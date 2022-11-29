В Киргизии пропал без вести парламентарий Жамгырчиев: спит в сауне, сбежал, ушел в партизаны?

09:00 01.12.2022

На данный момент местонахождение депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева ("Альянс") неизвестно, сообщили 1 декабря в пресс-службе ГКНБ.



Кроме этого, спецслужбы отреагировали на заявления депутата Жанара Акаева ("Альянс"), что в машине и в доме Жамгырчиева обнаружены аудио- и видеозаписывающие устройства. ГКНБ проверил информацию, озвученную депутатом.



По их данным, Акаев не знает, когда были обнаружены записывающие устройства. Как отметили в ГКНБ, Акаев не видел саму аппаратуру и озвучил на заседании то, что услышал от помощника Жамгырчиева - К.Э.. Последний, в свою очередь, получил сведения от самого Жамгырчиева.



ГКНБ готов проверить данный факт и установить, почему была установлена спецтехника и кто это сделал, а также в целях защиты интересов Жамгырчиева.