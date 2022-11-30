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Казахстан и Узбекистан раздумывают над предложением Путина, - Виктория Панфилова
07:48 01.12.2022

В вопросе газового союза на кону экономический прагматизм или дружба с Западом
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко: "Идея газового союза должна быть внимательно изучена".
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Самарканд 1–2 декабря, где примет участие в российско-узбекском бизнес-форуме. В повестке мероприятия – вопросы транспорта, логистики, развития индустриальных российских кластеров в центральноазиатской республике. Об этом сообщила пресс-служба Торгового представительства РФ в Узбекистане. Глава российского правительства в ходе переговоров с узбекским коллегой Абдулло Ариповым обсудит также и предложение Владимира Путина о создании газового союза России, Казахстана и Узбекистана.
Идея создания нового союза трех государств прозвучала в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле 28 ноября. Об этом, как сообщило РИА Новости, рассказал казахстанский лидер на переговорах с Михаилом Мишустиным: "Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае, мне… с тем чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе мы готовы к этому. Почему бы нет".

Подробности этой инициативы позже раскрыли пресс-секретари президентов Казахстана и России. Так, Руслан Желдибай на своей странице в социальной сети написал, что речь идет о "газовом союзе". Цель, по его словам, – "координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана".

Дмитрий Песков пояснил, что идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом. Но такие вопросы еще необходимо обсуждать. А также для сотрудничества между этими тремя странами и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков. Песков сообщил, что реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

"Необходим был бы более широкий союз, что было бы полезно не только для России, но и для Казахстана, и даже для Узбекистана. В том числе политический, но, судя по всему, никто к этому пока не готов", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. Что же касается экономического союза, то уже есть Евразийский экономический союз, в котором Узбекистан, будучи наблюдателем, более активен, чем большинство полноценных членов объединения. По мнению эксперта, газовое направление, о котором сейчас идет речь, имеет перспективы. Главное не столько в том, чтобы обеспечить север Казахстана российским газом, сколько в том, что России нужно менять направление своего экспорта, искать новые рынки в Азии. "Очевидно, что ни Казахстан, ни Узбекистан России в качестве конкурентов на газовом рынке не нужны. Речь идет об использовании казахстанской территории для транзита газа в Китай. Тем более что обе страны в недалеком будущем ожидают прекращения экспорта газа. Узбекистан может полностью остановить его в 2025–2027 годах. Казахстан – еще раньше", – отметил Князев.

Эксперт считает, что наращивание поставок в восточном направлении после фактического разрыва отношений с ЕС, который был главным потребителем российского газа, для Москвы жизненно необходимо. До сих пор главной надеждой был проектируемый газопровод "Сила Сибири – 2". Однако его строительство сопряжено с большими сложностями – строить придется в гористой сейсмоопасной местности. Намного проще проложить трубу через территорию Казахстана.

"С одной стороны, для республики превращение в крупный газовый хаб на столь перспективном направлении было бы выгодно. С другой – нужно внимательно взвесить все за и против. Например, выяснить предварительно, как на такую помощь России отреагируют западные партнеры Казахстана и не отразится ли это на работе зарубежных компаний на ключевых нефтегазовых месторождениях республики. Ну и, конечно, не продешевить. Москве этот союз явно нужнее, чем Астане. В конце концов, газопровод Казахстан–Китай уже построен и успешно функционирует. Поэтому согласимся с Токаевым – идея нуждается во внимательном изучении", – отметил Князев.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил журналистам, что содержание газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обсуждать пока рано, идея должна быть внимательно изучена специалистами. "Это пока только идея. В дипломатии озвучивается много идей, поэтому они заслуживают пристального внимания специалистов, перед тем как принимается то или иное государственное решение", – сказал Василенко журналистам в кулуарах парламента. Говоря о возможных рисках на фоне санкций в отношении России, Василенко пояснил, что с первых дней конфликта в Украине в Казахстане была создана правительственная комиссия. "Ее задача заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния санкций на экономику Казахстана и не допустить использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не поменялись и будут использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив", – отметил замглавы МИДа.

Впрочем, Александр Князев считает, Казахстану и Узбекистану нечего опасаться, что при создании союза с Россией они окажутся под санкциями. "Механизм санкций не запрещает другим странам покупать газ у России или транспортировать его по своей территории. Механизм санкций также не запрещает России торговать и проводить финансовые транзакции со странами Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Что же касается политического давления, то оно будет, впрочем, есть и сейчас", – считает Князев.

Власти Узбекистана пока воздерживаются от комментариев. "Это довольно многозначительное молчание, потому что есть несколько аспектов этого вопроса. Первый: правительство Узбекистана заявило еще два года назад о том, что страна будет сокращать экспорт своего газа и максимум к 2027 году полностью откажется от его поставок", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев. Он отметил, что сегодня Китай получает 11 тыс. куб. м газа, в будущем это топливо будет использовано для поставок на местные ТЭЦ, для населения или пойдет на развитие газохимического производства. "Второе – это то, о чем говорит Россия, – экспорт российского газа с использованием газотранспортных мощностей Казахстана и Узбекистана", – подчеркнул Эргашев.

Вопрос санкций, по мнению эксперта, здесь не очень уместен, потому как на трубопроводный газ санкции существуют только для Европы и не распространяются на другие страны. Поэтому здесь вопросы к казахстанской позиции. Но не в этом дело – Россия в любом случае будет искать пути переориентации своих газовых потоков в Азию, на Юг и Восток. Например, Россия намерена участвовать в прокладке трубопровода из Ирана в Пакистан и Индию. Новую жизнь получит TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). При этом понятно, что Азия "проглотит" любые объемы: Пакистан, население которого 230 млн человек, и Индия с почти 1,5 млрд человек, которая скоро станет страной с самым большим населением в мире и растущей экономикой. Технически и технологически это вполне живой проект и может быть рассмотрен, считает Эргашев. В этом случае Казахстан и Узбекистан становятся транзитными странами для поставок российского газа, который будет экспортироваться на растущие рынки Южной и Юго-Восточной Азии.

"Понятна позиция узбекского руководства: с одной стороны, можно стать частью огромной газотранспортной системы с большими объемами перекачки газа и получать неплохие транзитные деньги, а с другой – это определенные трения на треке с Западом в целом и с США в частности. Интересно, что победит: экономический прагматизм или желание не обижать Запад?" – задался вопросом Бахтиер Эргашев.

30.11.22

Источник - НГ
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