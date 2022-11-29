В северо-афганском Айбаке террористы взорвали медресе "Аль-Джихади": более 10 погибших

08:55 01.12.2022

Более 10 человек погибли при взрыве в медресе на севере Афганистана



В медресе "Аль-Джихади" в городе Айбак, северная афганская провинция Саманган, 30 ноября произошел мощный взрыв. В результате погибло как минимум 15 человек и 27 получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter.



По данным 8am.media, погибших уже 35. Большинство из них, как сообщили в больнице Айбака, куда доставляют раненых и тела погибших, - студенты медресе.

Афганские медиа указывают, что боевики радикального движения "Талибан"* оцепили медресе и не позволяют делать фотографии или видео на месте взрыва.



Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за взрыв в медресе.



Добавим, что после захвата талибами власти в Афганистане в августе прошлого года в различных религиозных учреждениях страны регулярно происходят теракты. Ответственность за многие из этих террористических атак взяла на себя группировка ИГИЛ-Хорасан*, являющаяся афганским ответвлением запрещенной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ).



Среди самых крупных - теракты, произошедшие:



▶️ 17 августа во время молитвы в кабульской мечети "Садик Акбар" (21 человек погиб и 33 получили ранения);



▶️ 22 апреля во время пятничной молитвы в суннитской мечети в уезде Имам-Сахиб северной провинции Кундуз (33 человека погибли, 43 получили ранения);



▶️ 21 апреля в шиитской мечети в Мазари-Шарифе (более 30 погибших и около 90 раненых).



* Следите за нашими новостями в 👉 Telegram и 👉 Twitter!