю историю нашей эволюции
12:49  Трубадур-3. Путин и Токаев решили привлечь Узбекистан к транспортировке газа из России
11:56  Бег по полю. Отважный педераст с флагом Украины прервал матч ЧМ по футболу в Катаре
11:49  Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в китайские территориальные воды у острова Наньша
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Германия забыла о своих "ценностях" и клянчит газ у Катара, - As-Sabeel
01:12 01.12.2022

As-Sabeel
Иордания

Интересы снова возвращают Германию на катарский стадион
As-Sabeel: Катар согласился поставлять Германии СПГ в течение 15 лет начиная с 2026 года

Запад затянуло "нравственное болото", пишет As-Sabeel. Сначала он критиковал Катар за мусульманские взгляды и навязывал ему ЛГБТ-ценности, а теперь власти Германии "прибежали в Доху ради газового соглашения". Катар же поступил зрело, отделив политику от торговли, считает автор статьи.

Запад колеблется между заявлениями о защите прав человека и своими интересами. Надо сказать, что все его слова не заслуживают доверия из-за политики двойных стандартов и пренебрежения правами палестинцев. Одни были изгнаны со своей исторической родины, а те, кто решил остаться, сталкиваются с чудовищным колониальным и экспансионистским давлением.

Германия, например, является одной из стран, которая больше всех критиковала чемпионат мира в Катаре. Немецкие министры неоднократно резко высказывались по поводу проведения футбольного турнира в этой арабской стране. Министр экономики Германии Роберт Хабек перешел черту, заявив, что предоставление Дохе организации кубка мира по футболу было "глупой идеей и может быть объяснено только коррупцией".

Но это не помешало немецким властям прибежать в Доху ради газового соглашения. Они мгновенно забыли, что ранее выступали в защиту ЛГБТ и пытались навязать свои западные ценности этой мусульманской стране.

Катар согласился подписать с Германией соглашение о поставках двух миллионов тонн сжиженного природного газа с 2026 года сроком на 15 лет. Эта сделка является частью альтернативы российскому газу, которую Берлин упорно искал на Ближнем Востоке.

Газ будет поступать из Рас-Лаффана в Катаре на немецкий СПГ-терминал в Брунсбюттеле.

Катарское правительство показало себя политически зрелым. Оно не пыталось использовать потребность Германии в газе для решения других спорных вопросов.

На сотрудничество с немецкими компаниями не повлияет политическая напряженность, связанная с критикой, которая вызвала недовольство официальных лиц Катара, в отношении предоставления Дохе организации чемпионата мира по футболу.

Запад угодил в "нравственное болото". С одной стороны, он пытается навязать свои ценности другим народам, с другой - преследует мусульман, проживающих на территории западных стран, вне зависимости от того, кем они являются: гражданами или иммигрантами.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669846320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы судебной реформы обсудили в Сенате
- Алихан Смаилов указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности
- Полный технический аудит энергетических объектов в регионах проведут в Казахстане
- Порядка 400 комфортных школ построят в ближайшие годы в Казахстане
- Концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы одобрило Правительство РК
- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2022 года
- Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили Алихан Смаилов и Ли Кэцян
- Наталья Годунова поставила новые задачи перед коллективом Высшей аудиторской палаты
- Казахстан и Россия обсудили вопросы взаимодействия по снятию ограничений в торговых отношениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  