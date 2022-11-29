"Зеленые" Казахстана наконец-то зарегестрировали свою партию - "Байтак"

07:27 01.12.2022

Новая партия появилась в Казахстане

Новую "зеленую" партию "Байтак" зарегистрировали в Казахстане. Об этом сообщил на своей странице в Facebook эколог Азаматхан Әміртай, передает BaigeNews.kz.



"Впервые в истории Казахстана появилась "зеленая партия" и впервые за последние 20 лет официально зарегистрировали новую партию - "Байтак". О партии можно судить по делам и составу людей, которые приехали на первый съезд. А приехали со всех уголков страны 1 450 человек. Не потому, что их заставили или заманили, а потому что поверили в наши дела", - написал общественник.



Он сообщил, что за последние семь лет активисты ездили по Казахстану и решали вопросы регионов.



"В Туркестанской области, Келеском районе добились закрытия незаконного каменного карьера, и 180 000 человек, проживающих рядом, вздохнули спокойно. Мы сумели донести до президента несправедливость ситуации в золотоносном нефтяном Жылыойском район, где почти не осталось здоровых людей из-за выбросов метана и песчаных бурь. Сейчас этот вопрос активно решается. В Илийском районе, где 70 000 жителей страдали от паров канализации двух миллионной Алматы, теперь тоже дышат легко, потому что благодаря партии акимат, наконец-то, обратил внимание на этот вопрос и решает его", - сообщил Азаматхан Әміртай.



Как уточнили в Минюсте, в соответствии со статьей 10 Закона "О политических партиях" 28 ноября министерством зарегистрировано общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ".



Основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии, проведенный 24 сентября, а также документы, представленные в порядке статьей 6-10 Закона "О политических партиях".