Бухлишко осталось. На кыр-курултай было потрачено меньше средств, чем планировалось

09:03 01.12.2022

На курултай было потрачено меньше средств, чем планировалось, - председатель К.Кошалиев

1 декабря 2022172



Tazabek - На организацию первого народного курултая было потрачено меньше средств, чем планировалось. Об этом 1 декабря на пресс-конференции в Бишкеке сообщил председатель (торага) Первого народного курултая Кадырали Кошалиев.



"Что касается финансирования, то у президента есть официальный законный фонд, пополняемый из бюджета. На недавнем собрании он сообщил, что кроме государственных средств у него есть и другие общественные средства. Он рассказал, что множество проблем он сегодня старается решить с помощью них, не затрагивая государственные средства", - рассказал К.Кошалиев.



Как он сообщил, стало известно, что вопрос курултая тоже был решен благодаря общественным, а не государственным средствам.



"Если в планах предусматривалось 30 млн, то потрачено было меньше. Я думаю об этом расскажут на дальнейших пресс-конференциях. Это значит, что общественный институт выполняет свои конституционные обязанности", - добавил он.



Справка:



Источниками Фонда Президента Кыргызской Республики являются:



1) бюджетные средства в размере не более 1 процента от утвержденных расходов республиканского бюджета (без учета суммы Фонда);



2) средства, возмещаемые по коррупционным делам;



3) иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.