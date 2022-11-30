Курды ищут укрытия от Эрдогана под куполом Капитолия, - Игорь Субботин

08:49 01.12.2022

30.11.2022



Вашингтон уговаривают не закрывать глаза на турецкую спецоперацию

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Прокурдская администрация северо-востока Сирии хочет добиться от США ужесточения подходов к турецкой операции "Коготь-Меч". С такой целью сопредседатель ее исполнительного комитета Ильхам Ахмед должна отправиться в Вашингтон в ближайшие дни. Контролируемые курдами неправительственные военные формирования, ставшие мишенью трансграничных атак со стороны Анкары, разочарованы той позицией, которую заняла администрация Джозефа Байдена. Американская сторона, похоже, эвакуировала свой гражданский персонал в соседний Ирак, а также сократила патрулирование.



Поддержкой Ахмед хочет заручиться со стороны не столько Белого дома, традиционно осторожного в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сколько Конгресса.



На Капитолийском холме чувствительно восприняли данные о том, что в ходе операции Анкара задействовала американские истребители четвертого поколения F-16, помощи в модернизации и обновлении которых она с прошлого года добивается. Но акцент в ходе встреч Ахмед, вероятно, сделает не только на этом. Ее соратники жаловались, что "Коготь-Меч" затронул критическую гражданскую инфраструктуру северо-восточных районов Сирии и якобы затруднил борьбу курдских формирований с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ).



Источники канала "Аль-Джазира" из числа турецких официальных лиц сообщили 30 ноября, что Вашингтон, как кажется, уступил некоторым требованиям Анкары и отдал распоряжение своим силам покинуть ряд объектов, находящихся в зоне ответственности Демократических сил Сирии (ДСС) – альянса с курдской доминантой, на который в военном отношении опирается мятежная администрация северо-востока. Впрочем, данные американского портала Al-Monitor свидетельствуют, что американская сторона эвакуировала подальше от оперативной зоны пока только гражданский персонал, в том числе дипломатов, переместив его в столицу Иракского Курдистана – Эрбиль, который тоже иногда попадает под удар ракет, но иранских.



Перемещение гражданского персонала официальные лица в Вашингтоне не комментируют, а отвод своих военнослужащих отрицают, однако признают, что принято решение временно сократить совместное с ДСС патрулирование в рамках борьбы с ИГ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, обратив внимание на то, что Америка была вынуждена пойти на такой шаг, потому что на аналогичные меры пошли ДСС, выступившие с утверждением, что не могут эффективно противостоять угрозе ИГ, пока идет турецкая операция. "Мы продолжаем уделять пристальное внимание борьбе с угрозой ИГ, поэтому речь о снижении наших возможностей не идет", – указал Райдер.



Нерешительность Вашингтона вызывает разочарование у командования ДСС, представители которого заявляют, что угрозы Турции звучат "намного громче", чем осуждающие заявления, "сделанные союзниками" по борьбе с джихадистами в Сирии. "Позиция США должна быть сильнее, – заметил накануне в общении с западными СМИ командующий ДСС Мазлум Абди. – Возглавляемое Партией справедливости и развития (партия Эрдогана. – "НГ") правительство Турции теряет популярность в преддверии выборов". Это, по словам военачальника, заставляет высшие эшелоны власти в Анкаре думать, что широкомасштабное наступление на территории соседней страны "принесет им голоса турецких националистов".



Администрация северо-востока Сирии пыталась вести торг и с Москвой. Однако та, как правило, настаивает на выполнении членами ДСС таких условий, которые увеличили бы военную субъектность правительственной армии в прилегающих к турецкой границе районах. Подобные переговоры проходили на фоне крупной операции Турции "Источник мира" 2019 года. По ее итогам силам президента Башара Асада была дана возможность частично продвинуться в зонах, некогда контролировавшихся ДСС. Насколько вариант с переходом приграничной полосы глубиной в 30 км под контроль Дамаска сейчас устроил бы Анкару, неясно.



В разговоре с "НГ" доцент департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Леонид Исаев выразил сомнение, что отношения Анкары и Вашингтона могут ухудшиться. "Это не первая операция, которую турки проводят против курдов, – напомнил аналитик. – И если судить по прежнему опыту, эти операции носят в большей степени показательный характер в том плане, что они были направлены на внутреннего потребителя, направлены на то, чтобы продемонстрировать, с чем турецкое руководство не готово мириться". Но, с одной стороны, по его словам, это "красивая картинка", а с другой – результаты "на земле", которые к значимым переменам не приводили.



Есть вероятность, что "Коготь-Меч" также может ограничиться преимущественно символическими действиями, отмечает Исаев. "Вряд ли турки сейчас будут заинтересованы в том, чтобы ввязываться в полномасштабный военный конфликт", – пояснил эксперт.



Собеседник "НГ" видит в действиях Эрдогана попытку извлечь выгоду из геополитической ситуации, из противостояния РФ и Запада. "Турция находится в уникальном положении, когда она поддерживает отношения и с той, и с другой стороной, – сказал Исаев. – Они обе заинтересованы в том, чтобы сохранять отношения с Анкарой. Это благоприятная ситуация для того, чтобы турки проводили военную операцию, потому что вероятность того, что какая-либо из сторон будет подвергать ее прессингу или санкциям, минимальная. В контексте глобального конфликта России и Запада взаимодействие с Турцией и для РФ, и для США перевешивает даже те негативные тенденции, которые могли бы возникнуть в ходе операции Турции против американских союзников в Сирии".



30.11.22